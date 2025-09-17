În ce orașe din România coroanele funerare sunt interzise în cimitir. Ce amenzi se pot aplica

Antena Căutare
Tot mai multe administrații locale din România interzic coroanele funerare din plastic sau chiar și pe cele naturale, considerându-le o sursă de poluare și deșeuri greu de gestionat.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 15:17 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:57
În locul acestora, familiile îndoliate și apropiații sunt încurajați să aducă flori naturale sau să facă donații.

Timișoara: reguli noi în toate cele șase cimitire

Municipiul Timișoara a introdus un regulament unitar pentru cele șase cimitire publice – Șagului, Rusu Șirianu, Sever Bocu, Stuparilor, Săracilor-Amurgului și Stan Vidrighin. Aici vor fi permise doar buchete și coroane din flori naturale sau din materiale biodegradabile, potrivit observatornews.ro.

Decizia are la bază motive de mediu, dar și financiare. Conform Primăriei, doar salubrizarea cimitirelor administrate de societatea Horticultura costa lunar peste 22.000 de lei.

„Una dintre schimbările importante constă în înlocuirea coroanelor din plastic cu aranjamente biodegradabile. Măsura are ca obiectiv reducerea poluării și a cantității de deșeuri generate în cimitire, dar și scăderea cheltuielilor de salubrizare”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Silvana Andreaș.

Păulești (Satu Mare): donații în loc de coroane

În comuna Păulești, autoritățile au mers și mai departe, interzicând complet coroanele – fie din plastic, fie naturale cu elemente metalice. În schimb, localnicii sunt încurajați să facă donații pentru familiile îndoliate.

Primarul Zenoviu Bontea a explicat că succesul măsurii a venit după ce toți preoții și administratorii celor opt cimitire din comună au fost consultați și s-au pus afișe în biserici. „Se depune o jerbă din flori naturale, iar participanții pot face donații într-un recipient special”, a precizat edilul.

Harghita: tradiția locală înlocuiește coroanele

În mai multe localități din Harghita, coroanele funerare au fost înlocuite de un obicei mai simplu – participanții aduc câte o floare, de obicei albă, sau donează bani pentru fapte bune ori pentru familia îndurerată.

Deși nu există decizii oficiale, autoritățile locale și parohiile susțin această schimbare, care reduce deșeurile și răspunde așteptărilor comunității.

Arad: amenzi între 500 și 1.000 de lei

Primăria Arad a elaborat un proiect prin care interzice atât coroanele din plastic, cât și pe cele din flori naturale, cu excepția jerbelor mici, fără elemente greu degradabile.

Cei care nu respectă regulile riscă amenzi între 500 și 1.000 de lei. Interdicția urmează să se aplice în cimitirele „Eternitatea”, „Pomenirea”, precum și în cele din cartierele Gai și Mureșel.

În comuna arădeană Ghioroc, măsura a fost adoptată încă din 2020, însă fără reglementări oficiale. Localnicii au preferat să renunțe la coroane și să ajute familiile cu bani, ceea ce a dus la o reducere a deșeurilor cu până la 75%.

Vaslui: decizia, în analiză

Și la Vaslui, autoritățile locale iau în calcul interzicerea coroanelor din plastic. Potrivit primarului Lucian Braniște, municipalitatea analizează cadrul legal pentru adoptarea unei hotărâri în Consiliul Local.

„Cert este că utilizarea acestor coroane confecționate dintr-un plastic de calitate îndoielnică ne creează probleme. Luăm în calcul să procedăm așa cum s-a procedat în alte localități”, a declarat edilul.

Dacă în trecut coroanele erau considerate un gest de respect obligatoriu la înmormântări, tot mai multe comunități din România își schimbă abordarea, înlocuindu-le cu flori simple sau donații. Argumentele sunt deopotrivă ecologice și practice: reducerea deșeurilor, scăderea costurilor de salubrizare și sprijinul direct pentru familiile îndurerate.

În funcție de oraș, cei care nu respectă noile reguli riscă avertismente sau amenzi de până la 1.000 de lei.

