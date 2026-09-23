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Furnicuțele 2026. Cum a început prietenia dintre Sorin Brotnei, Nicolai Tand și soția lui, Monica! Povestea din spatele relației de nășie

Episodul 12 al sezonului 2 din data de 23 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sorin Brotnei vorbește despre perioada în care lucra ca model și despre modul în care viața l-a adus aproape de familia Tand. Artistul a povestit cum a cunoscut-o pe Monica, soția lui Nicolai Tand, pe vremea când activa în modeling, dar și cum s-a legat o prietenie strânsă între ei de-a lungul anilor. Această legătură specială a culminat ani mai târziu, când Monica și Nicolai i-au devenit nași.
Miercuri, 23.09.2026, 17:30
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Furnicuțele 2026. Joc în echipe! Sorin Brotnei și soția vs. Nicolai Tand și soția: Unul modelează, celălalt ghicește

Furnicuțele 2026. Joc în echipe! Sorin Brotnei și soția vs. Nicolai Tand și soția: Unul modelează, celălalt ghicește

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 17:56 Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, despre începuturile trupei Akcent: „Sărea lumea pe noi!”

Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, despre începuturile trupei Akcent: „Sărea lumea pe noi!”

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Logo show Miercuri, 23.09.2026, 14:18 Super Neatza. 3 zile în septembrie, filmul cu cel mai mare număr de spectatori la TIFF

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Logo show Miercuri, 23.09.2026, 11:43 Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte fișicuri cu bani a prins Adi Minune și Vlăduța Lupău

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Logo show Miercuri, 23.09.2026, 11:41 Super Neatza. De ce unele persoane dispar fără explicații, deşi păreau interesate de o relație

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Logo show Miercuri, 23.09.2026, 10:14 Super Neatza. Ramona, fotbal pe tocuri! Cum s-a descurcat

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Logo show Miercuri, 23.09.2026, 10:07
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