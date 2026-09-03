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Cel mai faimos român despre care probabil nu ai auzit vreodată. A lucrat cu Marilyn Monroe și a fost nominalizat la un Oscar

Cel mai faimos român despre care puțini din țară au auzit a lucrat cu celebra Marilyn Monroe și a fost nominalizat la un Oscar pentru Cel mai bun regizor.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 14:51 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 15:01
Jean Negulesco a lucrat cu Marilyn Monroe, Joan Crawford și Sophia Loren | Getty Images și Profimedia Images
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În timp ce filmul lui Cristian Mungiu, Fjord, ar putea doborî recorduri cu nominalizările la Oscaruri, puțini știu că un alt român a fost nominalizat deja pentru premiile prestigioase.

Jean Negulesco a avut o carieră impresionantă la Hollywood în urmă cu peste jumătate de secol, scrie IMDb.

Deși puțini au auzit despre el în România, Negulesco (născut Ioan Negulescu) a lucrat cu unele dintre cele mai mari nume din istoria filmului.

Printre acestea se numără Marilyn Monroe și Joan Crawford.

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Cel mai faimos român despre care probabil nu ai auzit vreodată

Jean Negulesco a avut un succes semnificativ la Hollywood în perioada 1940 - 1950. Născut la Craiova, în România, a plecat de acasă la vârsta de 12 ani, când a fost trimis la Paris. A câștigat bani spălând vase, iar astfel și-a putut plăti cursurile de artă, în timp ce își urma visul de a deveni pictor.

În timpul Primului Război Mondial, Negulesco a ajuns în armata franceză, unde a lucrat într-un spital de campanie de pe Frontul de Vest. După ce s-a întors la Paris, a învățat să picteze sub îndrumarea lui Constantin Brâncuși.

Negulesco a vândut 150 dintre picturile sale chiar la prima expoziție. În 1927, Negulesco și-a dus câteva picturi la New York și a decis să rămână în Statele Unite. Timp de câțiva ani, a traversat țara până în California.

În 1932, a fost angajat de Paramount Pictures, unde a lucrat pentru producătorul Benjamin Glazer. Acesta a fost primul său loc de muncă în industria cinematografică, ca desenator și consultant tehnic.

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Negulesco și-a finanțat și regizat propriul proiect experimental, Three and a Day, cu Mischa Auer în rol principal. Directorilor studioului le-a plăcut filmul, iar Negulesco a ajuns în scurt timp să lucreze ca regizor secund pentru A Farewell to Arms și The Sea Hawk.

Între 1941 și 1944, Negulesco a realizat o serie de scurtmetraje, în care apăreau frecvent formații celebre ale epocii, printre care orchestrele conduse de Joe Reichman, Freddy Martin și Jan Garber.

Inițial, el a regizat și The Maltese Falcon, dar a fost înlocuit de John Huston la doar 2 luni după începerea filmărilor.

Marea sa șansă a venit atunci când a regizat The Mask of Dimitrios, film bazat pe romanul A Coffin for Dimitrios, de Eric Ambler. Au urmat The Conspirators și Three Strangers, înainte să îi regizeze pe John Garfield și Joan Crawford în Humoresque.

Jean Negulesco a lucrat cu Marilyn Monroe și a fost nominalizat la un premiu Oscar

Cel mai mare succes al său a fost pelicula Johnny Belinda, care a primit un număr record de 12 nominalizări la premiile Oscar, scrie Cinema Fanatic.

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Negulesco a abordat un subiect considerat la acea vreme tabu în cinematografie, cu povestea unei tinere surdo-mute care este violată, are un copil și, ulterior, își ucide agresorul. Negulesco a fost nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun regizor și filmul a avut încasări de peste 4 milioane de dolari. Actrița principală, Jane Wyman, a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță.

În 1953, Negulesco a regizat How to Marry a Millionaire, în care apare și celebra Marilyn Monroe. A urmat și Three Coins in the Fountain, film nominalizat la Oscar care s-a bucurat și de un succes uriaș la public.

La sfârșitul anilor 1960, Negulesco s-a mutat la Marbella, în Spania, unde a revenit la pasiunea sa inițială, pictura. În 1984, Jean Negulesco și-a lansat autobiografia Things I Did...and Things I Think I Did. A decedat în Marbella în 1993, la vârsta de 93 de ani.

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