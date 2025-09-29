Antena Căutare
Cine este Kirk Bondad, desemnat "cel mai frumos bărbat din lume". Filipinezul a cucerit întreaga lume

Kirk Bondad a câștigat rapid inimile a milioane de fani cu zâmbetul lui, frumusețea unică și felul său de a fi.

Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 11:26 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 13:19
Filipinezul a devenit celebru pentru frumusețea lui fără cusur. | Instagram

Kirk Bondad a fost numit recent cel mai frumos bărbat din lume după ce a câștigat titlul Mister International 2025.

Bărbatul a cucerit titlul la celebrul concurs de frumusețe, atât cu atuurile sale fizice, cât și cu felul său carismatic de a fi. Nu este prima oară când fotomodelul participă la concursuri de frumusețe.

Kikr Bondad a fost desemnat cel mai frumos bărbat din lume

De-a lungul anilor, Kirk Bondad, în vârstă de 28 ani, a uimit cu fizicul său de invidiat. El a fost întotdeauna preocupat de fizicul său și tocmai de aceea a devenit instructor de fitness, pentru a se asigura că are mereu apariții fără cusur.

Citește și: Cei mai frumoși bărbați din lume, potrivit oamenilor obișnuiți. Un român îl depășește pe Jason Momoa

Kirk Bondad are origini germane și filipineze și este unul dintre cele mai căutate modele masculine din întreaga lume, iar agențiile plătesc sume colosale pentru a reuși să semneze un contract cu el. Modelul masculin este la mare căutare și profită din plin de faima sa pentru a-și strânge o mică avere. Mama lui Kirk, Jane, are rădăcini Igorot, din Muntele Province, iar acest lucru îl face și pe el să fie mândru de moștenirea sa.

Atunci când a participat la Mister World în 2024, Kirk Bondad și-a arătat respectul și recunoștiința pentru rădăcinile sale Igorot atunci când a ales să poarte costumul național, format dintr-o coroană cu pene, înfățișându-l pe Zeul Orezului, în timp ce ținea în mâini arme făcute din coarne de bivol.

Kirk a reprezentat, de asemenea, și Baguio la Mister Pilipinas 2025. Înainte de a câștiga titlul de Mister International 2025, el a fost în scris în competiție și în 2022, dar atunci a fost amânat concursul de frumusețe pentru 2024.

Kirk are un frate mai mare, pe nume Clint Bondad, care este model și actor. Mister International 2025 a avut câteva relații controversate cu mai multe femei faimoase. El s-a iubit cu Kathleen Paton, care a fost numit Miss Eco International 2022. Cu toate acestea, într-o declarație oficială oferită presei în 2023, el a povestit că au pus capăt relației lor, potrivit GMA network.

Citește și: Cel mai frumos bărbat din Germania poartă unghii false și se machiază. Cum arată în prezent și câte operații estetice a suferit

„Chiar dacă nu e ușor să te desparți de cineva la care ții foarte mult, amândoi am știut că este cea mai bună decizie pe care puteam sa o luăm la acel moment”, a povestit la acea vreme Kirk.

Înainte de relația cu Kathleen, el a format un cuplu cu Lou Yanong, iar cei doi au fost chiar văzuți împreună la aeroport, atunci când ea l-a condus la zborul spre Vietnam atunci când a participat la Mister World 2024.

În 2022, Kirk Bondad a câștigat competiția de fitness Century Tuna Superbods, acolo unde participanții au știut cum să valorifice stilurile lor de viață sănătoase.

În continuare Kirk postează și pe rețelele de socializare diferite trucuri pentru cei pasionați de fitness, promovând un stil de viață sănătos și influențându-i pe urmăritorii săi să facă mișcare pentru a se menține în formă.

Acum Kirk Bondad a făcut istorie în lumea competițiilor de frumusețe cu fizicul lui de invidiat și reușita lui inedită care l-a făcut și mai faimos.

Citește și: Paulette a pus mâna pe târnăcop și s-a dus în deșert! Peste 25 de ani a apărut cel mai frumos palat din lume! Cum arată minunea

De ce vor fi oamenii cu 24% mai săraci până în 2100. Fenomenul care poate schimba întreaga planetă...
