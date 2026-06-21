Cele mai murdare plaje din Europa. Cum se situează România în clasament

Un nou raport a dezvăluit cele mai murdare plaje din Europa, unde calitatea apei e clasificată drept „proastă”.

Experții au dezvăluit ce plaje nu au cea mai bună calitate a apei | Shutterstock

Experții au realizat un raport recent prin care au atras atenția asupra celor mai murdare plaje din Europa, unde calitatea apei lasă de dorit.

Unele dintre cele mai vizitate plaje europene par să aibă probleme, potrivit acestui raport, scrie Daily Mail.

Și România e menționată în raport, dar nu printre cele mai murdare plaje.

Experții au analizat și lacurile și râurile pentru a determina calitatea apei la nivel european.

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Cele mai murdare plaje din Europa

Albania conduce clasamentul pentru cea mai slabă calitate a apei din Europa. 23% dintre locurile de înot de pe coastă sunt încadrate la categoria „proastă”.

Aceasta e de peste 3 ori mai mult decât în a 2-a țară din coada clasamentului, Estonia, unde 6.7% dintre plaje au fost evaluate ca fiind proaste.

Pentru a înrăutăți situația, doar 16% dintre plajele Albaniei au primit calificativul „excelent”, în timp ce 38% sunt considerate „bune”.

Asta înseamnă de peste 5 ori mai puține zone de înot de coastă excelente decât media UE, de 88%.

Totuși, raportul vine cu vești bune pentru turiștii care merg în Cipru, Lituania sau Slovenia. În aceste țări, 100% dintre locurile de înot de coastă au fost clasificate ca excelente.

Rezultatele provin din monitorizări efectuate în 22.000 de zone de înot costiere și interioare din UE, Albania și Elveția în 2025.

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Această „Directivă privind apele de înot” (BWD) măsoară cât de sigură e apa pentru înot prin analiza bacteriilor care indică prezența materiilor fecale și a apelor uzate.

Dacă e înghițită, apa poluată poate provoca boli, inclusiv probleme gastrointestinale și diaree. Locațiile sunt testate pe parcursul sezonului de înot și primesc un calificativ, „proastă”, „suficientă”, „bună” sau „excelentă”, în funcție de nivelul de contaminare fecală.

Rezultatele arată că, în general, apele de îmbăiere din Europa sunt sigure și rămân remarcabil de curate pe întreg continentul.

Per total, 87.4% dintre apele de coastă au fost clasificate ca „excelente”, iar doar o mică parte au fost considerate „proaste”.

„În această vară ne putem bucura de beneficiile aplicării solide a regulilor UE privind apele de îmbăiere, care au făcut ca majoritatea apelor noastre să fie suficient de curate pentru înot,” a declarat Leena Yla-Mononen, directoarea Agenției Europene de Mediu.

Unde se situează România în clasament

Călătorii care merg în Belgia, Bulgaria, Letonia, Malta și România vor fi bucuroși să afle că aceste țări nu au avut nicio locație de coastă clasificată ca „proastă” și se află printre țările din topul clasamentului.

78% dintre locurile de înot de pe coasta Irlandei au primit statutul „excelent”, iar doar 0.7% au fost încadrate la categoria „proastă”.

În ciuda rezultatelor slabe ale Albaniei, apele de coastă sunt în general mai ușor de menținut curate, deoarece curenții îndepărtează în mod natural deșeurile de țărm.

Totuși, apele interioare sunt o poveste diferită. La nivel european, 78% dintre locurile de înot din interior au fost clasificate ca „excelente” și majoritatea e prezentată de lacuri.

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Deși râurile reprezintă doar 5.5% din toate locurile de înot din Europa, doar 47% dintre ele au fost clasificate ca excelente.

În Spania, un procent uriaș de 11% dintre locațiile de înot interioare au fost considerate „proaste”. A 2-a cea mai slabă situație a apelor interioare a fost în Croația, cu 7.1% clasificate ca proaste, urmată îndeaproape de Franța, cu 6%.

Chiar și țări cu ape de coastă foarte curate, precum Portugalia, au avut dificultăți în menținerea siguranței lacurilor și râurilor.