De ce au unele hanorace un triunghi cusut la baza gâtului. Detaliul pe care puțini îl cunosc și rolul său inițial

De ce au unele hanorace un triunghi cusut la baza gâtului? Detaliul ascunde o poveste interesantă și avea, inițial, două roluri practice. Despre ce este vorba.

De ce au unele hanorace un triunghi cusut la baza gâtului | Profimediaimages.ro

Cu siguranță ai observat triunghiul care e cusut la baza gâtului multor hanorace. Deși astăzi este considerat mai ales un detaliu decorativ, acesta avea inițial un rol practic. Inserția a fost creată pentru a face decolteul mai elastic, pentru a preveni deformarea materialului și pentru a absorbi transpirația.

De ce au unele hanorace un triunghi cusut la baza gâtului

Cunoscut în industria vestimentară sub numele de „V-insert”, „V-gusset” sau „V-stitch”, triunghiul are o istorie care începe în anii 1920. La acea vreme, sweatshirt-urile erau folosite în special de sportivi. Hainele trebuiau să fie comode, rezistente și potrivite pentru antrenamente.

În prezent, detaliul a rămas pe multe modele, însă nu mai are întotdeauna aceeași funcție. Unele mărci păstrează inserția originală din material elastic, în timp ce altele folosesc doar o cusătură în formă de V.

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Cum a apărut triunghiul de la baza gâtului

Povestea acestui detaliu este strâns legată de apariția sweatshirt-ului modern. Potrivit istoricului publicat de Russell Athletic, în 1926, Benjamin Russell Jr. a venit cu ideea unei bluze sport din bumbac. El era nemulțumit de tricourile din lână purtate la antrenamentele de fotbal american, care deveneau incomode din cauza transpirației.

A discutat ideea cu tatăl său, Benjamin Russell, proprietarul unei fabrici textile din Alabama. Împreună au dezvoltat un articol vestimentar din bumbac, mai potrivit pentru activitățile sportive.

Noua bluză avea mâneci lungi, decolteu rotund și manșete elastice. În zona gâtului a fost introdus și un mic triunghi din material tricotat.

Revista Gear Patrol explică faptul că această inserție nu a fost aleasă întâmplător. Ea avea două funcții importante, ambele legate de confortul persoanei care purta bluza.

Primul rol: împiedica decolteul să se deformeze

Unul dintre motivele pentru care a fost introdus triunghiul era legat de rezistența materialului.

De fiecare dată când îmbraci o bluză pe cap, decolteul este întins. În timp, această mișcare repetată poate face ca materialul să se lărgească și să își piardă forma inițială.

Inserția triunghiulară era realizată dintr-un material elastic, asemănător celui folosit la manșete și la baza bluzei. Aceasta permitea decolteului să se întindă atunci când bluza era îmbrăcată, apoi să revină mai ușor la forma inițială.

Potrivit publicației Gear Patrol, inserția ajuta astfel la păstrarea formei gulerului și făcea bluza mai ușor de îmbrăcat și de dat jos.

Al doilea rol: absorbea transpirația

Triunghiul avea și o funcție legată de activitatea fizică. Inserția era realizată dintr-un material mai gros, care putea absorbi o parte din transpirația acumulată în zona gâtului și a pieptului.

Russell Athletic confirmă această utilizare în explicațiile publicate pe site-ul oficial al companiei. Potrivit producătorului, triunghiul era conceput pentru a absorbi transpirația și pentru a întări zona decolteului.

Detaliul era util mai ales pentru sportivi, care aveau nevoie de haine confortabile în timpul antrenamentelor. Nu era, așadar, un simplu ornament, ci o soluție practică pentru o problemă întâlnită frecvent la echipamentul sportiv.

De ce unele sweatshirt-uri aveau triunghi și în față, și la spate

În fotografiile cu modele vechi de sweatshirt-uri, se poate observa că unele aveau câte o inserție triunghiulară atât în față, cât și în spate, în zona gâtului.

Această construcție este cunoscută sub numele de „Double V”. Ambele inserții erau realizate din material elastic și aveau rolul de a susține zona decolteului.

Potrivit Gear Patrol, modelele mai vechi puteau avea inserția pe ambele părți, în timp ce alte variante păstrau doar triunghiul din față.

În timp, producătorii au renunțat treptat la această construcție. Materialele și tehnicile de fabricație s-au îmbunătățit, iar decolteele au devenit mai rezistente la întindere.

De ce triunghiul de pe hanoracele moderne este, de multe ori, doar decorativ

În prezent, nu toate hanoracele au o inserție triunghiulară propriu-zisă.

Pe unele modele, triunghiul este realizat dintr-o bucată separată de material elastic. Pe altele, este doar conturat printr-o cusătură, fără să existe o inserție funcțională.

Publicația Gear Patrol arată că acest detaliu a devenit treptat unul decorativ. Producătorii au păstrat aspectul clasic, chiar dacă funcția inițială nu mai era necesară.

Așadar, dacă hanoracul tău are un triunghi la baza gâtului, nu înseamnă neapărat că acesta îndeplinește și funcțiile modelelor vechi. Pentru a face diferența, trebuie să verifici dacă există o bucată separată de material elastic sau doar o cusătură decorativă.

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