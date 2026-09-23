Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, despre începuturile trupei Akcent: „Sărea lumea pe noi!”

Episodul 12 al sezonului 2 din data de 23 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sorin Brotnei vorbește despre perioada în care s-a format trupa Akcent și despre succesul de care s-au bucurat băieții în fața publicului. Fostul membru al formației și-a amintit de primii pași ai proiectului muzical și de reacția nostalgică a fanilor la fiecare apariție, mărturisind scurt: „Sărea lumea pe noi!”.

Furnicuțele 2026. Joc în echipe! Sorin Brotnei și soția vs. Nicolai Tand și soția: Unul...

Miercuri, 23.09.2026, 17:56

Furnicuțele 2026. Cum a început prietenia dintre Sorin Brotnei, Nicolai Tand și soția lui,...

Miercuri, 23.09.2026, 17:30

Furnicuțele 2026. Marius Urzică, la Lucrarea de Control! Cătălin Măruță: „Ai spus...

Marti, 22.09.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Spune cuvântul corect până nu se sparge balonul cu artificii! Cât de rapid...

Marti, 22.09.2026, 18:56

Furnicuțele 2026. Mesajul omului care l-a descoperit pe Marius Urzică! Josef Ferencz, adevărul...

Marti, 22.09.2026, 18:43

Furnicuțele 2026. Proba contra cronometru în care Marius Urzică a trebuit să ghicească ce-i...

Marti, 22.09.2026, 18:30

Furnicuțele 2026. Marius Urzică, confesiuni despre fiul cel mare, Andrei! Cum se înțelege cu...

Marti, 22.09.2026, 18:26

Furnicuțele 2026. Ce face Marius Urzică cel mai mult pe telefon? Soția l-a dat de gol

Marti, 22.09.2026, 18:17

Furnicuțele 2026. Simona și Marius Urzică, confesiune despre fiica lor, Yasmin! Cum au aflat...

Marti, 22.09.2026, 18:12

Furnicuțele 2026. Cine este golgheterul familiei? Marius Urzică și fiul său, Alexandru, duel...

Marti, 22.09.2026, 17:57

Furnicuțele 2026. Fiul lui Marius Urzică, despre viața de sportiv la 15 ani. Tatăl îi este...

Marti, 22.09.2026, 17:40

Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Marius Urzică și soția lui: „Aveam 20 de ani”

Marti, 22.09.2026, 17:24