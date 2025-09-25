Ce e Efectul Fujiwhara. Experții avertizează că fenomenul rar poate avea loc în curând

Antena Căutare
Experții au dezvăluit ce e Efectul Fujiwhara, un fenomen rar care ar putea avea loc în curând, cu efecte devastatoare.

Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 15:17
Un fenomen rar ar putea avea loc în curând pe coasta SUA | Shutterstock

Evenimentul meteo ar putea afecta milioane de persoane de pe coasta de est a SUA, scrie Daily Mail.

Meteorologii se tem că aceste furtuni din Atlantic s-ar putea apropia foarte mult una de cealaltă.

Dacă se vor apropia prea mult, ar putea chiar să interacționeze. Ceea ce ar crea un uragan masiv periculos.

Ce e Efectul Fujiwhara

Într-un astfel de context meteorologic poate avea Efectul Fujiwhara, ce e un fenomen rar care are loc, de obicei, atunci când 2 cicloane tropicale ajung la o distanță de aproximativ 900 de mile unul de celălalt. Adică suficient de aproape pentru a începe să „simtă” prezența celuilalt în ocean.

Furtunile pot începe să se rotească în jurul unui punct comun dintre ele. În unele cazuri, o furtună mai puternică poate absorbi una mai slabă. Ceea ce creează un fenomen meteorologic și mai mare decât situația în care furtunile ar fi fost separate.

Dacă sunt similare ca dimensiune și intensitate, însă, furtunile se pot respinge reciproc. Și pot fi aruncate în direcții complet diferite, greu de estimat de către de meteorologi.

Citește și: Câte persoane au murit în Europa în vara anului 2025 din cauza schimbării climei. România a fost grav afectată

Astfel de evenimente sunt rare în sezonul uraganelor din Atlantic. Doar 4 cazuri oficiale au fost observate lângă Coasta de Est din 1995 până acum.

Centrul Național pentru Uragane (NHC) a avertizat că cele 2 perturbări tropicale formate în Atlantic, denumite Invest 93L și Invest 94L, au fiecare peste 80% șanse să se transforme în furtuni masive până săptămâna viitoare. În acest context, experții au dezvăluit ce e Efectul Fujiwhara.

Invest 93L s-a format în mijlocul Atlanticului. Estimările arată o probabilitate de 90% ca până vineri să devină o depresiune tropicală.

O depresiune tropicală este prima etapă a unui ciclon tropical. Atunci se formează o zonă de presiune scăzută, cu furtuni și vânturi relativ slabe.

2 furtuni se pot contopi pe coasta SUA

Aflat acum la mai puțin de 1.000 de mile de Antilele Mici, un grup de insule din Caraibe, meteorologii cred că 93L s-ar putea intensifica într-o furtună tropicală dacă vânturile ating 39 de mile pe oră. Eventual, se poate transforma într-un uragan dacă viteza vântului crește la 74 mile pe oră sau mai mult.

În ceea ce privește Invest 94L, experții estimează că furtuna se va forma chiar lângă coasta Florida.

În acest moment, meteorologii sunt mai îngrijorați de 94L, care se apropie de Puerto Rico. Dar acest ciclon e ușor întârziat în dezvoltare față de 93L.

Citește și: Soarele „se trezește", avertizează experții. Cum ar putea afecta Pământul în următoarele decenii

Specialiștii cred că cele 2 sisteme par să se fi format la doar câteva zile distanță. Ceea ce înseamnă că ar putea ajunge în zona Coastei de Est cam în același timp, dacă ambele își mențin traiectoria către continentul SUA.

Dacă traseele lor continuă să le aducă mai aproape unul de altul, Efectul Fujiwhara ar putea începe rapid, imediat ce ambele sisteme devin oficial cicloane tropicale.

„Dacă un uragan este mult mai puternic decât celălalt, cel mai mic se va roti în jurul lui și, în cele din urmă, va fi atras în vortexul său și absorbit,” au avertizat experți din cadrul Serviciului Național de Meteorologie.

