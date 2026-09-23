Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, despre începuturile trupei Akcent: „Sărea lumea pe noi!”
Episodul 12 al sezonului 2 din data de 23 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sorin Brotnei vorbește despre perioada în care s-a format trupa Akcent și despre succesul de care s-au bucurat băieții în fața publicului. Fostul membru al formației și-a amintit de primii pași ai proiectului muzical și de reacția nostalgică a fanilor la fiecare apariție, mărturisind scurt: „Sărea lumea pe noi!”.
Miercuri, 23.09.2026, 17:18