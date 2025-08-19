Antena Căutare
Bucureștiul rămâne în fruntea clasamentului celor mai scumpe orașe din România pentru chiriași, potrivit unei analize.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 15:26 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 16:24
Care este cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Ce zone sunt mai accesibile pentru oameni | Shutterstock

Diferențele dintre sumele cerute în cartierele exclusiviste și cele din zonele mai accesibile ating și 2.500 de euro pe lună.

București: de la chirii de 380 de euro la aproape 3.000 de euro

În Capitală, cele mai mici chirii se găsesc în cartierele periferice. În Militari, un apartament poate fi închiriat cu 380 de euro pe lună, în timp ce în Berceni sau Rahova prețurile pornesc de la 430 de euro. La polul opus se află cartierul Primăverii, unde locuințele de lux ajung la o medie de 2.900 de euro pe lună. Șoseaua Nordului, Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău și Floreasca completează lista celor mai scumpe zone, potrivit digi24.ro.

Cele mai multe locuințe scoase la închiriere sunt apartamentele cu două camere, care reprezintă peste jumătate din ofertă. Cele mai multe anunțuri sunt concentrate în zona Pipera, unde chiria medie se situează la 800 de euro.

Dacă în ceea ce privește achiziția de locuințe Cluj-Napoca rămâne orașul cel mai scump, pentru chiriași Capitala depășește considerabil piața clujeană. Diferențele dintre cartiere sunt mai reduse: între 500 și 650 de euro pe lună, în funcție de zonă. Pentru un apartament cu patru camere, chiria în Cluj este de 890 de euro, față de 2.000 de euro în București.

Brașovul atrage chiriași cu bugete medii spre mari. Garsonierele se închiriază cu 360 de euro, iar apartamentele cu două camere cu 500 de euro. Pentru trei camere, chiria urcă la 640 de euro. Cele mai scumpe proprietăți se află pe Drumul Poienii, unde prețul mediu ajunge la 990 de euro. Alternative mai accesibile pot fi găsite în cartierul Florilor (400 de euro) sau în zona Gării.

În Timișoara, chiria pentru o garsonieră a crescut la 300 de euro. Cele mai scumpe zone sunt centrul și Bulevardul Take Ionescu (550 de euro), iar cele mai accesibile se află în Buziaș, unde chiria medie coboară tot la 300 de euro.

În Constanța, cele mai multe apartamente sunt în Tomis Nord (600 de euro). Cele mai scumpe chirii se regăsesc în Faleza Nord (800 de euro), în timp ce în cartiere precum Far sau Tomis II prețurile scad la 360–450 de euro.

În Iași, chiriașii trebuie să scoată din buzunar 550 de euro pentru o locuință centrală, în timp ce în zonele Frumoasa sau Canta prețurile coboară spre 355–370 de euro.

La Sibiu, chiria pentru o garsonieră se menține la 300 de euro, iar pentru două camere ajunge la 400 de euro. Locuințele mari, cu patru camere, se închiriază în medie cu 630 de euro, însă oferta este limitată.

„Piața chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes al anului, odată cu revenirea studenților și relocările specifice începutului de toamnă. În plus, inflația și creșterea taxelor îi determină pe proprietari să majoreze prețurile”, explică Daniel Crainic, director de marketing al Imobiliare.ro.

Astfel, chiar dacă Bucureștiul rămâne campion la nivel național, și celelalte mari centre universitare și orașe cu o cerere ridicată pentru locuințe resimt presiunea prețurilor tot mai mari.

