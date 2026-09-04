Leguma care se vinde ca pâinea caldă în piețele din România. Costă 10 lei kilogramul și puțini știu cât de gustoasă este

Leguma care se vinde ca pâinea caldă în piețele din România a impresionat atât cumpărătorii,, cât și comercianții.

O nouă legumă face furori pe piața din România, deși are o istorie vastă și e foarte apreciată deja în alte țări.

În Piața Cibin, din Sibiu, vânzătorii au adus acest soi în cantități mici, dar acestea s-au vândut în timp record, scrie Ora de Sibiu.

Ca urmare, mulți vânzători ar fi fost convinși să crească acest soi și anul viitor, în cantități mai mari.

„Sunt foarte bune că nu prea au semințe ca celelalte și sunt foarte dulci, foarte gustoase,” a declarat o vânzătoare, potrivit Ora de Sibiu. „Imediat, imediat se vând. Față de celelalte sunt mai bune. Cam 100 de kilograme am vândut în 2 zile”.

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Leguma care se vinde ca pâinea caldă în piețele din România

Leguma care se vinde ca pâinea caldă în piețele din România e vânăta albă. Aceasta e cunoscută pentru gustul mai dulce și numărul redus de semințe față de vânăta clasică, închisă la culoare.

Vinetele albe variază ca dimensiune și formă. În funcție de soi, au în medie o lungime cuprinsă între 7 și 25 de centimetri, scrie Specialty Produce.

Cele mai multe soiuri de vinete albe au coaja subțire, netedă, întinsă, semitare și lucioasă. Vinetele albe au nuanțe care variază de la fildeș și alb până la crem. Pulpa are, la rândul ei, o culoare albă, uneori crem.

Pulpa e, de asemenea, densă și fragedă. În timpul gătitului, pulpa își schimbă culoarea și poate căpăta nuanțe de gri sau bej.

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Vinetele albe ideale pentru consum sunt ferme la atingere și produc un sunet înfundat atunci când sunt lovite ușor. După gătire, vinetele albe au un gust subtil dulce, mai puțin amar și acid decât cele mov. Ceea ce le permite să fie folosite într-o varietate mai mare de preparate cu gusturi neutre.

Din punct de vedere botanic, vinetele sunt fructe, deși sunt preparate în mod obișnuit ca legume. Vinetele albe sunt împărțite în 2 tipuri principale, soiurile ornamentale și cele culinare.

Vinetele albe culinare aparțin speciei Solanum melongena și includ mai multe soiuri cunoscute. Printre acestea se numără Casper, Easter Egg, Cloud Nine, Ghostbuster, White Beauty, Albino, Paloma, Tango, Blanch Ronde a Oeuf, Blanche Longue, Dourga, Bride White, Clara, Gretel, Japanese White, Snowy, Thai White Ribbed și White Comet.

Vinetele albe costă 10 RON/kilogram

Spre deosebire de vinetele clasice, care costă 3-4 RON/kilogram în această perioadă, vinetele albe se vând cu 10 RON/kilogram în Piața Cibin, scrie Ora de Sibiu.

Vânăta albă e originară din Asia, cu plante sălbatice descoperite în nord-estul Indiei, Myanmar, Vietnam, Thailanda și sud-vestul Chinei, scrie Specialty Produce.

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Se crede că vinetele albe au fost domesticite în Antichitate. Erau cultivate în China încă din timpul dinastiei Jin de Vest, între anii 265 și 316 d.Hr. În China, vinetele albe au o semnificație culturală importantă încă din secolul al V-lea.a.

În secolul al VIII-lea, vinetele albe au fost introduse în Japonia în timpul dinastiei Tang. Specia a ajuns ulterior spre vest, în Persia, după care comercianții au transportat vinetele către regiunea mediteraneană, de unde s-au răspândit în Europa.

Vinetele albe au fost aduse de spanioli în Statele Unite la sfârșitul secolului al XVIII-lea sau începutul secolului al XIX-lea. Fructele erau cultivate, de asemenea, la scară redusă în Brazilia.