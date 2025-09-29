NASA a descoperit ce fenomen a dus la scurtarea zilei cu 0.06 microsecunde. Un baraj de acumulare are un impact major

Cercetătorii de la NASA au confirmat că un baraj de acumulare din China contribuie la scurtarea zilelor în ultima vreme, mutând axa Pământului.

Pentru mulți e greu de crezut că un lucru atât de măreț, de asemenea anvergură, construit de om, poate influența durata zilelor.

NASA a explicat cum barajul din China numit Three Gorges modifică axa de rotire a Pământului cu aproape 2,5 centimetri, ducând astfel la scurtarea zilei. Chiar dacă sună a scenariu de film SF, specialiștii au explicat că totul este cât se poate de real.

Un baraj din China determină schimbarea axei Pământului

Barajul a fost construit în urmă cu 18 ani și a reușit să transforme Râul Yangtze într-un rezervor imens de apă, care ține peste 10 trilioane de galoane de apă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: NASA a dezvăluit noii astronauți. Unul dintre ei va fi prima persoană care va ajunge pe Marte

Chiar dacă barajul este un adevărat ajutor pentru populația din zonă, se pare că existența lui are acum consecințe asupra axei de rotire a Pământului, lucru pe care inginerii la acea vreme nu l-au luat în considerare.

Din 1994 până în 2012, Barajul Three Gorges a creat o rezervă uriașă de apă de aproximativ 39 miliarde de metri cubi, acesta fiind echivalentul a 10 trilioane de galoni de apă.

Oamenii de știință de la Goddard Space Flight Center de la NASA au confirmat că barajul a adăugat mai multă greutate care a determinat modificarea axei Pământului cu 2,5 centimetri.

Chiar dacă mulți consideră că 2,5 centimetri este nimic în comparație cu mărimea întregii planete, când vine vorba de fizică, fiecare milimetru contează. Rezerva imensă de apă pe care o ține acest baraj apasă în jos pe scoarța terestră, redistribuind astfel masa la interiorul planetei și afectând inerția, fenomen fizic care determină cât de repede se învârte planeta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru a face imaginea mai clară, cercetătorii de la NASA au dat drept exemplu un om care folosește un skate, care se învârte în timp ce își ține brațele întinse în aer. Atunci când skater-ul își trage brațele, învârteala pe skate este mai scurtă, dar dacă și le extinde, efectul de învârtire se întâmplă mai lent.

Citește și: Soarele „se trezește”, avertizează experții. Cum ar putea afecta Pământul în următoarele decenii

În mod similar, viteza de rotație a Pământului încetinește cu o 0.06 microsecunde cu fiecare zi pe măsură ce mai multă masă de apă rămâne într-o singură parte a axei Terrei.

Chiar dacă această micșorare a zilei cu 0.06 microsecunde este imperceptibilă în viața de zi cu zi , instrumente sensibile care măsoară cu mare acuratețe aceste fenomene au putut dezvălui existența acestei schimbări.

Acest fapt poate avea efecte similare precum catastrofe naturale, ca tsunami-ul din Oceanul Indian din 2004, care a schimbat axa Pământului și a scurtat ziua cu câteva microsecunde din cauza mișcărilor tectonice.

Barajul Three Gorges Dam demonstrează încă o dată cum ingineria și construcțiile făcute de om pot influența echilibrul geofizic al planetei, un efect la fel de puternic ca dezastrele naturale.

Barajul are consecințe majore asupra mediului. Beneficiază de un lift pentru nave care poate ridica până la 6.600 tone la peste 100 metri înălțime pe verticală. Barajul produce mai mult de 80 miliarde de kilowati pe an, fiind un puternic generator de energie și o sursă incredibilă de comerț și schimb.

Citește și: Ce se va întâmplă după ce NASA va prăbuși Stația Spațială Internațională. Momentul istoric va avea loc în curând