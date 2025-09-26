Meteorologii au realizat prognoza meteo pentru următoarele luni și au dezvăluit cum va fi vremea la iarnă și când va ninge în București și în țară. Află detalii despre prognoza meteo pentru iarna 2025-2026.

Potrivit specialiștilor, românii vor avea parte de o toamnă blândă și plăcută, însă iarna va fi diferită față de cea din anul trecut. Descoperă în rândurile de mai jos cum când va ninge la București și în țară, dar și care este prognoza meteo epntru iarna 2025-2026.

Cum va fi vremea la iarnă și când va ninge în București și în țară. Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026

Meteorologii au dezvăluit care sunt zonele în care vor fi cele mai importante ninsori și printre țări se numără Serbia, dqar și alte țări din Peninsula Balcanică, inclusiv regiuni din partea de sud a României. În ciuda faptului că vara acestui an nu a fost una preponderent caniculară, cu tempereturi excepțional de mari, iată că iarna anului 2025 vine cu surprize.

Meteorologul Bakir Krajinović de la Serviciul Hidrometeorologic Federal din Bosnia și Herțegovina a explicat faptul că temperaturile vor fi peste medie în toate cele trei luni de toamnă:

„Pe continent temperatura va fi peste medie pe parcursul celor trei luni de toamnă, în special în noiembrie”, a declarat acesta, fiind citat de cei de la Blic, potrivit Libertatea.

Totdată, specialistul menționat a explicat faptul că se așteaptă mai puține precipitații decât de obicei, dar totuși e posibil ca, atunci când vor fi ploi, să avem parte de cantități mari de ploaie.

Câte despre sezonul rece, Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) a transmis prognoza meteo pentru iarna 2025/2026. Previziunile meteorologice arată faptul că în noiembrie sunt așteptate ninsori sub medie în cea mai mare parte a Europei, cu excepția unor regiuni din Scandinavia. În ultima lună a anului, în decembrie 2025, vom avea parte de o lipsă a zăpezii în Europa, excepție făcând Balcanii Centrali, sudul Marii Britanii și unele zone din Scandinavia. Ianuarie ar putea aduce o îmbunătățire, cu potențial crescut de ninsori în Marea Britanie și Europa Centrală.

Site-ul Severe Weather Europe anunță și el precipitații sub medie în Europa în noiembrie și decembrie, excepție făcând zonele montane obișnuite din nord. Situația nu va fi cu mult diferită nici în ianuarie. Practic, va fi o iarnă cu potențial scăzut de ninsoare, adică o iarnă blândă din acest punct de vedere. Ceea ce va fi diferit față de anul trecut este faptul că va fi o iarnă mai rece decât în anii precedenți.

În plus, meteorologul sârb Ivan Ristić anticipează că prima ninsoare ar putea cădea în noiembrie, iar în Balcanii Centrali ar putea să fie o excepție din punct de vedere al ninsorilor, semn că în România nu doar că ar putea să fie ceva mai frig decât anul trecut, dar sunt și șanse de ninsori mai abundente.