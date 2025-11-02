Antena Căutare
Ce spune ChatGPT despre utilizatorii care îl folosesc. Câți dintre ei au probleme psihice și ce arată datele

De când a apărut ChatGPT, din ce în ce mai mulți utilizatori folosesc acest tool de inteligență artificială.

Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 14:00
Estmările arată că mulți dintre utilizatori suferă de psihoză, gânduri suicidare, manie și multe alte afecțiuni mintale. | Shutterstock

Felul în care unii utilizatori de ChatGPT folosesc inteligența artificială îi îngrijorează pe experți. Recent, OpenAI a publicat un raport cu estimări privind starea de sănătate psihică a utilizatorilor ChatGPT, bazându-se pe întrebările și discuțiile pe care aceștia le au cu tool-ul de inteligență artificială.

Ce spune ChatGPT despre sănătatea mentală a utilizatorilor săi

Estmările arată că mulți dintre utilizatori suferă de psihoză, gânduri suicidare, manie și multe alte afecțiuni mintale.

Potrivit studiului dezvoltat de compania OpenAI, aproximativ 0,07% dintre utilizatorii activi de ChatGPT dintr-o singură săptămână au prezentat astfel de simptome ale unor afecțiuni mintale grave.

Potrivit BBC, Chatbot-ul pe bază de inteligență artificială este programat să detecteze astfel de comportamente sensibile la utilizatorii săi și să le răspundă corespunzător.

Potrivit CEO-ului Sam Altman, chiar dacă procentul pare inițial ca fiind unul mic, 0,07% din utilizatori poate, de fapt, să însemne câteva sute de mii de persoane, de vreme ce ChatGPT are acum peste 800 milioane de utilizatori săptămânal.

OpenAI a început deja să gestioneze aceste situații prin faptul că a creat o rețea de specialiști, din mai multe colțuri ale lumii, pentru ca ei să ofere consultanță utilizatorilor care avea nevoie.

Rețeaua de experți include 170 de psihiatri, medici de familie și psihologi din 60 de țări și au inițiat deja o serie de conversații cu utilizatorii prin intermediul ChatGPT pentru a încuraja oamenii să caute ajutor de specialitate în lumea fizică.

Chiar dacă uneori, multe dintre întrebările pe care i le adresăm bot-ului ChatGPT își găsesc niște răspunsuri în acea căsuță de dialog, trebuie să ne amintim că ChatGPT nu este o persoană reală cu expertiză în psihiatrie sau psihologie care ne poate ofer ajutor în funcție de problemele fiecăruia.

ChatGPT nu are empatie, bot-ul doar oferă utilizatorilor răspunsuri pe baza unei cercetări amănunțite a tuturor informațiilor pe acel subiect care există în mediul online.

„Chiar dacă 0,07% pare un procent mic, la nivelul unei populații de sute de milioane de utilizatori, asta poate însemna totuși un număr semnificativ de persoane. Inteligența artificială poate extinde accesul la suport pentru sănătatea mintală și poate ajuta în anumite moduri, dar trebuie să fim conștienți de limitele sale”, a declarat dr. Jason Nagata, profesor care studiază utilizarea tehnologiei de către tinerii adulți la Universitatea din California, San Francisco.

ChatGPT a mai scos la iveală că 0,15% dintre utilizatorii săptămânali au conversații cu chatbot-ul care includ și „indici expliciți ai unei posibile planificări sau intenții suicidare”, potrivit Antena 3.

Astfel, compania a decis ca aceste conversații sensibile dintre utilizatori și ChatGPT să fie redirecționate către specialiști din domeniul psihiatric.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

