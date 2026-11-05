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Cum arată un buncăr din Al Doilea Război Mondial, ascuns sub un conac vechi. Imagini din interior 

Cum arată un buncăr secret din Al Doilea Război Mondial, ascuns sub un conac vechi. Imagini impresionante din interiorul adăpostului.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 18:30 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 12:57
Cum arată un buncăr din Al Doilea Război Mondial, ascuns sub un conac vechi | instagram / decay.wolf
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Sub un conac vechi se ascunde un buncăr construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, care a rămas secret timp de mulți ani. Imaginile din interior arată scări, coridoare lungi, și tuneluri în care te poți pierde.

Cum arată un buncăr din Al Doilea Război Mondial, ascuns sub un conac vechi

Un buncăr impresionant, care ar fi fost construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a atras atenția oamenilor din online, după ce imaginile din interior au fost publicate pe Instagram.

Ascuns sub un conac vechi, adăpostul pare mult mai mare decât s-ar putea crede la prima vedere. În spatele unei uși aparent obișnuite se află o scară lungă, coridoare din beton și mai multe încăperi care duc spre alte pasaje subterane. Clipul a strâns peste 24.000 de aprecieri în doar trei zile.Imaginile au fost publicate pe pagina de Instagram decay.wolf, unde un bărbat prezintă locuri vechi, construcții abandonate și spații care ascund povești mai puțin cunoscute.

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De această dată, el le-a arătat urmăritorilor un buncăr aflat sub un conac vechi, despre care spune că datează din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Un buncăr adânc din Al Doilea Război Mondial, aflat sub un conac vechi”, a scris bărbatul în descrierea clipului video.

O ușă obișnuită ascunde o construcție subterană spectaculoasă. La prima vedere pare o intrare obișnuită, însă apoi imaginea se schimbă complet. În spatele ușii apare o scară lungă, care coboară, iar coborârea pare să nu se mai termine. După primele trepte urmează un coridor îngust, apoi alte scări și noi pasaje subterane.

Pe măsură ce înaintează, bărbatul descoperă mai multe încăperi și coridoare care par să se lege între ele. Unele spații duc spre alte tuneluri, iar traseul continuă mult sub pământ.

Un detaliu care atrage atenția este felul în care a fost realizată construcția. Pereții, scările și tavanele sunt din beton. Totul pare solid și bine închis, iar spațiile sunt suficient de mari.

Internauții au fost impresionați de dimensiunea buncărului

Clipul video publicat a stârnit numeroase reacții pe Instagram. În doar trei zile, videoclipul a adunat peste 24.000 de aprecieri, iar comentariile arată cât de mult i-a surprins pe oameni descoperirea.

Unii utilizatori au fost impresionați de posibilitățile pe care le-ar oferi un asemenea spațiu. „Superb! Mi-aș dori să fie al meu. Am început să mă gândesc la toate lucrurile pe care aș putea să le fac cu el, de exemplu, posibilități de renovare.”, a scris un internaut.

Alții au fost curioși să afle de ce construcția este atât de adâncă și de ce are atât de mult spațiu. „De ce e atât de adânc? Și e cam mare; mă întreb de ce e atâta spațiu.”, a comentat un utilizator.

„Wow... minunat”, a scris un alt urmăritor, în timp ce altcineva a remarcat dimensiunea impresionantă a construcției printr-un simplu „Atât de adânc”.

Cineva s-a întrebat cum a fost posibilă realizarea unei construcții atât de mari.

Cert este că acest loc stârnește curiozitatea chiar și după zeci de ani. Buncărele și construcțiile subterane din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial continuă să fascineze. Unele au fost abandonate după încheierea conflictului, altele au fost transformate în muzee sau spații care pot fi vizitate. Există însă și locuri despre care se cunosc foarte puține lucruri.

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