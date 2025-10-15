Cel de-al 6-lea simț ascuns din corp, potrivit experților. Ar avea un rol important atunci când vine vorba de sănătatea noastră

Antena Căutare
Experții au dezvăluit cel de-al 6-lea simț ascuns din corpul uman, ce ar avea un rol important atunci când vine vorba de sănătatea noastră.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 15:42 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 15:44
Un simț ascuns din corp are un rol foarte important | Shutterstock

Cel de-al 6-lea simț ascuns din corp are un rol esențial, deși mulți nu au auzit până acum de el. La școală, încă se învață că oamenii au 5 simțuri principale.

Acestea sunt văz, miros, auz, gust și atingere, scrie Daily Mail.

Dar experți din cadrul Scripps Research susțin că există un „al 6-lea simț ascuns”.

Nu e prima dată când experții vorbesc despre acest simț și ce rol important are în corp.

Cel de-al 6-lea simț ascuns din corp e interocepția. Acesta e un „proces puțin studiat”, prin care sistemul nervos primește și interpretează în mod constant semnalele fiziologice ale corpului pentru a menține funcțiile vitale în echilibru.

Interocepția explică, de exemplu, cum creierul știe când să respire, când scade tensiunea arterială sau când organismul luptă împotriva unei infecții, potrivit cercetătorilor.

Echipa de cercetare a primit o finanțare de 14.2 milioane de dolari din partea National Institutes of Health (NIH) pentru a desluși misterul acestui simț necunoscut.

„Interocepția e fundamentală pentru aproape fiecare aspect al sănătății. Dar rămâne un teritoriu în mare parte neexplorat al neuroștiinței,” a declarat profesorul Xin Jin, care va coordona o parte din studiu.

Conceptul de interocepție a fost propus pentru prima dată la începutul secolului XX de neurocercetătorul britanic Charles Sherrington. Totuși, simțul a fost ignorat de cercetători până în urmă cu aproximativ 10 ani.

Cele 5 simțuri clasice sunt externe și se bazează pe organe senzoriale specializate. De exemplu, vederea depinde de ochi, în timp ce mirosul depinde de nas.

În contrast, interocepția, cel de-al 6-lea simț ascuns din corp, funcționează printr-o rețea de căi neuronale aflate adânc în interiorul corpului. Din acest motiv, cercetătorii au numit-o „al șaselea simț ascuns”.

Deși interocepția e esențială pentru a interpreta cum te simți în orice moment, ea a fost, în mare parte, neexplorată până acum.

„Semnalele provenite din organele interne se răspândesc pe scară largă, se suprapun adesea și sunt dificil de izolat și măsurat,” au explicat cercetătorii într-o declarație. „Neuronii senzoriali care transportă aceste mesaje se împletesc prin țesuturi, de la inimă și plămâni până la stomac și rinichi, fără limite anatomice clare.”

Interocepția are un rol important în corp

Cu noua finanțare, echipa de la Scripps Research va încerca acum să analizeze modul în care neuronii senzoriali se conectează la o gamă largă de organe interne. Inclusiv la inimă și tractul gastrointestinal. Apoi, ei vor încerca să creeze primul atlas din lume al acestui sistem senzorial intern.

Dincolo de rescrierea manualelor, cercetătorii spun că descifrarea interocepției ar putea avea implicații majore pentru tratarea bolilor.

Cercetările anterioare au arătat că problemele la nivelul căilor neuronale sunt asociate cu o serie de afecțiuni, inclusiv boli autoimune, durere cronică și hipertensiune arterială.

Într-un articol publicat în The Conversation, Jennifer Murphy de la University of London, și Freya Prentice de la UCL au explicat că interocepția e importantă și pentru sănătatea mintală.

„Ea contribuie la numeroase procese psihologice, inclusiv la luarea deciziilor, la capacitatea socială și la bunăstarea emoțională,” au explicat ele. „O interocepție perturbată a fost observată în numeroase tulburări mintale, inclusiv depresie, anxietate și tulburări de alimentație. Aceasta ar putea explica, de asemenea, de ce multe afecțiuni mintale împărtășesc simptome similare. Cum ar fi tulburările de somn sau oboseala.”

