De ce au sticlele de vin adâncituri pe fund. Puțini știu răspunsul adevărat

Te-ai întrebat vreodată de ce au sticlele de vin adâncituri pe fund? Întrebarea a devenit recent virală online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 15:11 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 15:13
Sticlele de vin au un design specific | Shutterstock
Mulți au văzut o sticlă de vin, dar puțini știu exact de ce are acel design clasic, mai ales când vine vorba de adânciturile de pe fundul sticlei.

În unele restaurante, chelnerii prind sticla din zona acestor adâncituri și toarnă vinul cu o singură mână, scrie IFL Science.

Dar, potrivit experților, aceste adâncituri nu ar fi fost incluse inițial în design-ul sticlelor din acest motiv.

Acest design are o istorie veche, pe care puțini o cunosc.

De ce au sticlele de vin adâncituri pe fund

Potrivit experților, calitatea vinului e rareori legată de design-ul sticlei. Astfel, sticlele de vin fără adâncituri pot avea aceeași calitate precum cele care le au, un aspect mult mai comun.

Sticlele cu acea adâncitură sunt puțin mai costisitoare de produs, asta nu înseamnă că primești automat un vin mai bun.

„Adâncitura de la baza unei sticle de vin ține de alegerea producătorului și nu are niciun impact asupra calității vinului,” a explicat Stephane Sanchez, somelier și specialist în vinuri Waitrose.

„Are sens ca producătorii ale căror vinuri sunt destinate învechirii îndelungate, precum un Bordeaux fin, să folosească acest tip de sticlă, dar nu neapărat și pentru un producător ale cărui vinuri vor fi consumate în decurs de 1 an de la lansare, cum ar fi un rose,” a continuat Sanchez.

Motivul existenței acestei adâncituri nu e legată de calitatea vinului. Deși există oameni din lumea vinului care cred că ajută la colectarea sedimentelor pe măsură ce vinul îmbătrânește, împiedicându-le să ajungă în pahar și în stomac, există puține dovezi științifice care să confirme această teorie.

Cel mai probabil, adâncitura există din cauza modului în care sticlele erau fabricate odinioară de suflătorii de sticlă.

Adânciturile de pe sticlele de vin aveau un scop important

Sticlele cu fund plat aveau mai puține șanse să stea perfect verticale decât cele cu o adâncitură formată în timpul suflării sticlei. Ceea ce reducea numărul sticlelor sparte. În plus, se credea că această adâncitură făcea sticlele vechi mai stabile și mai puțin predispuse la spargere. Astăzi însă nu mai e esențială.

„Sticlele moderne sunt mult mai rezistente și fabricate mecanic, așa că adâncitura e pur și simplu o parte a tradiției sticlelor de vin, deși unii spun că ajută la colectarea sedimentelor pe măsură ce vinurile îmbătrânesc,” susțne Sanchez. „Adânciturile nu mai au o funcție structurală, cu excepția sticlelor de vin spumant, care au presiune constantă în interior. În aceste cazuri, adâncitura permite distribuirea mai uniformă a presiunii.”

În cazul vinurilor care nu necesită această distribuție uniformă a presiunii, adâncitura există doar din alegerea producătorului și nu servește unui scop real.

Atunci când vine vorba de vin, există mai multe tradiții care rezistă de sute de ani, deși azi aceleași procese pot fi realizate mai eficient prin noi tehnologii. Dar unele dintre ele rezistă în ciuda eficienței moderne la care avem acces.

