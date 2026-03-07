Ziua este asistent medical, dar în timpul liber face avere petrecând timp cu bărbații singuri: „Uneori vor doar să le gătesc cina”

Hayli Hooper este o asistentă medicală în vârstă de 39 de ani, dar a devenit cunoscută în mediul online pentru modul în care alege să își rotunjească veniturile.

Ziua este asistent medical, dar face avere petrecând timp cu bărbații singuri: „Uneori vor doar să le gătesc cina. Este minunat” | Profimedia

Hayli Hooper este din Australia de Vest, iar de-a lungul anilor a atras atenția publicului datorită vieții sale duble. Descrisă ca având un corp de zeiță, tânăra a ales să își suplimenteze veniturile petrecând timp cu bărbații singuri. Serviciile oferite de ea nu sunt de natură sexuală, ci includ activități precum gătitul sau jocurile video.

Deși interacțiunile sale includ posibilitatea de a purta haine sumare, Hayli Hooper are o regulă strictă: „fără atingere”, potrivit Profimedia.

Asistenta medicală care câștigă o avere petrecând timp cu bărbații singuri: „Sunt aici doar ca să le îndeplinesc o dorință”

Hayli Hooper lucrează part-time ca asistent medical, însă nu este de mirare că nu vrea să se dedice complet acestei profesii. Din activitatea sa neobișnuită câștigă până la 300 de dolari australieni pentru doar o oră, potrivit sursei citate mai sus.

„Uneori clienții vor doar să le gătesc cina. Este minunat!”, au fost declarațiile lui Hayli Hooper în legătură cu ceea ce face.

„Serviciile” sale includ cricket, tir, jocuri pe PlayStation sau o partidă liniștită de Connect Four, mai notează Profimedia.

„Un bărbat a cărui soție murise era trist că nu mai avea cu cine să ia cina. Așa că m-a plătit să stau o oră, să mănânc o friptură și să bem un pahar de vin (...) Practic sunt aici doar ca să le îndeplinesc o dorință”, a povestit Hayli Hooper despre unul dintre bărbații cu care a interacționat.

Toate aceste activități i-au adus venituri de aproximativ 120.000 de dolari australieni pe an. Deși serviciile ei nu sunt de natură sexuală, totuși, unii clienți pot plăti în plus pentru ca ea să poarte haine provocatoare sau să se dezbrace, însă fără a avea voie să o atingă.

Pe lângă câștigurile mari, Hayli Hooper se bucură că poate socializa mai mult cu oamenii.

„Îmi permite să socializez cu oameni diferiți, din medii diferite. M-am împrietenit cu câțiva bărbați mai tineri. Sunt doar prieteni de pe rețelele de socializare, nu ne-am întâlnit niciodată, dar vorbim tot timpul”, a mai recunoscut ea, potrivit Profimedia.

