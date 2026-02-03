Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, superbugetarul cu 6 venituri de la stat și 5 de la privat! Ce sumă câștigă lunar

Descoperă cine este și cu ce se ocupă Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, superbugetarul cu 6 salarii de la stat și 5 din mediul privat. Află cât încasează din cele 11 venituri lunare.

Recent a ieșit la iveală cine este bărbatul supranumit și „superbugetarul”, poreclă primită ca urmare a faptului că încasează 6 venituri de la stat șiș 5 din mediul privat. La final de lună, bărbatul adună o sumă generoasă din cele 11 venituri pe care le are. Descoperă cine este și cu ce se ocupă Andrei Gabriel Benghea Mălăieș.

Cine este și cu ce se ocupă Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, zis și „superbugetarul” cu 11 salarii. Cât câștigă acesta lunar

Din informațiile publicate în diferite publicații, există un superbugetar cu 11 venituri lunare. Este vorba despre Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, care la vârsta de 45 de ani are 6 venituri de la stat și 5 din mediul privat. Cu un CV impresionant în domeniul guvernamental, energetic și privat, acesta se poate lăuda cu o experiență vastă. Și totuși, cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș?

Citește și: Criza de șoferi de TIR în România îi atrage pe asiatici să aleagă țara noastră. Ce salarii primesc

Articolul continuă după reclamă

Este absolvent al Facultății de Administrare a Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). Tot la capitolul studii, acesta a făcut un master la INSEAD: The Business School for the World (Facultatea de administrare a afacerilor), având cursuri în Franța și Singapore. A fost, printre altele și consultant la McKinsey & Company și Ernst & Young, două companii de top. Deține o experiență de peste 20 de ani în mediul de afaceri public și privat.

Între anii 2005 și 2007 și-a început cariera la stat, ca director de cabinet și consilier al ministrului Finanțelor, Sebastian Vlădescu. De acolo, experiența l-a propulsat către alte numeroase consilii de administracție.

Citește și: Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii

În prezent, face parte din trei consilii de administrație, deține trei funcții de director general în cadrul unor societăți la care statul este acționar și de unde câștigă peste 300.000 de lei anual. La acest lucru se adaugă alte cinci joburi la societăți private, de unde mai încasează venituri de aproximativ 400.000 de lei anual. Practic, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș încasează anual 700.000 de lei, adică undeva la 58.333 de lei lunar.

Este director general la Nuclearelectrica, membru în consiliul de administrație al Romgaz și în cel al Rasirom SA. La acestea se adaugă funcția de director general al S. Parc Fotovoltaic Turceni SA, S. Parc Fotovoltaic Rovinari SA, S. Parc Fotovoltaic Pinoasa SA și S. Parc Fotovoltaic Bohorelu Sa și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz Turceni SA, au informat cei de la libertatea.ro.