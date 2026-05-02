Cine ar putea câștiga Eurovision 2026. Formula care prezice melodia cu cele mai mari șanse

O nouă formulă e capabilă să estimeze cine ar putea câștiga Eurovision 2026, cu reguli simple pe care le urmează mulți participanți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 15:20
Loreen a câștigat competiția Eurovision în 2023 | Profimedia Images

Ediția Eurovision din 2026 va începe în doar câteva săptămâni, cu interpreți din zeci de țări care se vor lupta pentru marele premiu.

Printre câștigătorii din trecut ai competiției se numără nume importante din lumea muzicală, precum ABBA și Celine Dion, scrie Daily Mail.

Acum, experții susțin că există o formulă care poate prezice exact cine are cele mai multe șanse de a câștiga competiția.

Se pare că unele elemente cresc șansele de succes pe scena Eurovision.

Cine ar putea câștiga Eurovision 2026

Pentru a determina cine ar putea câștiga Eurovision 2026, experții au analizat competițiile din trecut și au identificat „rețeta” pentru ceea ce face ca o piesă să fie apreciată atât de juriu, cât și de public.

Ei au descoperit că o combinație de versuri în limba engleză, stil pop și capacitate de a fi dansată sunt cheia succesului în ultimele decenii.

„Am evidențiat adoptarea generalizată a unor strategii care cresc competitivitatea pieselor: folosirea limbii engleze, creșterea caracterului dansant, utilizarea mai frecventă a stilurilor pop, versuri mai diverse și concentrarea pe teme care surprind mai bine esența perioadei,” susțin experții.

„Engleza a fost adoptată ca lingua franca a pieselor participante,” susțin experții din echipa de cercetare de la Universitatea Northwestern.

Un amestec de limbi străine, care include și limba engleză, pot face o piesă și mai atractivă, în funcție de contextul cultural.

Un alt aspect identificat de experți e încadrarea unei melodii în categoria pop. În trecut, au fost și câștigători care au cântat alte genuri, precum rock. Maneskin, din Italia, a câștigat Eurovision cu o astfel de piesă.

Dar șansele artiștilor sunt mai mari dacă adoptă un stil pop pentru melodiile incluse în competiție.

Piesele pe care poți dansa au șanse mai mari

„Caracterul dansant se bazează pe o combinație de elemente muzicale. Inclusiv tempo, stabilitatea ritmului, intensitatea sa și regularitatea generală. Acestea determină cât de ușor se poate dansa pe o piesă,” au scris experții. Studiul a fost publicat în revista Royal Society Open Science.

„Caracterul dansant al pieselor de top e un factor de atracție semnificativ din punct de vedere statistic,” susțin experții.

Dar, dincolo de ritm, și versurile sunt importante. Potrivit studiului, teme care se încadrează în tendințele actuale au șanse mai mari de câștig.

De asemenea, un refren ușor de reținut crește probabilitatea unui scor mai mare. În plus, versuri creative, dar ușor de înțeles, care includ subiecte universale, pot atrage atenția publicului.

În România, Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision 2026 și va ajunge la Viena, unde va reprezenta țara noastră la etapa internațională a Eurovision.

”Am muncit foarte mult să ajungem aici. Au fost ani de muncă, ani în care nu s-au văzut rezultatele, ani în care ni se închideau uși și intram pe fereastră. Pentru noi deja a fost un mare câștig faptul că piesa noastră a ajuns la voi și pentru mine asta contează cel mai mult, ca muzica mea să ajungă la oameni”, a declarat Alexandra Căpitănescu, la Eurovision România, pe TVR.

