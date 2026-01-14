Cum arată casa lui Virgil Ianțu și cât de mare este. Imagini inedite din locuința vedetei

Descoperă cum arată lui Virgil Ianțu și cât de mare este. Vedeta este mândră de locul unde locuiește alături de familia sa.

În vara anului 2025, Virgil Ianțu își anunța urmăritorii că și-a transformat casa într-un adevărat șantier, având gânduri mari de renovare. După multe luni de muncă și investiții semnificative, locuința cu două etaje a vedetei s-a transformat într-o adevărată minunăție. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată casa lui Virgil Ianțu și cât de mare este imobilul de care este extrem de mândru.

Cum arată casa lui Virgil Ianțu și cât de mare este. Imagini din locuința vedetei

Virgil Ianțu a fost și încă este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din România, acesta fiind totodată și cântăreț. Pe numele său real Virgil Gătăianțu, acesta s-a născut pe 20 februarie 1971 la Timioara și este căsătorit de mai bine de două decenii. Vedeta are o fiică pe nume Jasmina Ianțu.

Deși a absolvit Academia Națională de Muzică și și-a început cariera în Corul de Cameră Madrigal, alături de care a cântat în toată lumea, destinul i-a oferit în 2000 șansa de a intra în televiziune, ca gazdă a unui show de cultură generală. Au urmat apoi și alte show-uri pe care l-ea prezentat, dar nu a renunțat niciodată la muzică.

Deși este extrem de cunoscut și apreciat, Virgil Ianțu este foarte discret când vine vorba despre viața sa privată și despre familia sa. Totuși, nu s-a ferit să dezvăluie în vara lui 2025 faptul că a început să își renoveze casa, iar rezultatele sunt cu adevărat uimitoare.

Locuința cu două etaje s-a transformat într-un loc de vis, modern, capabil să ofere un confort sporit.

Despre casă se poate spune faptul că este spațioasă și luminoasă (datorită ferestrelor înalte), amenajată în stil modern și minimalist, în nuanțe neutre ce se îmbină armonios cu unele culori calde. Descoperă pe cancan.ro fotografiile din casa lui Virgil Ianțu.

Camera de zi este una de tip open space către bucătărie, lucru ce conferă mai mult spațiu și lumină. Dormitoarele au păstrat și ele designul general al casei, cu nuanțe calde ce se îmbină armonios cu nonculori precum alb, negru, gri. Locuința este spectaculoasă, luminoasă și decorată cu mult bun gust, conferind membrilor familiei senzația de cămin în adevăratul sens al cuvântului.

Dincolo de muzică și televiziune, Virgil Ianțu a decis să se aventureze într-un domeniu complet nou – HoReCa. Prezentatorul este de ceva timp acționar la un restaurant exclusivist, care promite o experiență culinară autentică și elegantă. Primul local a fost deschis în iunie 2022, pe Bulevardul Pipera, în zona de nord a Capitalei, iar succesul rapid a dus la extinderea brandului. Doi ani mai târziu, în 2024, conceptul a ajuns și în centrul Bucureștiului, unde a atras imediat atenția clienților.