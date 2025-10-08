Antena Căutare
Cele șase orase din România, incluse pe lista celor mai periculoase din lume. Despre ce este vorba

Un studiu internațional recent, realizat de platforma comparethemarket.com, a stârnit interes și controverse după ce a inclus șase orașe din România pe lista celor mai periculoase din lume.

Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 14:54 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 17:41
Cele șase orase din România, incluse pe lista celor mai periculoase din lume. Despre ce este vorba | Shutterstock

Analiza, bazată pe percepția locuitorilor din peste 400 de orașe, a evaluat gradul de siguranță al fiecărei zone în funcție de trei criterii principale: furturi, agresiuni și vandalism.

Craiova, în topul celor mai nesigure orașe din România

Potrivit studiului, Craiova este orașul românesc cel mai sus plasat în clasamentul mondial, cu un scor de 44 de puncte pe o scară de la 0 la 100, unde 100 indică cea mai mare lipsă de siguranță. Urmează Iașiul și Bucureștiul, capitala obținând 28 de puncte și poziționându-se pe locul 305 la nivel global.

Chiar dacă Bucureștiul se află departe de marile capitale ale criminalității, datele Poliției Capitalei arată că, doar în prima jumătate a anului 2024, au fost înregistrate aproape 800 de sesizări zilnic. Printre acestea, se numără fapte de furt, vandalism și agresiuni ușoare, potrivit digi24.ro.

Cum percep siguranța românii și turiștii străini

În timp ce o parte dintre bucureșteni declară că se simt nesiguri atât ziua, cât și noaptea, turiștii străini oferă o perspectivă diferită.
„În comparație cu Barcelona, Bucureștiul e mult mai sigur. În Spania, în special în Barcelona, furturile din buzunare și vânzarea drogurilor sunt foarte comune”, a spus un turist spaniol intervievat.

Alți vizitatori din Germania sau Suedia au remarcat că, deși România este văzută adesea cu suspiciune din exterior, nivelul de siguranță perceput în marile orașe este mai ridicat decât în multe alte capitale europene.

Timișoara, Brașov și Cluj – mai sigure, dar tot în top

Pe lângă Craiova, Iași și București, în clasament se regăsesc și Timișoara, Brașov și Cluj-Napoca, însă acestea au obținut scoruri mai mici, ceea ce indică o percepție mai bună în privința siguranței publice.

În Cluj, de exemplu, Poliția a raportat în primele șase luni ale anului peste 9.100 de dosare penale soluționate, iar peste 300 de persoane au fost puse sub măsuri preventive.

Criminalitatea în România, în scădere

În ciuda percepțiilor, datele oficiale arată o tendință pozitivă. Poliția Română precizează că, în 2023, nivelul general al infracționalității a fost cu 4% mai mic decât media ultimului deceniu.

„România rămâne una dintre cele mai sigure țări din regiune. Cifrele arată o scădere constantă a infracțiunilor grave, iar măsurile preventive adoptate la nivel local au început să dea rezultate”, au transmis reprezentanți ai instituției.

Unde se află cele mai periculoase și cele mai sigure orașe din lume

La polul opus, studiul arată că cel mai periculos oraș din lume se află în Africa de Sud, țară care continuă să se confrunte cu un nivel ridicat de criminalitate violentă. În schimb, cel mai sigur oraș este localizat în Emiratele Arabe Unite, acolo unde rata infracționalității este considerabil mai mică, iar încrederea în autorități este una dintre cele mai mari din lume.

Chiar dacă șase orașe din România au fost incluse în acest top al „periculozității”, realitatea din teren arată o imagine mai nuanțată. Siguranța, până la urmă, rămâne o chestiune de percepție – influențată de experiențele personale, de știri și de modul în care fiecare societate își gestionează spațiul public.

