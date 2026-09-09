Cele 5 uși care nu ar fi fost deschise niciodată, potrivit legendelor. Ce s-ar ascunde, de fapt, în spatele porților interzise

Există numeroase legende legate de cele 5 uși care nu ar fi fost deschise niciodată și unele dintre ele chiar au o sămânță de adevăr la bază.

Unele dintre aceste uși au rămas închise mii de ani | Shutterstock

Unele dintre aceste uși interzise au avertismente inscripționate la intrare, pentru a preveni curioșii să stea departe.

Alte uși „interzise” reprezintă doar intrări care pot fi accesate doar de un număr foarte redus de specialiști, scrie Encyclopedia Britannica.

Aceste uși se află în temple sau monumente importante, precum Taj Mahal sau Piramidele de la Giza.

Unele intrări au fost protejate chiar de către autorități, în ciuda faptului că în spatele lor s-ar ascunde comori fantastice.

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Cele 5 uși care nu ar fi fost deschise niciodată, potrivit legendelor

Aceste uși sunt răspândite pe tot globul și au dat naștere la numeroase legende locale și urbane. Însă, în unele cazuri, la baza acestor legende se găsește și o fărâmă de adevăr.

Intrarea B a Templului Sree Padmanabhaswamy

Templul Sree Padmanabhaswamy e dedicat zeului Vishnu, ce a fost administrat de un trust condus de familia regală Travancore. Templul și bunurile sale îi aparțin zeului Padmanabhaswamy, scrie Forbes.

Între timp, însă, Curtea Supremă a Indiei a îndepărtat familia regală Travancore de la conducerea administrației templului.

Puțini știu, însă, că aceste templu ascunde comori de zeci de miliarde de dolari.

Templul e unul dintre cele 108 centre de cult ale tradiției Vaishnavismului. Sanctuarul e menționat în literatura tamilă medievală timpurie, din secolele al VI-lea–al IX-lea.

În 2011, Curtea Supremă a Indiei și comisia formată din 7 membri au deschis deja 6 dintre încăperile secrete ale templului. Astfel, au descoperit, la o adâncime de aproximativ 6 metri, comori estimate la circa 22 de miliarde de dolari.

Printre acestea se numără statui din aur, elefanți din aur și statui împodobite cu coliere de diamante lungi de aproximativ 5.5 metri, precum și nenumărate saci cu monede de aur din întreaga lume și veșminte ceremoniale. Printre obiectele descoperite se află și cochilii de nucă de cocos din aur masiv, cu o greutate de aproximativ 30 de kilograme și decorate cu rubine și smaralde.

Potrivit unui inventar întocmit în august 2014, camera de tezaur A conținea aproximativ 900 de kilograme de monede de aur, unele din jurul anului 200 î.Hr.

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Dar nimeni nu a pătruns prin poarta B. Camera B a fost considerată mult timp de astrologii indieni extrem de misterioasă, sacră și prea periculoasă pentru a fi deschisă. Ușa enormă din oțel a Camerei B are pictați pe ea 2 cobre uriașe și nu e prevăzută cu șuruburi, încuietori sau alte mecanisme de acces. Deși anumite zone au fost explorate, camera internă nu a fost deschisă.

Potrivit relatărilor istorice, această cameră ar avea pereți groși din aur masiv și ar fi locul în care s-ar putea ascunde cea mai mare comoară nedescoperită din istoria lumii.

În 2016, un audit efectuat asupra bunurilor celebrului templu Sree Padmanabhaswamy din Thiruvananthapuram, Kerala, a arătat că o cantitate uriașă de aur din tezaurele sale a dispărut în mod misterios.

Ușa secretă de la Giza

Chiar și după 4.000 de ani, piramidele Egiptului continuă să fascineze lumea. Un nou studiu sugerează că Piramida lui Menkaure, cea mai mică dintre cele 3 piramide principale de la Giza, ar putea ascunde o a doua intrare, închisă în interiorul peretelui său estic, scrie Vice.

Cercetătorii de la Universitatea din Cairo și Universitatea Tehnică din Munchen au scanat monumentul timp de 3 ani. Rezultatele lor au dezvăluit 2 spații goale situate la doar câțiva metri în spatele suprafeței netede de calcar.

Latura estică a piramidei a atras de mult timp atenția arheologilor. Blocurile sunt neobișnuit de bine lustruite pe o suprafață de aproximativ 4 metri înălțime și 6 metri lățime, similară cu finisajul observat la intrarea cunoscută a piramidei, aflată pe latura nordică.

„Astfel de pietre netede se găsesc în rest doar la ceea ce e în prezent singura intrare în piramidă,” au scris cercetătorii.

