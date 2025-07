Codul de 2 litere care poate dezvălui dacă recipientul de plastic e toxic. La ce trebuie să fii atent

Experții au dezvăluit codul de 2 litere care poate dezvălui dacă recipientul de plastic pe care îl folosești sau vrei să-l cumperi e toxic.

Codul de 2 litere care poate dezvălui dacă recipientul de plastic e toxic nu e atât de vizibil. Experții sfătuiesc consumatorii să verifice etichetele recipientelor de plastic care au PP (polipropilenă) sau PE (poliethilenă) pe ele.

Aceste coduri sunt folosite pentru recipientele de plastic care sunt considerate sigure pentru contact cu hrana, scrie Daily Mail.

Aceste coduri se găsesc adesea lângă triunghiul pentru reciclare.

Ajută la identificarea tipurilor de plastic care sunt sigure pentru utilizare și cele care trebuie să fie evitate, mai ales dacă sunt expuse la căldură.

Codul de 2 litere care poate dezvălui dacă recipientul de plastic e toxic

Codul de 2 litere care poate dezvălui dacă recipientul de plastic e toxic trebuie să fie pus pe etichete. PP e folosit des în recipientele pentru mâncare. E rezistent la căldură, nu are BPA și, în mod obișnuit, poate fi folosit și în microunde. Ca urmare, e unul dintre tipurile de plastic mai sigure pentru reutilizare.

PE poate fi de densitate ridicată (HDPE, marcat de obicei cu 2) și densitatea joasă (LDPE, marcat de obicei cu 4). Acest tip de plastic e folosit des pentru pungi de plastic și sticle de lapte.

O altă formă de plastic, PET (marcată cu 1), se găsește des în sticle de apă și recipiente pentru condimente, dar poate fi folosită o singură dată.

Numărul de reciclare din interiorul triunghiului oferă și un alt indiciu. Numerele 1, 2, 4 și 5 sunt considerate, de obicei, sigure pentru mâncare. 3, 6 și 7 trebuie să fie evitate în acest context, din cauza îngrijorărilor că unele substanțe chimice pot pătrunde în mâncare.

Recipientele de plastic care au cifra 5 și PP sunt considerate unele dintre cele mai sigure, pentru că sunt rezistente la căldură și nu au BPA (sau bisfenol A, ce se găsește în numeroase produse). BPA se poate scurge în mâncare, mai ales la căldură. Codul de 2 litere care poate dezvălui dacă recipientul e sigur PP indică faptul că nu include BPA, de cele mai multe ori.

Unele recipiente de plastic pot fi toxice

„De fiecare dată când sunt folosite, se mai scurge o cantitate mică de BPA din ele,” a declarat Laura Vandenberg, profesoară din cadrul Universității din Massachusetts.

Expunerea la BPA poate duce la probleme hormonale, creșterea riscului de cancer mamar și de prostată, probleme cardiovasculare și probleme de dezvoltare în cazul bebelușilor și copiilor.

Potrivit lui Vandenberg, recipientele de plastic create în urmă cu 1 deceniu, mai ales cele care sunt transparente și dure, probabil conțin BPA.

Numărul 3 pe etichetă, PVC, poate elimina substanțe toxice atunci când e încălzit. Numărul 6, PS, e folosit des în recipiente de mâncare, dar poate elimina o substanță chimică numită stirenă. Așa că astfel de recipiente trebuie să fie evitate. Substanța poate afecta sistemul nervos și duce la oboseală sau probleme de memorie.