Îți prezentăm în rândurile de mai jos metoda simplă prin care poți coace roșiile care au rămas verzi în grădină.

Ce trebuie să faci cu roșiile care au rămas verzi în grădină. Metoda prin care se pot coace după ce le-ai cules | Shutterstok

Nu trebuie neapărat să lași roșiile pe plantă până se înroșesc complet. Acestea sunt fructe climaterice, ceea ce înseamnă că, odată ajunse la un anumit stadiu de maturitate, pot continua procesul de coacere și după recoltare.

Există, însă, un detaliu important. Nu orice roșie verde se va transforma într-un fruct gustos. Contează momentul în care o culegi, temperatura la care este păstrată și modul în care este depozitată roșia.

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Când trebuie culese roșiile verzi din grădină

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Dacă temperaturile încep să scadă puternic sau se anunță îngheț, roșiile care pot fi salvate ar trebui culese înainte. Roșiile sunt plante iubitoare de căldură, iar înghețul poate deteriora fructele și poate afecta capacitatea lor de a se coace ulterior.

University of Minnesota Extension recomandă recoltarea roșiilor mature înainte ca temperaturile să scadă puternic. Astfel, fructele care au ajuns la dimensiunea normală și au început să treacă de la verde intens spre un verde mai deschis au șanse mai bune să se coacă în interior.

Cum pregătești roșiile pentru coacerea în casă

După ce culegi roșiile, sortează-le cu atenție. Păstrează fructele sănătoase, fără crăpături, lovituri sau semne de putrezire. Roșiile deteriorate trebuie aruncate imediat, deoarece pot compromite fructele depozitate lângă ele.

Un mit des întâlnit este că roșiile verzi trebuie așezate la soare, pe pervaz, pentru a se coace. În realitate, temperatura este mai importantă decât expunerea la lumina directă. University of Maryland Extension recomandă păstrarea roșiilor la temperatura camerei și precizează că fructele se pot coace în interior și fără lumina soarelui.

Poți așeza roșiile într-o pungă sau cutie de carton, într-un loc unde pot fi verificate ușor și scoase pe măsură ce se coc. Orice fruct care începe să se strice trebuie îndepărtat. Este recomandat să nu le înghesui și să nu le lași să se atingă excesiv, pentru că există riscul de deterioriare.

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De ce ajută un măr sau o banană

Una dintre cele mai simple metode de a grăbi procesul de coacere a roșiilor este să le pui într-o pungă de hârtie sau într-o cutie de carton împreună cu un măr ori o banană, potrivit University of Maryland Extension.

Aceste fructe eliberează etilenă, un hormon vegetal natural implicat în procesul de coacere al fructelor.

De ce nu este recomandat frigiderul

Nu băgăm roșiile direct în frigider. Temperaturile joase încetinesc procesul de coacere și pot afecta calitatea și aroma acestor fructe. În schimb, optează pentru un spațiu din casă ferit de răcoare și variații de temperatură.

După ce s-au copt, roșiile pot fi păstrate în condiții potrivite pentru consum, însă frigiderul nu este soluția pentru accelerarea coacerii.

De unde știi dacă o roșie verde se va mai coace după ce ai cules-o

Nu orice roșie verde este potrivită pentru coacerea în casă. Un prim indiciu este dimensiunea fructului. Roșia trebuie să fie la mărimea caracteristică soiului.

Un alt semn este schimbarea culorii. Dacă verdele intens începe să se deschidă, iar, uneori, apare o nuanță albicioasă, gălbuie, roz sau foarte ușor roșiatică, înseamnă că procesul de maturizare a început.

University of Minnesota Extension explică faptul că roșiile mature și verzi, dezvoltate complet ca dimensiune, dar care încă nu și-au schimbat culoarea, pot continua să se coacă. În schimb, dacă fructul este verde intens în partea de jos, șansele ca acesta să se coacă bine în interior sunt mai mici.

Diferența dintre roșiile verzi mature și cele culese prea devreme

Nu orice roșie mică și complet imatură va ajunge la gustul și aspectul unei roșii coapte pe plantă. Cele ajunse deja la maturitate fiziologică au cele mai mari șanse.

De regulă, roșiile mature au dimensiunea completă, iar culoarea verde începe să se deschidă sau să capete nuanțe albicioase ori rozalii. Uneori, la baza fructului poate fi observată o dungă albă, semn că procesul de maturizare a început, potrivit University of Minnesota Extension.

În schimb, roșiile mici și complet verzi au șanse mai puține să se coacă bine în interior. Chiar dacă își schimbă culoarea, este posibil să nu capete gustul unei roșii coapte pe plantă.