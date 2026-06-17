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Data dispariției oamenilor, calculată cu o precizie de 95%. Când cred experții că va avea loc sfârșitul speciei noastre

Experții susțin că au calculat data dispariției oamenilor cu o precizie de 95% și câte persoane au trăit de-a lungul istoriei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 15:14 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 15:16
Populația umană va ajunge la un număr impresionant înainte de declin | Shutterstock
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Matematicienii au folosit o formulă statistică controversată pentru a prezice când ar putea să dispară oamenii.

Calculul, cunoscut sub numele de „argumentul apocalipsei” , pornește de la estimarea că aproximativ 117 miliarde de oameni au trăit de-a lungul întregii istorii a umanității, scrie Daily Mail.

Cercetătorii presupun apoi că oamenii care trăiesc astăzi ocupă un loc aleatoriu în cronologia umanității, și nu unul neobișnuit de timpuriu.

Pornind de la această presupunere, există o probabilitate de 95% ca cele 117 miliarde de persoane care au trăit deja să reprezinte cel puțin 5% din totalul oamenilor care vor exista vreodată.

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Data dispariției oamenilor, calculată cu o precizie de 95%

Deoarece 100% e de 20 de ori mai mare decât 5%, matematicienii înmulțesc 117 miliarde cu 20. Astfel, obțin o populație umană maximă de aproximativ 2.34 trilioane de oameni.

Pe baza ratelor actuale ale natalității, omenirea ar ajunge la această cifră în aproximativ 17.100 de ani.

Susținătorii teoriei afirmă că această valoare reprezintă o limită statistică superioară pentru viitorul umanității. Ceea ce înseamnă că există o probabilitate de 95% ca specia noastră să dispară în următorii 17.100 de ani, indiferent dacă principala cauză va fi schimbarea climatică, un război nuclear, o pandemie sau o altă catastrofă.

Cu toate acestea, teoria rămâne extrem de controversată și a fost respinsă de alți oameni de știință.

Criticii susțin că presupunerile din spatele calculului sunt excesiv de simpliste și ignoră nenumărați factori care ar putea schimba dramatic viitorul omenirii.

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Alții subliniază că, dacă oamenii vor coloniza alte planete, vor dezvolta noi tehnologii sau vor supraviețui milioane de ani, calculul își pierde rapid relevanța.

Argumentul se bazează pe ceea ce oamenii de știință numesc Principiul Copernican, ideea că oamenii nu ocupă o poziție specială sau privilegiată în Univers.

Pentru a explica teoria, cercetătorii îi invită pe oameni să își imagineze că fiecare persoană care va trăi vreodată reprezintă un punct pe o cronologie uriașă, care se întinde de la primul om născut până la ultimul.

Dacă aproximativ 117 miliarde de oameni au trăit deja, atunci, din punct de vedere statistic, ar fi neobișnuit ca omenirea să continue suficient de mult încât să se nască încă zeci de trilioane de oameni.

Susținătorii compară situația cu extragerea unei mingi numerotate dintr-una dintre 2 urne. O urnă conține 10 mingi, iar cealaltă 100.000. Dacă extragi mingea cu numărul 4, ai presupune în mod natural că provine din urna mai mică, deoarece probabilitatea e mult mai mare. Potrivit argumentului apocalipsei, aceeași logică se aplică și omenirii.

117 de miliarde de oameni au trăit deja

Dacă aproximativ 117 miliarde de oameni au trăit deja, teoria susține că e statistic mai probabil ca populația totală a umanității să rămână relativ limitată decât să se extindă la nesfârșit prin galaxie.

Calculul presupune că există o probabilitate de 95% ca cele aproximativ 117 miliarde de persoane care au trăit deja să nu reprezinte mai puțin de 5% din totalul oamenilor care vor exista vreodată.

Dacă 117 miliarde de oameni reprezintă 5% din populația totală a umanității, atunci numărul final ajunge la aproximativ 2.34 trilioane de oameni.

Folosind ratele moderne ale natalității, cercetătorii calculează că omenirea ar atinge acest prag în aproximativ 17.100 de ani.

Deși acest termen poate părea foarte îndepărtat, un studiu publicat în luna mai a avertizat că populația globală ar putea intra într-un declin dramatic până în 2064.

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Potrivit experților, acest lucru ar putea fi rezultatul colapsului climatic, al unei pandemii, al unui conflict global sau al penuriei de resurse.

„Cea mai provocatoare parte a lucrării noastre explorează scenarii ipotetice privind viitorul,” au declarat cercetătorii de la Universitatea din Milano. „Am modelat ce s-ar putea întâmpla dacă mari crize de mediu ar impune brusc limite severe asupra capacității Pământului de a susține populația.”

„Într-un scenariu deliberat conservator și de tip „cel mai rău caz”, în care capacitatea sustenabilă a Pământului ar scădea brusc la aproximativ 2 miliarde de oameni, modelul nostru prezice un declin rapid al populației globale, iar omenirea s-ar putea reduce la jumătate în jurul anului 2064,” au continuat experții.

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