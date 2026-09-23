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De ce nu ar trebui să porți pantaloni scurți sau fuste în avion! O stewardesă a explicat totul. Greșeala făcută de numeroși români

O tânără care lucrează de mulți ani ca stewardeză a dezvăluit de ce nu ar trebui să porți pantaloni scurți sau fuste în avion. Descoperă care este explicația acestui sfat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 15:35 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 17:56
Descoperă ce sfaturi a oferit însoțitoarea de zbor | sursa foto: Profimedia
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O stewardesă a explicat urmăritorilor săi care este motviul pentru care consideră că nu ar trebui să porți pantaloni scurți sau fuste în avion. Greșeala aceasta este făcută inclusiv de numeroși români. Descoperă în rândurile de mai jos care este explicația acestui îndemn, de fapt.

De ce nu ar trebui să porți pantaloni scurți sau fuste în avion! O stewardesă a explicat totul. Greșeala făcută de numeroși români

Atunci când călătorim cu avionul avem tendința să ne îmbrăcăm cu ținute cât mai lejere, ca să ne simțim confortabil în aeroport și în timpul zborului. Totuși, o tânără care lucrează de mai mulți ani ca însoțitoare de zbor a dezvăluit de ce nu ar trebui să purtăm pantaloni scurți sau fuste în avion. Greșeala aceasta e făcută inclusiv de numeorși români care aleg să călătorească pe cale aeriană.

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Potrivit explicațiilor oferite de stewardesa Charity Moore, pasagerii ar trebui să fie atenți în ceea ce privește centura de siguranță și scaunul. Tânăra a explicat că aceste elemente sunt extrem de murdare și cuprind numeroase bacterii și nici nu sunt curățate după fiecare zbor, informează cei de la smartliving.ro.

„Lucruri pe care nu le faceți în avion, deși ar trebui. Toți veniți cu șervețele, geluri sau spray-uri dezinfectante și vă apucați să ștergeți la exterior tăvița de pe scaunul din fața voastră, deși chiar nu înțeleg la ce ajută să ștergeți spatele scaunului. Ceea ce ar trebui, de fapt, să ștergeți, căci nu o șterge nimeni, este centura de siguranță, în special partea ei metalică pe care pun mâna numeroase persoane.

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Ar trebui, de asemenea, să ștergeți și partea de material a centurii de siguranță, căci pe aceasta se poate afla urme de vomă, lichide corporale, băuturi sau altele”, a explicat stewardesa.

De asemenea, aceasta a explicat de ce nu ar trebui să porți pantaloni scurți sau fuste în avion:

„Un alt lucru pe care ar trebui să îl faceți în avion este să purtați haine lungi, ce vă acoperă corpul. De ce nu e bine să porți pantaloni scurți sau fuste în avion? Pentru că altfel, pielea ta va atinge în mod direct scaunul, un alt element plin de pete și bacterii ce nu este niciodată dezinfectat! Credeți-mă, am văzut multe în cariera mea de stewardesă”, a dezvăluit tânăra.

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