Cipul 6G „ultrabroadband” ar fi de 10 ori mai rapid decât 5G. Când ar ajunge pe piață

Cipul 6G „ultrabroadband” ar fi de 10 ori mai rapid decât 5G, cu viteze de Internet spectaculoase față de oferta actuală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 14:23 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 14:25
Tehnologia 5G va fi înlocuită de 6G în curând | Shutterstock

Ingineri din China au creat cipul 6G „ultrabroadband”, care ar fi de 10 ori mai rapid decât 5G, cu viteze de Internet de peste 100 GB pe secundă (Gbps).

Aceasta viteză ar fi de 10 ori mai rapidă decât limita teoretică a 5G, scrie Science Alert.

Dar, mai mult, ar fi de 500 de ori mai rapidă decât viteza medie oferită de sistemul 5G.

Va mai dura, însă, până când tehnologia 6G va fi disponibilă publicului larg.

Cipul 6G „ultrabroadband” poate oferi viteze semnificativ mai mari decât cele actuale, dar va mai dura până când tehnologia va fi disponibilă publicului larg. Potrivit experților, rețelele de comunicații 6G vor fi implementate abia peste 1 deceniu, la jumătatea anilor 2030.

Dar bazele pentru aceste rețele și testarea tehnologiei trebuie să aibă loc cu mult înainte.

Până acum, au fost prezentate mai multe prototipuri care ating astfel de viteze, dar de obicei nu la fel de eficient ca noul cip.

Acesta a fost dezvoltat de oamenii de știință de la Universitatea Peking și City University din Hong Kong, împreună cu Universitatea din California, Santa Barbara.

În primul rând, cipul este minuscul. Are dimensiuni de doar 11 milimetri pe 1.7 milimetri. În ciuda mărimii, funcționează pe o „bandă ultra-largă” de frecvențe, de la 0.5 GHz până la 115 GHz. Acoperirea acestui spectru necesită nouă benzi radio diferite. Un astfel de sistem presupune, de obicei, mai multe componente variate.

Acest lucru este realizat cu ajutorul unui modulator electro-optic care convertește semnalele radio în semnale optice. În sens invers, cipul folosește oscilatoare optoelectronice pentru a genera frecvențe radio în banda ultra-largă.

Aceasta permite noului cip să atingă viteze de peste 100 Gbps. Prin comparație, tehnologia 5G atinge un maxim teoretic de 10 Gbps. În utilizarea practică este mult mai lentă. De exemplu, furnizorii din SUA oferă de obicei viteze medii între 150 și 300 Mbps. Faptul că cipul 6G „ultrabroadband” ar fi de 10 ori mai rapid decât 5G poate schimba semnificativ Internetul la nivel global.

Rețelele de comunicații 6G vor fi implementate abia deceniul viitor

Deși companiile mai au încă mult de lucru pentru a dezvolta infrastructura, tehnologia wireless 6G este practic inevitabilă.

Ar trebui să apară în următorul deceniu, exact la timp pentru a face față nevoilor din ce în ce mai mari pentru date, datorat transmisiunilor UHD (ultra high definition) și tendinței de a integra AI în numeroase tehnologii.

Inteligența artificială necesită viteze și capacități de procesare mai mari decât tehnologiile actuale. Ca urmare, integrarea unui sistem 6G poate ajuta la aceste nevoi viitoare.

Tehnologia AI necesită resurse semnificativ mai mari decât oferă infrastructurile tehnologice actuale. Ca urmare, trecerea de la 5G la 6G va fi necesară pe viitor, pe măsură ce această tehnologie va fi adoptată la nivel mondial.

Cercetătorii au publicat un articol care descrie noul cip în revista Nature.

