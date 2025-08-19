Cum arată femeia care de 30 de ani mănâncă doar cartofi și brânză! Soțul e disperat și a dezvăluit câte calorii consumă zilnic

O femeie a mâncat doar cartofi cu brânză timp de 30 de ani. Descoperă cum arată și de la ce a pornit straniul obicei alimentar al femeii.

Descoperă cum s-a ales femeia cu acest obicei de a mânca doar cartofi cu brânză | sursa foto: Shutterstock

O doamnă a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când s-a aflat, în cadrul unui reportaj realizat pentru o emisiune, faptul că ea a mâncat doar cartofi cu brânză timp de 30 de ani. Nu puțini au fost cei care s-au mirat atunci când au descoperit de la ce a pornit acest obicei alimentar extrem de neobișnuit.

Orice persoană are și o mâncare preferată, pe care o mănâncă ori de câte ori are ocazia sau îi e poftă. Totuși, o femeie a ajuns să transforme un fel de mâncare apreciat într-o adevărată obsesie culinară, ce îi conduce viața.

Aceasta este neobișnuita poveste de viață a unei femei pe nume Kelly, care mănâncă de mai bine de 30 de ani doar cartofi cu brânză sau cașcaval. Acest obicei a luat naștere încă din copilărie și, deși au trecut câteva decenii de atunci, femeia refuză și susține că nu poate să consume altceva decât cartofi cu brânză. Soțul a făcut tot ce i-a stat în putință ca să o ajute, chiar a învățat să gătească, totul ca să o ajute pe partenera lui să încerce să guste și să mănânce și altceva. Zeci de rețete și zeci de încercări mai târziu, Kelly a ales tot cartofi cu brânză.

Un detaliu de-a dreptul uluitor este faptul că atunci când gustă un aliment, altul decât cartofi cu brânză, femeii i se face rău, are senzații de greață sau îi vine să plângă.

„Îmi e frică de faptul că într-o zi o să ajung acasă și o să facă un infarct, din cauza obezității”, a zis soțul doamnei, cu lacrimi în ochi.

Dimineața, la prânz și seara, Kelly mănâncă în total opt cartofi și 800 grame de brânză, adică un consum de aproximativ 8000 de calorii pe zi.

Se pare că toată această problemă ar fi pornit în copilărie, la scurt timp după ce a fost obligată la vârsta de 4 ani să mănânce ouă cu șuncă. I s-a făcut rău și, de atunci, a mâncat doar cartofi cu brânză, mâncarea ei preferată.

După ce a acceptat ajutor de la specialiști (psiholog, dietetician), aceasta a conștientizat nevoia de schimbare și și-a dat silința să adopte un stil de viață sănătos.

Cazul femeii a făcut rapid înconjurul lumii și a uimit oameni din întreaga lume. Kelly a fost chiar protagonista unui episod dintr-o emisiune dedicată obiceiurilor bizare.