Furnicuțele 2026. Cum a început prietenia dintre Sorin Brotnei, Nicolai Tand și soția lui, Monica! Povestea din spatele relației de nășie

Episodul 12 al sezonului 2 din data de 23 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sorin Brotnei vorbește despre perioada în care lucra ca model și despre modul în care viața l-a adus aproape de familia Tand. Artistul a povestit cum a cunoscut-o pe Monica, soția lui Nicolai Tand, pe vremea când activa în modeling, dar și cum s-a legat o prietenie strânsă între ei de-a lungul anilor. Această legătură specială a culminat ani mai târziu, când Monica și Nicolai i-au devenit nași.

Miercuri, 23.09.2026, 17:30