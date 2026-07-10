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Cum afectează ecranele creierul copiilor. Experții avertizează părinții să fie atenți cu tabletele și smartphone-urile

Experții au dezvăluit cum afectează ecranele creierul copiilor și de ce am fi înțeles greșit acest proces până acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 16:21 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 16:24
Din ce în ce mai mulți copii au acces la tehnologie în fiecare zi | Shutterstock
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În timp ce nume importante din industria tech, precum Steve Jobs și Bill Gates, au interzis sau limitat accesul copiilor lor la tablete și smartphone-uri, milioane de părinți fac opusul.

Mulți experți au tras un semnal de alarmă de ani de zile că utilizarea internetului și jocurile video pot afecta dezvoltarea creierului adolescenților, scrie BBC News.

În 2013, neurocercetătoarea Susan Greenfield compara efectele negative ale expunerii prelungite la ecrane cu primele zile ale dezbaterii despre schimbările climatice. Adică o transformare majoră pe care oamenii nu o luau suficient de în serios.

Dar efectele nu mai pot fi contestate, în ciuda apatiei pe care o prezintă unele persoane față de acest subiect.

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Cum afectează ecranele creierul copiilor

Un studiu realizat de cercetători din SUA și Marea Britanie a analizat 11.500 de scanări cerebrale ale unor copii cu vârste între 9 și 12 ani, alături de evaluări medicale și informații despre timpul petrecut în fața ecranelor.

Deși anumite tipare de utilizare au fost asociate cu modificări în conexiunile dintre diferite regiuni ale creierului, cercetătorii nu au găsit dovezi că timpul petrecut în fața ecranelor ar fi asociat cu o stare psihică mai slabă sau cu probleme cognitive, nici măcar în cazul copiilor care foloseau dispozitivele timp de mai multe ore pe zi.

Studiul, desfășurat între 2016 și 2018, a fost coordonat de profesorul Andrew Przybylski de la Universitatea Oxford, care cercetează de ani de zile efectele jocurilor video și ale rețelelor sociale asupra sănătății mintale. Studiile sale evaluate de colegi sugerează că acestea pot chiar îmbunătăți starea de bine.

Przybylski e îngrijorat de propunerile privind interzicerea smartphone-urilor și consideră că, dacă accesul e controlat prea strict, dispozitivele vor deveni un „fruct interzis”, cu atât mai atrăgător.

În același timp, organizația britanică Smartphone Free Childhood afirmă că peste 150.000 de persoane au semnat un angajament prin care cer interzicerea smartphone-urilor pentru copiii sub 14 ani și amânarea accesului la rețelele sociale până la 16 ani.

Jean Twenge, profesoară de psihologie la Universitatea de Stat din San Diego, spune că, atunci când a început să studieze creșterea depresiei în rândul adolescenților americani, nu și-a propus să demonstreze că rețelele sociale și smartphone-urile sunt dăunătoare. Totuși, acestea au fost singurul factor comun identificat.

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Ea consideră că separarea copiilor de smartphone-uri e o măsură evidentă și îi îndeamnă pe părinți să amâne cât mai mult acest contact.

„La 16 ani, creierul e mai matur, iar mediul social e mult mai stabil decât la 12 ani,” susține Twenge.

Deși admite că majoritatea datelor provin din autoevaluări, consideră că acest lucru nu slăbește semnificativ concluziile.

Un studiu danez publicat în 2024, la care au participat 181 de copii din 89 de familii, a limitat timpul petrecut pe ecrane la doar 3 ore pe săptămână pentru jumătate dintre participanți.

Accesul la Internet poate afecta copiii

Cercetarea a concluzionat că reducerea timpului petrecut în fața ecranelor a îmbunătățit simptomele psihologice și comportamentul prosocial, deși autorii au subliniat că sunt necesare cercetări suplimentare.

Un alt studiu britanic, în care participanții și-au notat zilnic timpul petrecut pe rețelele sociale, a constatat că, în cazul fetelor, utilizarea mai intensă era asociată cu niveluri mai ridicate de depresie.

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„Mai mult timp online, de obicei singur în fața unui ecran, mai puțin somn și mai puțin timp petrecut față în față cu prietenii. Aceasta este o rețetă dezastruoasă pentru sănătatea mintală,” spune Twenge. „Nu înțeleg de ce acest lucru e atât de controversat.”

Organizația Mondială a Sănătății recomandă să nu existe deloc timp petrecut în fața ecranelor înainte de vârsta de 1 an și cel mult 1 oră pe zi pentru copiii sub 4 ani. Dar documentul precizează că accentul e pus pe încurajarea activității fizice.

Există și îngrijorarea că unii copii care nu au acces la tehnologie vor fi dezavantajați, pentru că vor deveni adulți care nu sunt familiarizați cu tehnologia. Unii experți susțin că acest lucru poate fi remediat pe măsură ce copiii cresc și le e permis accesul mai îndelungat, dar treptat, la tehnologie.

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