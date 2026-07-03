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Cine este „Batman” din Mexic, justițiarul care îi leagă cu bandă adezivă pe presupușii hoți de biciclete. Cum a început totul

„Batman” din Mexic este căutat de poliție după ce a legat de stâlpi cinci presupuși hoți, le-a desenat pe fețe și i-a expus în public. Autoritățile investighează cazul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Iulie 2026, 14:12 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 14:13
Cine este „Batman” din Mexic, justițiarul care îi leagă cu bandă adezivă pe presupușii hoți de biciclete | Shutterstock/Facebook
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„Batman” din Mexic a ajuns subiect de discuție pe rețelele de socializare, după ce mai mulți presupuși hoți au fost găsiți legați de stâlpii de iluminat, cu fețele mâzgălite și mesaje de avertizare lăsate de un justițiar anonim.

Justițiarul din Mexic care a fost numit „Batman” îi leagă cu bandă adezivă pe hoții de biciclete

Presa mexicană scrie că cel puțin cinci bărbați au fost descoperiți legați cu bandă adezivă de stâlpi de iluminat din orașul Lagos de Moreno, aflat în statul Jalisco, în vestul Mexicului. Potrivit autorităților, persoana responsabilă este acum căutată de poliție.

Se presupune că justițiarul i-a urmărit pe bărbații pe care îi considera hoți, după care i-a imobilizat, lipindu-i cu bandă adezivă de stâlpii de iluminat. Înainte de a pleca, acesta le-ar fi desenat pe frunte și pe față, adăugând mustăți sau inscripționând cuvântul „ratero”, care în limba spaniolă înseamnă „hoț”.

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Mai multe imagini apărute în mediul online îi arată pe bărbați legați cu bandă adezivă argintie, unii dintre ei prezentând urme vizibile de lovituri, fețe însângerate și tăieturi. Deasupra capului unora au fost amplasate pancarte roz pe care erau descrise presupusele fapte de care erau acuzați. În apropierea lor au fost lăsate și biciclete despre care justițiarul susținea că ar fi fost furate, încercând astfel să demonstreze presupusele infracțiuni.

Cum a început totul

Personajul misterios a fost poreclit „Batman din Lagos de Moreno” de jurnalistul mexican Luis Cárdenas, iar numele a devenit rapid viral pe internet. Mulți utilizatori ai rețelelor sociale au comparat acțiunile sale cu cele ale celebrului supererou care își face singur dreptate, însă autoritățile atrag atenția că astfel de gesturi reprezintă infracțiuni și nu pot fi tolerate.

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Presa locală notează că apariția acestui justițiar ar reflecta nemulțumirea unei părți a populației față de ritmul lent în care acționează forțele de ordine în combaterea furturilor. Potrivit publicațiilor mexicane, primul incident a fost raportat în Lagos de Moreno, iar ulterior au fost înregistrate încă patru cazuri similare.

Bărbații au fost eliberați în cele din urmă de echipajele serviciilor locale de urgență și au primit îngrijiri medicale.

Poliția locală a confirmat că desfășoară o anchetă pentru identificarea și prinderea persoanei responsabile. Juan Pablo Hernández, secretarul pentru Securitate al statului Jalisco, a declarat că autoritățile au înregistrat cinci incidente de acest tip și încearcă să stabilească dacă toate au fost comise de același individ.

În același timp, procurorii investighează și acuzațiile de furt care îi vizează pe bărbații găsiți legați. Cu toate acestea, reprezentanții Parchetului au subliniat că, din punct de vedere legal, aceștia sunt în prezent considerați victime, deoarece au fost agresați și privați de libertate în mod ilegal. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele în care au avut loc incidentele.

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