Lumea pierdută ascunsă sub Egipt ar fi fost descoperită. Experții susțin că ar putea rescrie istoria

Experții ar fi descoperit o lume pierdută ascunsă sub Egipt, care ar putea rescrie istoria acelei zone.

Experții susțin că au descoperit dovezi ale unei lumi dispărute, îngropată sub deșertul Egiptului de mai bine de 70 de milioane de ani.

Cercetătorii au găsit 14 dinți fosilizați care aparțineau unor 5 specii de rechini dispărute în prezent, scrie Daily Mail.

Una dintre acesta specii e posibil să nu mai fi fost identificată până acum în Africa.

Descoperirea crește la cel puțin 7 numărul speciilor de rechini identificate în această zonă.

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Lumea pierdută ascunsă sub Egipt ar fi fost descoperită

Descoperirea demonstrează că unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ a fost cândva acoperit de o mare tropicală caldă, plină de viață.

Descoperirea a fost realizată pe platoul Abu-Tartur din Egipt, o zonă izolată din Deșertul Occidental, bogată în zăcăminte de fosfați.

Dinții prezentau forme foarte diferite, unii erau subțiri și asemănători unor ace, alții erau lați și zimțați, iar un exemplar era curbat.

Aceste diferențe sugerează că rechinii vânau tipuri diferite de pradă și ocupau poziții distincte în lanțul trofic.

Alături de dovezi privind existența unor pești mici, nevertebrate și reptile marine prădătoare, fosilele dezvăluie un ecosistem bogat care a prosperat cândva acolo unde astăzi se întinde doar deșertul.

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Echipa a sugerat că puternicii curenți oceanici transportau probabil ape bogate în nutrienți către suprafață. Fenomenul favoriza dezvoltarea planctonului și a altor organisme mici.

Abundența hranei susținea un întreg lanț trofic marin, de la pești mici și nevertebrate până la rechini de dimensiuni medii și prădători uriași. Potrivit studiului publicat în revista Cretaceous Research, în anumite zone ale regiunii trăiau și reptile marine.

Unii dintre rechini trăiau de obicei mai aproape de țărm, în timp ce alții preferau apele mai adânci. Acest lucru sugerează că fosilele s-au acumulat de-a lungul timpului și provin din mai multe zone ale mediului marin antic.

În ansamblu, descoperirile arată că regiunea era cândva un ecosistem oceanic bogat și extrem de productiv, în perioada Cretacicului târziu.

Egiptul arăta foarte diferit acum zeci de milioane de ani

Platoul Abu-Tartur e o zonă importantă de relief calcaros din partea centrală a Deșertului Occidental, situată la aproximativ 640 de kilometri sud-vest de Cairo, între oazele Kharga și Dakhla.

Aici se află unele dintre cele mai mari rezerve de fosfați din regiune. Zona e un important centru pentru industria minieră și cea a îngrășămintelor din Egipt.

Rechinii au trăit în perioada Cretacicului, între 145 și 66 de milioane de ani în urmă, când Pământul era mult mai cald și mai umed decât în prezent.

Teritoriul care astăzi aparține Egiptului era, de asemenea, un mediu tropical, iar anumite părți ale țării se aflau sub apele calde ale Mării Tethys, pline de viață marină.

Cercetătorii de la Universitatea din Cairo au comparat dinții cu fosile descoperite în alte regiuni ale lumii și i-au asociat cu cinci specii de rechini dispărute. Acestea sunt Cretalamna cf. maroccana, Scapanorhynchus cf. raphiodon, Serratolamna cf. serrata, Squalicorax bassanii și Squalicorax pristodontus.

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Niciuna dintre aceste specii nu fusese identificată anterior la Abu-Tartur. 2 dintre ele, Serratolamna cf. serrata și Squalicorax bassanii, nu mai fuseseră descoperite până acum în Egipt.

Însă una dintre descoperiri a uimit și experții. Scapanorhynchus cf. raphiodon, recunoscut după dinții săi lungi și asemănători unor ace, ar putea fi primul exemplar al acestei specii descoperit vreodată în Africa.

Cercetătorii spun că ar putea fi, de asemenea, cel mai tânăr exemplar cunoscut în registrele fosile, deoarece toate celelalte exemplare descoperite până acum sunt semnificativ mai vechi.

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