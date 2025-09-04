Antena Căutare
Studiu: Utilizarea telefonului mobil afectează interacțiunile dintre părinți și copii

Află cum utilizarea telefoanelor mobile poate afecta relația dintre părinți și copii, chiar și atunci când părinții nu sunt conectați la internet. Studiile arată că social media influențează atenția și comunicarea cu cei mici.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 10:49
Mama ține băiatul în brațe și se uită la telefon. Studiu: Utilizarea telefonului mobil afectează interacțiunile dintre părinți și copii, chiar și atunci când adulții nu sunt conectați la internet. | Shutterstock

Chiar și atunci când părinții nu se uită la telefon, obiceiurile lor digitale influențează cât de mult vorbesc și interacționează cu copiii. Studiile recente arată că prezența mentală și atenția acordată joacă un rol vital în dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială a copiilor.

În epoca digitală, telefoanele mobile fac parte din viața noastră de zi cu zi. Mulți părinți încearcă să limiteze timpul petrecut pe social media atunci când sunt împreună cu copiii, însă cercetările arată că utilizarea frecventă a rețelelor sociale poate influența negativ interacțiunile cu copiii, chiar și atunci când părinții nu sunt conectați la internet.

Telefonul mobil și atenția părinților

Un studiu prezentat la Digital Media and Developing Minds International Scientific Congress în Washington a analizat 65 de mame și copiii lor cu vârste între 2 și 5 ani. Rezultatele au arătat că mamele care foloseau social media frecvent (169 de minute pe zi în medie) vorbeau cu 29% mai puțin cu copiii lor în timpul jocului, chiar și atunci când nu aveau telefonul în mână. Asta în comparație cu mamele care foloseau social media mai puțin (21 de minute pe zi). Alte activități pe telefon, cum ar fi verificarea email-ului sau a vremii, nu au avut același efect.

Acest studiu sugerează că nu doar folosirea telefonului contează, ci și cât de mult rămân gândurile părinților la conținutul online. Chiar dacă sunt fizic prezenți, mintea poate fi încă concentrată asupra experiențelor digitale, ceea ce afectează interacțiunea reală cu copilul.

Cum influențează social media comunicarea cu copiii

Social media oferă conținut personalizat și captivant, iar părinții pot rămâne „prinși” mental în experiența digitală chiar și după ce se deconectează. Kris Perry, director executiv la Children and Screens: Institute of Digital Media and Child Development, explică faptul că atenția copiilor este influențată de privirea și reacțiile părinților. Copiii observă unde își concentrează părintele atenția și învață ce este important. Astfel, când gândurile părinților sunt pe telefon, copiii pot percepe că joaca sau conversația lor nu este prioritară.

De ce contează mai mult prezența mentală decât cea fizică

Chiar dacă părintele este lângă copil, prezența mentală este vitală pentru dezvoltarea emoțională și cognitivă. Interacțiunile zilnice contribuie la învățarea limbajului, la dezvoltarea funcțiilor executive și la reglarea emoțiilor. Liz Robinson, autoarea studiului, subliniază că atenția concentrată a părinților ajută copiii să învețe să prioritizeze și să înțeleagă lumea din jurul lor.

Copiii care primesc atenție deplină în timpul jocului dezvoltă abilități sociale mai bune și învață să-și gestioneze emoțiile, să comunice eficient și să fie mai încrezători în propriile forțe.

Conversațiile constante și dezvoltarea copiilor

Părinții ar trebui să încurajeze conversațiile constante cu copiii lor. Expunerea la limbaj bogat și divers contribuie la dezvoltarea creierului, la rezultate academice mai bune și la abilități de comunicare solide. Discuțiile despre ziua copilului, despre gândurile și sentimentele lui, ajută la construirea unei relații apropiate și la dezvoltarea stimei de sine.

Copiii care primesc atenție verbală regulată învață cum să-și exprime nevoile, să asculte și să dezvolte empatie. Chiar și câteva minute de conversație sinceră și activă pe parcursul zilei pot avea un impact semnificativ pe termen lung.

Timp dedicat exclusiv copiilor: cum să-l organizezi

Părinții pot să-și organizeze timpul astfel încât să fie complet disponibili pentru copii. Robinson recomandă stabilirea unor intervale scurte, de 15-30 de minute, în care părintele să fie complet implicat în activitățile copilului. Această atenție concentrată transmite mesajul că timpul petrecut împreună este valoros și că părintele este prezent nu doar fizic, ci și emoțional.

Chiar dacă ziua este aglomerată, crearea unor momente dedicate exclusiv copiilor poate avea efecte pozitive asupra relației și dezvoltării lor emoționale.

Cum să reduci timpul petrecut pe rețele sociale

O strategie practică este să monitorizăm și să reducem timpul petrecut pe social media. Kris Perry recomandă limitarea numărului de accesări pe zi și a duratei fiecărei sesiuni. Prin acest lucru, părinții își pot concentra mai mult atenția asupra copiilor și pot preveni diminuarea conversațiilor și a implicării în joacă.

Reducerea timpului online poate elibera resurse emoționale și mentale, permițând părinților să fie mai prezenți și mai conectați la nevoile copiilor.

Conștientizarea efectelor telefoanelor asupra relației cu copiii

Părinții ar trebui să fie conștienți de modul în care telefoanele le influențează comportamentul și să observe cum afectează interacțiunile cu copiii. Discuțiile cu copiii despre schimbările pe care le facem pentru a fi mai prezenți pot întări relația și pot transmite un mesaj pozitiv despre importanța atenției și a timpului petrecut împreună.

Auto-monitorizarea și reflecția asupra propriului comportament ajută părinții să identifice momentele în care atenția lor este divizată și să facă ajustările necesare pentru a fi mai conectați emoțional.

Limitările cercetării și perspective viitoare

Studiul menționat este corelațional și nu poate stabili cauzalitatea. De asemenea, nu a luat în calcul factori precum sănătatea mentală, venitul sau nivelul de educație al părinților. Cercetările viitoare ar putea include și tații pentru a observa dacă și ei sunt afectați în mod similar de utilizarea rețelelor sociale.

Chiar și cu aceste limitări, cercetarea sugerează clar că folosirea intensivă a social media poate reduce timpul și calitatea conversațiilor cu copiii, ceea ce are implicații importante pentru dezvoltarea lor.

