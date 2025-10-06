Antena Căutare
Home News Inedit Forma creierului ar putea prezice demența, susțin experții. Ce aspect ar fi cel mai periculos

Forma creierului ar putea prezice demența, susțin experții. Ce aspect ar fi cel mai periculos

Experții susțin că forma creierului ar putea prezice demența, într-un nou studiu ce poate duce la noi forme de tratament.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 16:28 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 16:30
Creierul se schimbă pe măsură ce îmbătrânim | Shutterstock

Experții au determinat că forma creierului ar putea prezice demența, pe măsură ce acest organ se schimbă de-a lungul vieții.

Potrivit experților, cel mai bun mod de a înțelege modul în care îmbătrânește creierul nu e prin studierea părților individuale. Ci prin analizarea structurii în total, scrie Daily Mail.

Un alt factor important e modul în care interacționează diferite zone ale creierului.

Aceste detalii au oferit experților oportunitatea de a determina un tipar care ar putea indica prezența demenței.

Articolul continuă după reclamă

Forma creierului ar putea prezice demența, susțin experții

Într-un studiu amplu, cercetătorii au folosit imagini cerebrale pentru a măsura modificările de formă ale creierului. Ei au descoperit că, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, creierul nu se micșorează uniform. Ci își schimbă forma în moduri specifice. Ca urmare, susțin că forma creierului ar putea prezice demența.

Partea inferioară a creierului, care e responsabilă pentru funcții esențiale precum respirația și bătăile inimii, și părțile frontale, implicate în anumite funcții cognitive, tind să se extindă spre exterior.

Citește și: Pisicile schimbă creierul stăpânilor, susțin experții. Ce efect au micile feline

În schimb, părțile superioare, esențiale pentru limbaj, și părțile posterioare, implicate în procesarea vizuală și controlul motor, tind să se comprime spre interior.

De asemenea, distanța dintre zonele corespunzătoare din emisfera stângă și cea dreaptă ale creierului, în special în partea frontală, crește odată cu vârsta.

Această distanțare fizică a emisferelor este un indicator puternic al scăderii comunicării și coordonării între cele două părți ale creierului. Când legătura dintre emisfere e slăbită, rețeaua cerebrală devine mai puțin eficientă.

Aceste modificări specifice de formă au fost confirmate în mai multe grupuri de participanți. Acestea au fost direct legate de performanțe cognitive mai slabe. Precum scăderea raționamentului, ceea ce reprezintă un semn fizic clar al deteriorării cognitive. Ca urmare, experții susțin că forma creierului ar putea prezice demența.

Pe măsură ce populația din țările bestice îmbătrânește, rata cazurilor de demență este estimată să crească dramatic. Adică de la aproximativ 7 milioane în prezent în SUA, de exemplu, la aproape 13 milioane până în 2060.

Creierul se micșorează cu vârsta

Un aspect normal al îmbătrânirii este micșorarea treptată a creierului. În medie, creierul se micșorează cu aproximativ 0,2% pe an după vârsta de 60 de ani. Până la 80 de ani, volumul său poate fi cu 10–15% mai mic decât la 30 de ani.

„Majoritatea studiilor despre îmbătrânirea creierului se concentrează pe cât țesut se pierde în diferite regiuni,” a declarat dr. Niels Janssen, autorul principal al studiului și profesor la Universidad de La Laguna din Tenerife. „Noi am descoperit că forma generală a creierului se modifică într-un mod sistematic. Iar aceste modificări sunt strâns legate de apariția tulburărilor cognitive.”

Experții au pornit de la un set uriaș de date, peste 2.600 de scanări cerebrale ale unor adulți cu vârste între 30 și 97 de ani, dintre care unii sufereau de demență. Au folosit un prim set de scanări ca grup principal de testare și un al doilea, complet independent, pentru verificarea rezultatelor.

Citește și: Testul de 3 minute care detectează Alzheimer cu ani înainte să apară simptomele. Cum funcționează

Rezultatele au arătat că îmbătrânirea nu înseamnă doar o reducere a volumului cerebral, ci și o remodelare specifică și dramatică.

Problemele de memorie au fost asociate cu expansiunea în lobii temporali, cunoscuți drept „centrele memoriei”. Una dintre descoperirile cele mai remarcabile vizează cortexul entorhinal. Aceasta e o regiune vitală pentru memorie, situată în lobul temporal medial.

Cercetarea sugerează că remodelarea legată de vârstă poate comprimă fizic această regiune fragilă împotriva bazei craniului.

Deoarece această zonă este și locul în care se acumulează proteina toxică tau, care e asociată cu boala Alzheimer, echipa a propus că forțele mecanice și gravitaționale ar putea fi un motiv necunoscut anterior pentru vulnerabilitatea sa extremă.

Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost câștigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi. Ce au desco... Incident surprinzător la un priveghi. Tânărul care trebuia îngropat a intat pe ușă: „Sunt viu”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații. Experții au dezvăluit motivul surprinzător
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații. Experții au dezvăluit motivul surprinzător
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața... Catine.ro
Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei. Ce poveste de viață au
Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei. Ce poveste de viață au
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele HelloTaste.ro
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
8 Semne că energia negativă din casă îți afectează sănătatea și cum să o elimini imediat
8 Semne că energia negativă din casă îți afectează sănătatea și cum să o elimini imediat Kudika
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai făcut școala pe mașină automată
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
Horoscop 7 octombrie 2025. VĂRSĂTORII nu se agață de rezultate
Horoscop 7 octombrie 2025. VĂRSĂTORII nu se agață de rezultate Gandul
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x