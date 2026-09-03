Cel mai faimos român despre care probabil nu ai auzit vreodată. A lucrat cu Marilyn Monroe și a fost nominalizat la un Oscar

Cel mai faimos român despre care puțini din țară au auzit a lucrat cu celebra Marilyn Monroe și a fost nominalizat la un Oscar pentru Cel mai bun regizor.

În timp ce filmul lui Cristian Mungiu, Fjord, ar putea doborî recorduri cu nominalizările la Oscaruri, puțini știu că un alt român a fost nominalizat deja pentru premiile prestigioase.

Jean Negulesco a avut o carieră impresionantă la Hollywood în urmă cu peste jumătate de secol, scrie IMDb.

Deși puțini au auzit despre el în România, Negulesco (născut Ioan Negulescu) a lucrat cu unele dintre cele mai mari nume din istoria filmului.

Printre acestea se numără Marilyn Monroe și Joan Crawford.

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Cel mai faimos român despre care probabil nu ai auzit vreodată

Jean Negulesco a avut un succes semnificativ la Hollywood în perioada 1940 - 1950. Născut la Craiova, în România, a plecat de acasă la vârsta de 12 ani, când a fost trimis la Paris. A câștigat bani spălând vase, iar astfel și-a putut plăti cursurile de artă, în timp ce își urma visul de a deveni pictor.

În timpul Primului Război Mondial, Negulesco a ajuns în armata franceză, unde a lucrat într-un spital de campanie de pe Frontul de Vest. După ce s-a întors la Paris, a învățat să picteze sub îndrumarea lui Constantin Brâncuși.

Negulesco a vândut 150 dintre picturile sale chiar la prima expoziție. În 1927, Negulesco și-a dus câteva picturi la New York și a decis să rămână în Statele Unite. Timp de câțiva ani, a traversat țara până în California.

În 1932, a fost angajat de Paramount Pictures, unde a lucrat pentru producătorul Benjamin Glazer. Acesta a fost primul său loc de muncă în industria cinematografică, ca desenator și consultant tehnic.

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Negulesco și-a finanțat și regizat propriul proiect experimental, Three and a Day, cu Mischa Auer în rol principal. Directorilor studioului le-a plăcut filmul, iar Negulesco a ajuns în scurt timp să lucreze ca regizor secund pentru A Farewell to Arms și The Sea Hawk.

Între 1941 și 1944, Negulesco a realizat o serie de scurtmetraje, în care apăreau frecvent formații celebre ale epocii, printre care orchestrele conduse de Joe Reichman, Freddy Martin și Jan Garber.

Inițial, el a regizat și The Maltese Falcon, dar a fost înlocuit de John Huston la doar 2 luni după începerea filmărilor.

Marea sa șansă a venit atunci când a regizat The Mask of Dimitrios, film bazat pe romanul A Coffin for Dimitrios, de Eric Ambler. Au urmat The Conspirators și Three Strangers, înainte să îi regizeze pe John Garfield și Joan Crawford în Humoresque.

Jean Negulesco a lucrat cu Marilyn Monroe și a fost nominalizat la un premiu Oscar

Cel mai mare succes al său a fost pelicula Johnny Belinda, care a primit un număr record de 12 nominalizări la premiile Oscar, scrie Cinema Fanatic.

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Negulesco a abordat un subiect considerat la acea vreme tabu în cinematografie, cu povestea unei tinere surdo-mute care este violată, are un copil și, ulterior, își ucide agresorul. Negulesco a fost nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun regizor și filmul a avut încasări de peste 4 milioane de dolari. Actrița principală, Jane Wyman, a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță.

În 1953, Negulesco a regizat How to Marry a Millionaire, în care apare și celebra Marilyn Monroe. A urmat și Three Coins in the Fountain, film nominalizat la Oscar care s-a bucurat și de un succes uriaș la public.

La sfârșitul anilor 1960, Negulesco s-a mutat la Marbella, în Spania, unde a revenit la pasiunea sa inițială, pictura. În 1984, Jean Negulesco și-a lansat autobiografia Things I Did...and Things I Think I Did. A decedat în Marbella în 1993, la vârsta de 93 de ani.