Construită în jurul anului 2490 î.Hr. pentru faraonul Menkaure, piramida avea inițial aproximativ 65 de metri înălțime.

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Noile scanări sugerează că ar putea ascunde și un element arhitectural la care nimeni nu se aștepta, posibil unul care să ofere indicii despre modul în care constructorii antici au reușit să ridice monumentele cu o asemenea precizie.

Dacă descoperirea va fi confirmată, ar însemna că unul dintre cele mai studiate monumente de pe Pământ încă ascunde un secret în spatele zidurilor sale. Intrarea nu a fost deschisă de mii de ani și ar putea ascunde informații importante despre construcția acestor monumente antice.

Biblioteca Apostolică a Vaticanului

Biblioteca oficială a Vaticanului e situată în interiorul Palatului Vatican. E deosebit de importantă datorită faptului că reprezintă unul dintre cele mai bogate depozite de manuscrise din lume.

Deși mulți cred că face parte din cele 5 uși care nu ar fi fost deschise niciodată, adevărul e doar un număr foarte restrâns de oameni au acces în interior, potrivit Encyclopedia Britannica.

Biblioteca este succesoarea directă a primei biblioteci a papilor romani. Papa Nicolae al V-lea (1447–1455) a extins considerabil colecția prin achiziționarea rămășițelor bibliotecii imperiale din Constantinopol, actualul Istanbul, cucerit recent de turcii otomani.

Papii Sixtus al IV-lea (1471–1484) și Iulius al II-lea (1503–1513) au extins la rândul lor biblioteca, iar în timpul pontificatului lui Sixtus al V-lea (1585–1590), arhitectul Domenico Fontana a ridicat clădirea actuală a bibliotecii.

La începutul secolului XXI, biblioteca deținea peste 80.000 de manuscrise de arhivă, majoritatea în latină sau greacă, peste 1.6 milioane de volume tipărite, precum și monede, medalii, stampe, desene, gravuri și fotografii.

În 2010, a început un proiect pe termen lung pentru digitalizarea și punerea online la dispoziția publicului a întregii colecții de manuscrise istorice.

Camerele ascunse din Taj Mahal

Taj Mahal e un complex funerar din Agra, în statul Uttar Pradesh, în nordul Indiei. Este considerat unul dintre cele mai bune exemple de arhitectură mogulă și e una dintre cele 7 Noi Minuni ale Lumii, scrie Encyclopedia Britannica.

Împăratul mogul Shah Jahan (ce a domnit între 1628 și 1658) a comandat construcția monumentului în memoria soției sale, Mumtaz Mahal, care a murit în 1631, în timpul nașterii.

Deși mare parte din complexul Taj Mahal e deschisă vizitatorilor, anumite zone rămân inaccesibile publicului. Printre acestea se numără 22 de camere închise, situate la nivelul inferior al mausoleului, descrise adesea drept subsolul sau încăperile subterane.

Deși au apărut numeroase legende, camerele rămân sigilate dintr-un motiv simplu. Respectiv protejarea stabilității monumentului.

Taj Mahal se află într-o zonă cu umiditate ridicată, predispusă la inundații periodice, care au dus la acumulări importante de sedimente și la apariția unor fisuri în ziduri. Oficialii Archaeological Survey of India (ASI) și istoricii au explicat că, întrucât aceste camere contribuie la susținerea fundației, ele sunt inaccesibile publicului.

Recent, instanța din Lucknow a Înaltei Curți Allahabad a respins o petiție prin care se solicita deschiderea celor 22 de camere închise din Taj Mahal.

Camera funerară a primului împărat al Chinei, Qin Shi Huang

Camera funerară a primului împărat al Chinei nu a fost deschisă niciodată în cei 2.200 de ani de la moartea sa, în anul 210 î.Hr.

Camera e sigilată sub o movilă piramidală înaltă de aproximativ 76 de metri, în apropiere de Xi’an, China. Experții au avertizat că ușa acestei încăperi trebuie să rămână închisă, scrie Space Daly.

Camera e înconjurată de cei 8.000 de soldați de teracotă în mărime naturală, descoperiți în 1974 de fermieri care săpau o fântână. Textele antice susțin că în interior se află râuri de mercur, iar măsurătorile moderne ale solului din jurul movilei au confirmat discret prezența acestuia. Ca urmare, camera rămâne închisă.

Se crede că încăperea măsoară aproximativ 80 de metri de la est la vest, 50 de metri de la nord la sud și 15 metri în înălțime, înconjurată de un zid din pământ compactat cu o grosime de aproximativ 30-40 de metri.

Camera se află în interiorul unui complex de palate subterane care acoperă aproximativ 180.000 de metri pătrați. Experții nu au excavat aceste zone.