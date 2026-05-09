Cum arată bărbatul care mănâncă același mic dejun și prânz de 22 de ani. Prin ce schimbări incredibile a trecut corpul său

Un bărbat a mâncat același mic dejun și prânz timp de 22 de ani. Află cum l-a ajutat această rutină să își mențină forma fizică și disciplina zilnică.

Publicat: Sambata, 09 Mai 2026, 12:00 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 15:52
Un bărbat a mâncat același mic dejun și prânz timp de 22 de ani. Schimbările prin care a trecut corpul său sunt impresionante
Un bărbat a mâncat același mic dejun și prânz timp de 22 de ani. Schimbările prin care a trecut corpul său sunt impresionante

Un bărbat a ales să-și simplifice complet rutina alimentară și a mâncat același mic dejun și același prânz timp de 22 de ani. Rezultatele nu au întârziat să apară: spune că nu doar că nu s-a plictisit, dar a reușit să își mențină un fizic de invidiat.

Cum arată bărbatul care mănâncă același mic dejun și prânz de 22 de ani

Luke Carlson, în vârstă de 46 de ani, și-a început ziua, timp de peste două decenii, cu același mic dejun. Acesta constă într-un bol de terci de ovăz cu banane, la care adaugă pudră proteică și creatină, urmat de un baton proteic. Nici prânzul nu diferă prea mult: în fiecare zi consumă un sandviș cu curcan sau pui.

Bărbatul spune că această rutină strictă îl ajută să evite „oboseala decizională” și să se concentreze pe lucrurile cu adevărat importante.
„Îmi concentrez atenția asupra macronutrienților de care am nevoie. În felul acesta reușesc să mă mențin într-un interval caloric adecvat. Îmi plac aceste alimente și sunt nutritive. Le pot găsi sau pregăti ușor chiar și atunci când călătoresc, iar eu călătoresc aproape în fiecare săptămână”, a declarat el.

Abordarea lui nu este una unică. Mai multe personalități cunoscute au adoptat strategii similare pentru a reduce numărul deciziilor zilnice. Mark Zuckerberg, de exemplu, poartă adesea aceleași tricouri gri, iar Steve Jobs era recunoscut pentru celebrul său pulover negru cu guler înalt. De asemenea, Barack Obama a spus că își limita opțiunile vestimentare pentru a-și conserva energia mentală.

Prin ce schimbări incredibile a trecut corpul său

Luke Carlson, CEO al unei companii de fitness, susține că programul său este extrem de încărcat, iar această disciplină alimentară îl ajută să economisească timp și energie. În mod obișnuit, consumă între 1.900 și 2.200 de calorii pe zi, menținându-și astfel forma fizică.

Pentru a evita monotonia totală, mai face mici variații, cum ar fi schimbarea tipului de pâine sau alegerea între sandvișuri și lipii. Cina este singura masă unde își permite mai multă flexibilitate, optând de regulă pentru legume, friptură sau somon.

„Fac asta de când aveam 24 de ani. Am găsit o rutină care funcționează pentru mine. Nu mă plictisesc. Am observat, mai ales când călătoriile s-au intensificat, că dacă mănânc haotic sau mă răsfăț în restaurante, iau rapid în greutate. De aceea este important să fiu disciplinat”, a mai spus el.

Luke, care este necăsătorit și nu are copii, afirmă că stilul său de viață este acceptat de cei din jur și că nu simte nevoia de schimbări majore.

