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ChatGPT nu mai e considerat un simplu chatbot în UE. Schimbările care trebuie să aibă loc până în decembrie 2026

ChatGPT nu mai e considerat un simplu chatbot în UE, în urma unei decizii a Uniunii Europene care a încadrat platforma în altă categorie.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 15:02 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 15:06
ChatGPT va fi încadrat într-o categorie mai strictă în Uniunea Europeană | Shutterstock
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Uniunea Europeană tocmai a încadrat ChatGPT, chatbotul dezvoltat de OpenAI, în aceeași categorie juridică precum Google.

Într-o categorie similară au fost incluse și platformele Reddit și Roblox, scrie Gizmodo.

În urma deciziei, aceste platforme vor fi supuse unei monitorizări mai stricte și unor reguli mai severe în Europa.

ChatGPT a fost desemnat drept motor de căutare online foarte mare (VLOSE), pe când Reddit și Roblox sunt considerate acum platforme online foarte mari (VLOP), potrivit Comisiei Europene.

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ChatGPT nu mai e considerat un simplu chatbot în UE

Comisia Europeană a anunțat că ChatGPT e suficient de mare pentru a fi considerat un motor de căutare online de foarte mari dimensiuni, în conformitate cu Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), scrie Euronews.

Regula de bază pentru platformele online e că primesc aceste clasificări juridice după ce ajung la cel puțin 45 de milioane de utilizatori lunar în Uniunea Europeană.

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ChatGPT are aproximativ 1 miliard de utilizatori săptămânal la nivel mondial. Așa că e posibil să fi trecut acest prag de mai mult timp.

Potrivit Gizmodo, Comisia Europeană ar fi întâmpinat dificultăți în a decide dacă chatbot-ul bazat pe inteligență artificială ar trebui clasificat drept motor de căutare sau platformă online.

Actul legislativ privind serviciile digitale, adoptat în 2022, stabilește reguli pentru serviciile online de mari dimensiuni.

Scopul e de a proteja utilizatorii de conținut ilegal și dăunător. Însă legea a fost redactată înainte ca inteligența artificială generativă să devină un fenomen de masă și nu preciza clar cum ar trebui clasificate servicii precum ChatGPT.

OpenAI trebuie să respecte noile reguli

„Aceste noi desemnări înseamnă că ChatGPT, Reddit și Roblox vor fi supuse unor standarde mai stricte de monitorizare și responsabilitate în Uniunea Europeană, pe măsura impactului lor major asupra cetățenilor și societății noastre,” susține Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

„Continuăm să monitorizăm îndeaproape peisajul digital și nu vom ezita să desemnăm orice platformă care atinge pragul necesar pentru o supraveghere sporită în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale,” susține Virkkunen.

Potrivit Comisiei, platformele online „au la dispoziție 4 luni, și anume până la sfârșitul lunii decembrie 2026, pentru a respecta obligațiile suplimentare prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale”.

Companiile care încalcă DSA pot ajunge, în cele din urmă, să primească amenzi de până la 6% din veniturile lor anuale la nivel mondial.

Înainte de ChatGPT, Google Search și Bing, motorul de căutare al Microsoft, erau singurele motoare de căutare care primiseră această clasificare, respectiv de foarte mari dimensiuni.

Lista platformelor online de foarte mari dimensiuni include, între timp, servicii de social media construite în mare parte în jurul conținutului generat de utilizatori, precum Facebook, Instagram, X și TikTok, dar și platforme de e-commerce precum Amazon și App Store-ul Apple.

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ChatGPT, Reddit și Roblox vor trebui acum să respecte regulile suplimentare rezervate acestor servicii de foarte mari dimensiuni. De exemplu, companiile vor trebui să evalueze riscurile sistemice generate de serviciile și algoritmii lor și să explice cum intenționează să le reducă.

Printre aceste riscuri se numără răspândirea conținutului ilegal, efectele negative asupra minorilor și asupra bunăstării utilizatorilor, amenințările la adresa drepturilor fundamentale, precum și impactul asupra alegerilor și siguranței publice.

Noua clasificare îi oferă, de asemenea, Comisiei Europene mai multă autoritate pentru a supraveghea și investiga aceste servicii.

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