Google VS ChatGPT în lupta căutărilor online. Ce platformă primește cele mai multe căutări zilnice

În discuția Google VS ChatGPT, o nouă comparație a apărut pe Internet, respectiv cea legată de numărul de căutări zilnice.

Unii utilizatori au început să folosească ChatGPT în fiecare zi, ceea ce aduce o nouă dimensiune discuției Google VS ChatGPT.

Potrivit unei analize Axios, utilizatorii realizează acum peste 2.5 miliarde de căutări pe platforma ChatGPT, scrie Tech Radar.

Dintre acestea, 330 de milioane din ele vin partea utilizatorilor din SUA, susține raportul.

Nu se știe, însă, dacă ChatGPT caută pe Internet în timp real răspunsuri pentru aceste căutări sau dacă se bazează pe datele cu care a fost antrenat pentru a oferi răspunsuri.

Google VS ChatGPT în lupta căutărilor online

Cum numărul de căutări zilnice crește, competiția Google VS ChatGPT ar putea deveni acerbă. În comparație, Google nu publică numărul de căutări zilnice din motorul de căutare. Dar compania care deține gigantul tech, Alphabet, a dezvăluit recent că au fost înregistrate în jur de 5 trilioane de căutări în fiecare an.

Această cifră se traduce prin 14 miliarde de căutări în fiecare zi. Așa că în continuare există o diferență considerabilă între cele 2 platforme. Dar ChatGPT a fost lansat în urmă cu 3 ani, în comparație cu experiența de peste 2 decenii pe care o are Google.

Mai mult, ChatGPT a avut o creștere semnificativă din decembrie 2024 până acum. Atunci, Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a dezvăluit că chatbot-ul primea aproximativ 1 miliard de căutări pe zi. Așa că numărul s-a dublat în aproape 8 luni. Potrivit unor experți, s-ar putea tripla până la finalul anului.

În același timp, în continuare există întrebări legate de potențialul economic pe care îl are chatbot-ul, un subiect important în discuția Google VS ChatGPT. Google are un profit annual semnificativ, mai ales de pe urma mesajelor publicitare pe care le are pe platforme.

ChatGPT are 500 de milioane de utilizatori activi în fiecare săptămână

Potrivit raportului Axios, ChatGPT are peste 500 de milioane de utilizatori activi în fiecare săptămână. Dar cei mai mulți dintre aceștia folosesc versiunea gratuită a chatbot-ului.

Ca urmare, OpenAI generează venituri doar de la un număr mic din utilizatorii săi.

Mai mult, există mai multe zvonuri potrivit cărora și abonamentele lunare nu aduc un profit semnificativ. Așa că e posibil ca numărul în continuă creștere al căutărilor pe ChatGPT să nu fie îndeajuns pentru OpenAI pe termen lung, cel puțin în formatul pe care îl are în acest moment.

Compania continuă să dezvolte platforma și să ofere noi servicii. Recent, Altman a anunțat ChatGPT Agent în cadrul unei transmisiuni live, în care compania a oferit și o demonstrație. În cadrul evenimentului, Altman a deschis ChatGPT și a apăsat pe Agent, unealtă ce se găsește acum în opțiuni.

ChatGPT Agent e deja disponibil pentru utilizatorii Pro, Team și Plus. Cei care au planul Pro vor putea folosi ChatGPT Agent de 400 de ori pe lună. Cei care au Team și Plus vor avea 40 de accesări pe lună. Primii care au avut acces la noul program au fost utilizatorii care au abonamentul Pro.