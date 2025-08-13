Experții ar fi descoperit alternativa naturală la Ozempic. Cum funcționează

Antena Căutare
Experții ar fi descoperit alternativa naturală la Ozempic, ce s-ar ascunde chiar în tractul digestiv, potrivit unui studiu recent.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 17:09 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 17:11
Ozempic e un medicament de tip GLP-1 | Shutterstock

Cercetătorii susțin că au identificat un mod natural de a regla glicemia și pofta de zahăr, dar într-un mod natural, scrie Science Alert.

În cazul șoarecilor și oamenilor, care au un tract digestiv similar, experții au descoperit că soluția ar fi un microb digestiv și compușii pe care îi produce în timpul digestiei.

Aceștia sunt numiți metaboliți și au un rol important.

Experții ar fi descoperit alternativa naturală la Ozempic după ce au observat că un nivel mai mare al unui microb intestinal e corelat cu efecte similare. Studiul a fost condus de experți de la Universitatea Jiangnan din China.

Cercetătorii au demonstrat că pot „coordona secreția peptidei-1 de tip glucagon” (GLP-1).

GLP-1 este un hormon produs în mod natural de organism. Acesta ajută la reglarea nivelului gllicemiei și a senzației de sațietate. Eliberarea GLP-1 este stimulată de anumite alimente și de anumiți microbi intestinali. Mecanismul său de acțiune este imitat de medicamente precum semaglutida (ingredientul activ din Ozempic).

Persoanele cu diabet de tip 2 au, de obicei, o funcție GLP-1 afectată. Ceea ce duce la probleme de control al glicemiei.

Medicamentele GLP-1 imită procesele naturale din corp. Deși s-au dovedit foarte eficiente, unii cercetători vor să afle cum poate fi stimulată producția naturală de GLP-1.

„Tot mai multe cercetări au arătat că poftele noastre alimentare provin din semnale trimise de intestin, un organ-cheie atunci când vine vorba de preferințele alimentare”, susțin autorii studiului despre alternativa naturală la Ozempic. „Totuși, ce gene, floră intestinală și metaboliți din micro-mediul intestinal sunt implicați în reglarea preferinței pentru zahăr rămâne neclar.”

Noua cercetare sugerează că microbii intestinali precum Bacteroides vulgatus și metaboliții lor ar putea influența „pofta de dulce”.

Microbii intestinali au un rol important

Experimentele au fost realizate momentan pe șoareci. Potrivit analizei, dacă șoarecii nu puteau produce o proteină intestinală numită Ffar4, populațiile intestinale de B. vulgatus scădeau. Aceasta, la rândul ei, reducea eliberarea unui hormon numit FGF21. Acest hormon e asociat cu poftele de zahăr.

În studiile pe șoareci tratați cu GLP-1, cercetătorii au constatat că aceste medicamente stimulează FGF21.

La oameni, unele studii sugerează că persoanele cu variante genetice pentru hormonul FGF21 au cu aproximativ 20% mai multe șanse să fie mari consumatori de alimente dulci.

Într-o analiză de sânge efectuată pe 60 de participanți cu diabet de tip 2 și 24 de persoane sănătoase, cercetătorii din China au descoperit că mutațiile Ffar4 (care reduc producția de FGF21) sunt asociate cu o preferință crescută pentru zahăr.

„Ceea ce ar putea fi un factor important în dezvoltarea diabetului,” susțin experții.

Mai mult, microbiomul intestinal ar putea fi un mediator-cheie în acest proces. Echipa de cercetare a constatat că atunci când șoarecii erau tratați cu un metabolit al B. vulgatus, acesta stimula secreția de GLP-1. La rândul ei, aceasta declanșa secreția de FGF21.

Aceste efecte duceau la un control mai bun al glicemiei și la reducerea poftei de zahăr la șoareci. Studiul a fost publicat în Nature Microbiology.

Înapoi la Homepage
