Cum cureți adidașii albi înainte de începerea școlii. Trucul simplu care îi face să arate din nou ca noi

Adidașii albi se murdăresc foarte repede, mai ales după o vară întreagă în care au fost purtați. Înainte de începerea școlii, îi poți face să arate iarăși ca noi cu un truc simplu.

Adidașii albi sunt nelipsiți din garderoba multor copii și adolescenți, mai ales la început de an școlar. Problema este că se murdăresc foarte repede și după câteva purtări pot să nu mai arate deloc ca atunci când au fost cumpărați.

Vestea bună este că nu trebuie neapărat să îi înlocuiești cu o pereche nouă. Cu câteva produse pe care le ai deja prin casă și puțină răbdare, adidașii albi pot avea din nou un aspect curat și îngrijit.

Cum cureți adidașii albi înainte de începerea școlii

Într-un bol, amestecă apă călduță cu puțin detergent lichid de rufe sau detergent de vase. Scoate șireturile și curăță mai întâi praful și noroiul uscat cu o perie moale.

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Apoi, înmoaie o periuță de dinți veche în soluție și freacă ușor materialul. Insistă mai ales pe zonele cu pete.

Pentru talpa albă din cauciuc, poți folosi bicarbonat de sodiu amestecat cu puțină apă. Aplică pasta cu periuța, freacă ușor, apoi șterge bine cu o lavetă umedă.

La final, șterge adidașii cu o cârpă curată și umedă și lasă-i să se usuce natural, într-un loc aerisit. Nu îi pune pe calorifer și nu îi lăsa lângă o sursă puternică de căldură. Pentru a le păstra forma, poți pune hârtie albă în interior.

Ai grijă și de șireturi. Lasă-le separat în apă călduță cu detergent, clătește-le bine și apoi lasă-le la uscat. Un truc simplu, câteva minute de muncă și adidașii albi sunt gata pentru un nou an școlar.

Ce să eviți atunci când cureți adidașii

Când cureți adidașii albi, este important să nu folosești produse prea puternice. Înălbitorul poate deteriora materialul și, în unele cazuri, poate lăsa pete gălbui. Evită și apa foarte fierbinte, deoarece poate afecta adezivul sau forma încălțămintei.

Nu freca foarte tare zonele murdare. Poți deteriora materialul, mai ales dacă adidașii sunt din pânză sau plasă.

Un alt lucru de evitat este uscarea pe calorifer sau în soare puternic. Căldura poate deforma încălțămintea și poate contribui la îngălbenirea materialului. Cel mai bine este să îi lași să se usuce natural, într-un loc aerisit.

Dacă petele nu dispar de la prima curățare, nu este nevoie să freci foarte tare. Poți aplica din nou soluție și să o lași să acționeze câteva minute, apoi freci ușor cu o periuță moale.

În cazul petelor foarte persistente, este bine să verifici mai întâi recomandările producătorului. Testează orice soluție pe o zonă mai puțin vizibilă, pentru a te asigura că nu afectează materialul.

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