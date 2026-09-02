Românii care au câștigat un Oscar, deși puțini au auzit despre ei.Invenția lor e folosită în unele dintre cele mai cunoscute filme

Puțini știu care sunt românii ce au câștigat un premiu Oscar în urmă cu mai bine de 1 deceniu, cu ajutorul unei tehnologii folosite pe unele dintre cele mai cunoscute platouri de filmare de la Hollywood.

Andy Jantzen, Petru Pop, Radu Corlan și Richard Toftness au fost premiați cu un Oscar pentru inovația lor | Getty Images

La cea de-a 84-a ediție a Academiei de Arte și Științe Cinematografice, în cadrul galei Scientific and Engineering Academy Awards, 2 români s-au numărat printre câștigători.

Ei au ajutat la crearea unei camere de filmat care a permis reluări spectaculoase ale unor momente sportive și scene de filmare încetinite, scrie FX Guide.

E vorba de camera Phantom, produsă de Vision Research. Aceasta e folosită și în cercetarea academică, medicină, industria militară și transmisiuni sportive.

Phantom 65, HD Gold și Flex erau, la momentul respectiv, cele mai noi modele Vision Research destinate industriei cinematografice, iar camerele au fost folosite în filme importante precum Sherlock Holmes: A Game of Shadows, Inception și Captain America: The First Avenger.

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Românii care au câștigat un Oscar, deși puțini au auzit despre ei

Premiul Scientific and Engineering Academy Award a fost câștigat de Radu Corlan, Petru Pop, Andy Jantzen și Richard Toftness, din cadrul Vision Research.

În cadrul unui interviu FX Guide, Jantzen și Corlan au vorbit despre dezvoltarea camerei și impactul pe care l-a avut asupra cinematografiei.

„Unul dintre cele mai dificile aspecte e că trebuie să duci mai departe tehnologia senzorilor și a procesării imaginilor,” a dezvăluit Corlan. „Cea mai mare parte a dezvoltărilor din acest domeniu a fost orientată spre camere care filmează la viteze normale.”

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„Multe dintre componentele respective, fie că vorbim despre senzori, convertoare sau sisteme de memorie, nu se potrivesc cu cerințele unei camere de mare viteză,” a dezvăluit expertul. „Așa că trebuie să reconstruiești fiecare componentă a camerei și să o adaptezi special pentru filmarea la viteze mari. De aceea nu poți beneficia prea mult de munca făcută în alte domenii.”

Potrivit lui Corlan, pentru dezvoltarea camerei, au pornit de la un senzor conceput special pentru acest scop, dar că procesul a fost lung și costisitor.

Corlan a vorbit și despre „una dintre marile diferențe dintre modul în care funcționează o cameră de mare viteză și o cameră normală”.

„Uneori, în cazul unei camere de mare viteză, nu îți poți permite să înregistrezi totul până când se produce evenimentul pe care îl cauți, pentru că uneori acesta poate fi imprevizibil sau nu știi exact când va avea loc,” a continuat expertul. „De aceea, modul în care funcționează majoritatea camerelor de mare viteză, o metodă care a început să fie folosită în cazul camerelor științifice, e să înregistreze datele într-o memorie RAM aflată în interiorul camerei și să ruleze continuu prin această memorie până când se produce evenimentul pe care vrei să-l surprinzi. În momentul respectiv, declanșezi sau oprești camera.”

Camera a fost folosită pentru unele dintre cele mai cunoscute filme de la Hollywood

Camerele Vision Research, pentru care românii au câștigat un Oscar, au fost folosite în filme notabile de acum 1 deceniu. Printre acestea se numără Sherlock Holmes: A Game of Shadows, Inception și Captain America: The First Avenger, din seria de miliarde Marvel Cinematic Universe.

Dar tehnologia e folosită în numeroase alte domenii.

„Probabil că, după cinematografie, cel mai cunoscut domeniu în care lucrăm e transmisiunea sportivă în direct,” a declarat Jantzen. „Fie că vorbim despre fotbal, NFL sau baseball. În fiecare zi, la aproape orice transmisiune sportivă, veți vedea reluări în slow-motion. Acestea sunt realizate cu ajutorul gamei de camere Phantom. Am câștigat și un premiu Emmy pentru acest lucru anul trecut.”

„Filmăm accidente auto, explozii și gloanțe pentru armată, utilaje de ambalare, inclusiv procese precum introducerea pastilelor în flacoane,” a continuat Jantzen. „Orice lucru care se mișcă prea repede pentru ca ochiul uman să-l poată vedea poate fi filmat cu ajutorul camerelor noastre. Sunt folosite pe microscoape, avioane, trepiede și în clădiri.”

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Deși premiul Oscar a fost câștigat în anul 2012, dezvoltarea tehnologiei a durat un timp îndelungat. Corlan și Jantzen au dezvăluit că au dezvoltat cipurile încă din 2003. Încă de pe atunci, au început să colaboreze cu studiourile de la Hollywood, înainte ca tehnologia lor să devină cunoscută în perioada 2005-2006.

„Am dezvoltat și alți senzori între 2003 și 2009, precum și după aceea, însă pentru alte industrii decât cea cinematografică,” susține Jantzen.

„Există o relație foarte strânsă între industria cinematografică și celelalte piețe în care activăm, iar acestea se influențează reciproc. Industria de divertisment e interesată de viteza de filmare, dar și de calitatea imaginii. Clienții noștri din mediul academic sunt mai puțin preocupați de calitatea imaginii, dar mai interesați de funcționalități și de ratele de cadre,” a continuat expertul.