Cum vor SUA să transforme noaptea în zi. Proiectul spațial controversat care a fost aprobat de autorități

Un nou proiect spațial controversat a fost aprobat în SUA, ce și-ar propune să transforme noaptea în zi.

Mai mulți experți în astronomie sunt îngrijorați din cauza proiectului | Shutterstock

Tehnologia ar putea fi pe punctul de a transforma noaptea în zi, după ce Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) din SUA a aprobat propunerea companiei Reflect Orbital, cu sediul în Hawthorne, California.

Compania vrea să lanseze în spațiu un satelit echipat cu o oglindă lată de aproximativ 18 metri, scrie Time.

Oglinda spațială ar fi capabilă să reflecte lumina Soarelui înapoi spre Pământ și să ilumineze artificial zone aflate în întuneric.

Lansarea, care ar putea avea loc chiar în această vară, reprezintă doar un test al tehnologiei.

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Cum vor SUA să transforme noaptea în zi

Reflect Orbital se promovează drept „Compania Luminii Solare”, dar are planuri mult mai ambițioase. Dacă primul satelit își dovedește eficiența, compania intenționează să lanseze 36 de sateliți până anul viitor, 5.000 până în 2030 și nu mai puțin de 50.000 până în 2035.

„Suntem recunoscători FCC pentru că a recunoscut importanța testării unor tehnologii inovatoare în spațiu,” a declarat Ben Nowack, cofondator și director executiv al Reflect Orbital. „Această licență reprezintă primul pas către testarea riguroasă a eficienței tehnologiei noastre și a măsurilor de siguranță pe care le-am dezvoltat.”

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Compania susține că sateliții reflectorizanți ar putea fi folosite în numeroase moduri. Ar putea sprijini operațiunile de căutare și salvare. Ar permite desfășurarea lucrărilor de construcții pe timpul nopții. Ar putea alimenta centralele solare și chiar ar contribui la creșterea producției agricole.

Criticii avertizează însă asupra unor riscuri serioase. Ritmul circadian al oamenilor și al animalelor ar putea fi perturbat dacă Soarele sau o copie artificială a acestuia nu ar mai apune niciodată cu adevărat.

Proiectul poate avea repercusiuni periculoase

Chiar și simpla schimbare a orei de 2 ori pe an e cunoscută pentru efectele sale asupra ciclului somn-veghe. De asemenea, plantele ar putea înflori în perioade nepotrivite și s-ar putea usca prematur.

Mai mult, oglinzile orbitale ar putea produce reflexii care să distragă atenția piloților de avion. Poluarea luminoasă e deja o problemă majoră pentru observatoarele astronomice și agravată de constelații precum Starlink, cu aproximativ 10.000 de sateliți. Dar cu astfel de proiecte ar deveni și mai gravă.

Flota de 50.000 de sateliți propusă de Reflect Orbital ar depăși cu mult dimensiunea acesteia.

„Astronomii sunt îngrijorați că o constelație de oglinzi orbitale, precum cea planificată de Reflect Orbital, ar putea compromite serios capacitatea de a observa cerul nopții,” a declarat John Logsdon, profesor emerit la Universitatea George Washington.

Primele teste vor fi mici. Primul satelit, denumit Earendil-1, după vechiul cuvânt englezesc pentru „steaua dimineții”, va produce o lumină comparabilă cu cea a Lunii pline, pe o suprafață de aproximativ 24 de kilometri pătrați.

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Adică echivalentul dimensiunii unui aeroport. Iluminarea va dura doar 5 minute, deoarece satelitul, aflat la aproximativ 640 de kilometri altitudine, cu o viteză de aproape 28.000 km/h, va ieși rapid din raza de acțiune.

Totuși, chiar dacă lumina ar fi direcționată cu mare precizie, experții spun că o parte din ea s-ar răspândi inevitabil și în afara zonei vizate, din cauza atmosferei terestre. Moleculele de aer reflectă și împrăștie lumina, motiv pentru care cerul începe să se lumineze înainte ca Soarele să răsară efectiv.

Comunitatea astronomică încearcă deja să oprească proiectul. Într-o scrisoare transmisă FCC pe 2 iunie, înainte de aprobarea licenței, Societatea Astronomică Americană (AAS) a cerut blocarea lansării.

Experții au invocat poluarea luminoasă, riscul de afectare a observațiilor astronomice, posibilitatea ca astronomii amatori să sufere leziuni oculare dacă privesc satelitul prin telescop și pericolul ca piloții sau șoferii să fie distrași ori temporar orbiți de lumina artificială.