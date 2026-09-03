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ChatGPT introduce reclame pe platformă și în România. Cât costă abonamentul să scapi de ele

ChatGPT introduce reclame pe platformă și în România, alături de alte țări europene, de care poți scăpa doar dacă apelezi la un abonament.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 13:05 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 13:08
Unele abonamente ChatGPT nu exclud reclamele | Shutterstock
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Milioane de utilizatori ChatGPT din Europa au început să vadă reclame pe platformă în ultimele 2 săptămâni, după ce compania OpenAI a decis să își extindă programul de publicitate.

Reclamele apar în cadrul conversațiilor cu chatbot-ul, scrie EuroNews.

Compania a extins ChatGPT Ads în 31 de țări europene din 24 august, inclusiv în Germania, Franța, Spania, Italia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Olanda și Austria, potrivit OpenAI.

Astfel, programul de publicitate e disponibil în 40 de țări, printre care se numără și România, scrie HotNews.

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ChatGPT introduce reclame pe platformă și în România

OpenAI a început să testeze reclamele în SUA în luna februarie a acestui an. A extins programul, pe parcursul anului, în Canada, Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Mexic, Brazilia, Japonia și Coreea de Sud.

Reclamele apar doar în planurile ChatGPT Free și Go, cele mai ieftine niveluri de abonament. Abonații Plus, Pro și Enterprise nu vor vedea reclame.

Potrivit OpenAI, măsura le oferă agenților de publicitate din Europa „o nouă modalitate de a ajunge la oameni în timp ce aceștia explorează, compară și iau decizii în mod activ”.

OpenAI susține că protejarea încrederii utilizatorilor reprezintă fundamentul modului în care abordează publicitatea. Compania afirmă că păstrează „conversațiile private față de agenții de publicitate și nu vinde niciodată datele clienților”.

„Reclamele din ChatGPT sunt întotdeauna etichetate clar și separate de răspunsurile ChatGPT. Reclamele nu influențează răspunsurile oferite de ChatGPT,” susțin reprezentanții companiei.

Aceste declarații vin în contextul în care un agent AI creat de OpenAI a atacat de unul singur un competitor. Mai mulți experți au atras atenția a inteligența artificială și platformele publice au numeroase probleme.

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În ianuarie 2026, senatorul american Ed Markey i-a trimis o scrisoare lui Sam Altman și altor 6 directori ai unor companii de tehnologie, prin care a avertizat că publicitatea pe platformele AI riscă să exploateze conexiunea emoțională pe care utilizatorii o dezvoltă cu acestea.

Markey a întrebat, de asemenea, cum va împiedica OpenAI afișarea unor reclame care să vizeze conversații sensibile despre sănătate, sănătate mintală sau politică.

Când reclamele au apărut pentru prima dată în SUA, în februarie, unii utilizatori au criticat și faptul că acestea erau afișate în planul plătit Go, care costă 8 dolari pe lună. Aceștia au argumentat că plata pentru un serviciu ar trebui să însemne lipsa reclamelor, nu doar un număr mai mic de reclame.

Utilizatorii vor putea controla personalizarea reclamelor. Cei care preferă să nu vadă deloc reclame pot plăti pentru planurile mai scumpe, care nu includ publicitate.

Cât costă abonamentul ChatGPT are nu afișează reclame

Potrivit HotNews, abonații care plătesc pentru versiunea ChatGPT Go, ce costă 29.99 RON pe lună, va afișa în continuare reclame. Cei care au ChatGPT Plus, care costă 99.99 RON pe lună, vor putea scăpa de aceste reclame, însă.

Dar cu extinderea acestui program, OpenAI ar putea întâmpina noi probleme în Europa. UE are un regulament legat de inteligența artificială, numit AI Act.

Regulamentul interzice sistemele de inteligență artificială care folosesc tehnici subliminale sau intenționat manipulative sau care exploatează vulnerabilitățile oamenilor într-un mod care provoacă prejudicii semnificative.

Cercetătorii și organizațiile pentru protecția consumatorilor susțin că inteligența artificială conversațională reprezintă un caz deosebit de dificil pentru aplicarea acestei reguli.

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O reclamă introdusă într-o conversație personalizată și bazată pe încredere e mai greu de identificat drept formă de persuasiune. Tocmai pentru că apare în același ton conversațional ca celelalte sfaturi sau informații din discuția cu ChatGPT.

„Utilizatorii au, de asemenea, control asupra personalizării reclamelor,” scrie pe site-ul OpenAI. „Pentru cei care preferă să nu vadă reclame sunt disponibile planuri plătite fără publicitate.”

„Obiectivul nostru e simplu. Reclamele ar trebui să fie utile oamenilor în timp ce își urmăresc obiectivele și iau decizii și, în același timp, eficiente pentru companiile care fac publicitate prin intermediul nostru,” continuă mesajul, care nu a răspuns la aceste critici.

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