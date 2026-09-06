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Ce trebuie să aibă copilul pe birou pentru a se concentra mai ușor la teme. Greșeala pe care mulți părinți o fac

Un birou bine organizat îl poate ajuta pe copil să se concentreze mai ușor atunci când își face temele. Află ce ar trebui să aibă lângă el și care este greșeala pe care mulți părinți o fac fără să-și dea seama.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 15:01 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 15:30
Ce trebuie să aibă copilul pe birou pentru a se concentra mai ușor la teme. Greșeala pe care mulți părinți o fac | Profimediaimages.ro
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Materialele de care au nevoie copiii trebuie să fie la îndemână, iar spațiul să fie confortabil și potrivit vârstei lor. Indiferent dacă este vorba despre desen, colorat sau algebră, un birou simplu și bine organizat poate face diferența, notează officeworks.com.au.

Ce trebuie să aibă copilul pe birou pentru a se concentra mai ușor la teme. Greșeala pe care mulți părinți o fac

Un birou atent așezat poate face temele mai ușoare pentru copil. Nu este nevoie de multe lucruri, ci de un spațiu simplu, aerisit și confortabil. Poziția biroului, lumina, scaunul și felul în care sunt așezate rechizitele pot influența modul în care copilul lucrează.

La fel de important este și ce nu se află pe birou. Prea multe obiecte pot distrage atenția.

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Unde este bine să fie așezat biroul

Locul biroului contează mai mult decât pare. Ideal este ca acesta să fie amplasat într-un spațiu liniștit, unde copilul nu este deranjat constant de televizor, discuții sau alte activități din casă.

Dacă biroul este în camera copilului, este bine să fie orientat astfel încât să existe cât mai puține lucruri care îi atrag atenția. O fereastră poate oferi lumină naturală, dar priveliștea de afară poate deveni și o sursă de distragere. De aceea, trebuie găsit un echilibru între lumină, confort și liniște.

Lumina naturală este o alegere bună pentru perioada în care copilul își face temele. Seara sau în zilele întunecate este nevoie și de o lampă de birou.

Lumina trebuie să fie suficient de puternică pentru ca cel mic să poată citi și scrie confortabil. Lampa nu trebuie să creeze umbre deranjante pe caiet.

Poziția ei contează și ea. Pentru un copil dreptaci, lampa poate fi așezată în partea stângă, iar pentru un stângaci, în partea dreaptă. Astfel, mâna cu care scrie nu va arunca atât de ușor umbră peste caiet.

Ce ar trebui să rămână pe birou

Pe birou rămân doar lucrurile de care copilul are nevoie pentru tema pe care o face. Caietul, manualul, creioanele, pixurile, rigla și alte rechizite necesare pot fi ținute la îndemână. Restul pot fi puse într-un sertar, într-un suport sau într-un organizator.

Un birou aglomerat poate face ca lucrurile importante să fie mai greu de găsit. În plus, fiecare obiect poate deveni o nouă sursă de distragere.

Nu este nevoie ca toate rechizitele copilului să fie împrăștiate pe suprafața biroului. Este suficient să existe un loc clar pentru fiecare lucru.

Telefonul, una dintre cele mai mari distrageri

Telefonul poate fi o problemă atunci când copilul trebuie să se concentreze la teme. Chiar și atunci când nu îl folosește, notificările, mesajele sau simpla prezență a dispozitivului îi pot distrage atenția.

Dacă telefonul nu este necesar pentru temă, cea mai simplă soluție este să nu fie pe birou. Poate fi lăsat într-un alt loc, pe silențios sau într-o zonă în care copilul nu îl verifică din câteva minute în câteva minute.

Înălțimea scaunului contează

Copilul trebuie să stea confortabil. De aceea, scaunul trebuie să îi permită să stea cu spatele cât mai bine susținut și cu picioarele sprijinite. Înălțimea trebuie adaptată astfel încât copilul să poată lucra fără să stea aplecat peste caiet.

Dacă biroul este prea înalt sau scaunul prea jos, copilul poate ajunge să stea într-o poziție incomodă. Pe termen lung, o astfel de poziție poate deveni obositoare.

Pentru copiii mai mici, poate fi util un suport pentru picioare dacă acestea nu ajung confortabil la podea.

Ce greșeală fac mulți părinți

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să transforme biroul într-un spațiu de depozitare. Cărți, jucării, obiecte decorative, rechizite, cabluri și diverse lucruri ajung să ocupe treptat toată suprafața.

La început poate părea inofensiv. În timp însă, copilul ajunge să aibă mai multe lucruri în jurul lui decât are nevoie pentru teme.

Un birou bun nu este neapărat cel mai frumos sau cel mai scump. Este cel pe care copilul îl poate folosi ușor, fără să fie plin de tot felul de obiecte.

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