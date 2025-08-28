Antena Căutare
Africa vrea să schimbe harta lumii. Cum ar arăta globul pământesc, de fapt

Africa vrea să schimba harta lumii care e predată în școli, cunoscută drept harta Mercator, care nu reprezintă dimensiunile reale ale continentelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 14:31 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 14:34
Harta lumii nu ar fi corectă | Shutterstock

Africa vrea să schimbe harta lumii pentru ca aceasta să reprezinte corect proporțiile continentelor.

Harta Mercator, care e folosită în școli din întreaga lume, reprezintă unele continente mai mari decât sunt, scrie IFL Science.

Dar, în același timp, nu reprezintă dimensiunea reală a Africii, care ar trebui să fie mult mai mare pe hartă, potrivit raportului real.

Harta a fost criticată în ultimul deceniu. Acum, Uniunea Africană susține o campanie pentru a schimba harta Mercator.

Africa vrea să schimbe harta lumii

Uniunea Africană, o uniune alcătuită din 55 de state membre, ar fi aprobat o campanie prin care organizațiile din întreaga lume să înlocuiască harta Mercator cu o variantă alternativă care reflectă mai precis dimensiunea Africii. Astfel, Africa vrea să schimbe harta lumii, dar nu e singura regiune care susține acest proiect.

Inițiativa e susținută și de Comunitatea Caraibiană, un grup interguvernamental de 15 state membre.

Harta Mercator a fost creată de cartograful flamand Gerardus Mercator în 1569. Este o proiecție cilindrică a hărții. Globul e pus într-un cilindru, iar fiecare punct de pe suprafața Pământului este proiectat pe un punct corespunzător de pe cilindru.

De-a lungul secolelor, în perioada Iluminismului, aceasta a devenit harta de referință pentru navigație maritimă și traversarea continentelor. Chiar ș azi, e folosită în continuare în școli din întreaga lume, manuale, rapoarte media etc.

Citește și: Telescopul James Webb a dezvăluit cea mai mare hartă a universului de până acum

Harta Mercator a fost folosită inclusiv pentru Google Maps la început. Dar, acum, platforma prezintă acum Pământul ca glob digital și a renunțat la distorsiunile hărților.

Reprezentarea unui obiect tridimensional sferic, precum planeta Pământ, pe un plan bidimensional e dificilă. Ca urmare, sunt necesare compromisuri. Pentru a rezolva această dificultate geometrică, harta Mercator deformează dimensiunile continentelor. Regiunile apropiate de poli par mai mari, în timp ce cele de la ecuator sunt micșorate. Dar, acum, Africa vrea să schimbe harta lumii, pentru ca aceasta să reflecte realitatea geografică.

Africa e mai mare decât pare pe hărți

Pe harta Mercator, America de Nord și Europa par mult mai mari decât sunt în realitate. Africa și regiunile apropiate de ecuator par mai mici. De exemplu, în harta Mercator, Groenlanda pare mai mare decât Africa. În realitate, Africa este de 14 ori mai mare.

Mulți oameni din Africa, inclusiv Uniunea Africană, consideră că acest lucru nu e corect. Există o mișcare tot mai puternică pe continent și în diaspora pentru ca harta Mercator să fie înlocuită cu o alternativă. Printre variante se numără proiecția Equal Earth, dezvoltată în 2018.

Citește și: Cum arată harta României, „desenată” de un fulger. Fenomenul spectaculos apărut pe cer în timpul furtunilor recente

Susținătorii mișcării cred că nu este doar o problemă de cartografie. Ei argumentează că harta Mercator exagerează dimensiunea Americii de Nord și a Europei și micșorează Africa, ceea ce consolidează o viziune occidentală asupra lumii care marginalizează continentul african și îi minimizează importanța globală.

„Africa este reprezentată greșit pe hărțile lumii. Și nu este doar o chestiune de geografie. Ci o reprezentare a modului în care lumea privește continentul,” au declarat reprezentanții campaniei Correct The Map, cu sediul în Africa.

