7 ustensile din plastic pe care ar fi bine să le înlocuiești cât mai curând, potrivit specialiștilor

Ceea ce părea cândva convenabil și „indestructibil” în bucătărie își arată tot mai des limitele: microplastice eliberate la căldură, zgârieturi care adăpostesc bacterii, acoperiri cu substanțe controversate.

În bucătărie, plasticul pare de multe ori un aliat comod: e ușor, ieftin, nu se sparge și se curăță repede. Dar sub această aparență practică se ascund riscuri pe care le ignorăm din rutină. În timp, căldura, zgârieturile și contactul repetat cu alimentele transformă ustensilele din plastic într-o sursă tăcută de contaminare. Specialiștii avertizează că unele dintre ele pot elibera substanțe toxice sau microfragmente invizibile care ajung în mâncare. De la linguri topite până la tocătoare brăzdate, fiecare obiect uzat ascunde pericole greu de observat, dar ușor de evitat prin înlocuire la timp.

Dacă ai un sertar plin de plastic, vestea bună e că nu trebuie să-l arunci într-o zi. Înlocuiește pe rând, începând cu categoriile care ating frecvent surse de căldură.

CITEȘTE ȘI: Cât de des ar trebui să schimbi tocatorul, potrivit bucătarilor profesioniști

Spatule și linguri din plastic

Articolul continuă după reclamă

Spatulele și lingurile de plastic par la prima vedere practice, ușoare și inofensive, dar folosirea lor frecventă în bucătărie ascunde riscuri reale, mai ales atunci când sunt expuse la temperaturi ridicate. Principalul pericol provine din materialul termoplastic din care sunt fabricate: în contact cu căldura, acesta poate elibera compuși chimici nocivi, precum bisfenolul A (BPA) sau ftalații, substanțe cu efect perturbator endocrin, implicate în dezechilibre hormonale, infertilitate și chiar risc crescut de cancer.

Chiar și atunci când producătorii menționează pe etichetă că ustensilele sunt „rezistente la căldură”, limitele sunt adesea depășite în timpul gătitului – o tigaie sau o oală atinge ușor 200–250°C, în timp ce plasticul începe să se degradeze încă de la 100–120°C.

În plus, în timp, plasticul se zgârie ușor și se tocește, eliberând microfragmente invizibile care pot ajunge direct în mâncare. Aceste microplastice nu se descompun în organism și pot avea efecte cumulative asupra sănătății. Mai grav este că în prezența grăsimilor, acizilor sau a alimentelor foarte fierbinți, eliberarea acestor substanțe se accelerează. O altă problemă este mirosul și gustul rezidual: plasticul poros absoarbe aromele, uleiurile și pigmenții alimentari, devenind un teren ideal pentru bacterii și un vector de contaminare între preparate.

CITEȘTE ȘI: Cum se curăță corect o tigaie de fontă. Sfaturi pentru a-i prelungi viața

Ustensile și vase cu acoperiri antiaderente vechi (PFAS)

Ustensilele și vasele cu acoperiri antiaderente vechi pot deveni surse tăcute de contaminare a alimentelor, mai ales atunci când stratul protector începe să se deterioreze. Cele mai multe tigăi antiaderente fabricate înainte de ultimul deceniu conțin politetrafluoretilenă (PTFE), cunoscută sub numele comercial Teflon, sau alte substanțe fluorurate din familia PFAS, denumite și „chimicale eterne” din cauza rezistenței lor la degradare. Când stratul antiaderent se zgârie, se ciobește sau se supraîncălzește, aceste substanțe pot elibera vapori și particule toxice, care nu doar alterează mâncarea, ci pot afecta sănătatea pe termen lung.

La temperaturi de peste 250°C, PTFE-ul începe să se descompună, eliberând gaze iritante pentru plămâni, iar în timp, expunerea repetată la aceste compuși a fost asociată cu probleme hormonale, afecțiuni hepatice și dereglări ale sistemului imunitar. Degradarea mecanică este la fel de periculoasă: particulele de acoperire desprinse pot ajunge în mâncare și, deși nu sunt toxice în sine, reprezintă un semn clar că materialul s-a compromis și poate elibera alte substanțe în condiții de căldură.

Semnele că un vas antiaderent trebuie înlocuit sunt vizibile: zgârieturi adânci, pierderea luciului, pete mate sau margini ciobite. Continuarea folosirii lui nu doar că afectează gustul și aspectul preparatelor, ci și siguranța alimentară. Variantele moderne, fără PFAS, bazate pe ceramică, oțel inoxidabil sau fontă emailată, sunt mult mai stabile și durabile, oferind același confort de gătire fără riscuri toxice.

CITEȘTE ȘI: Cum scapi de musculițele din casă și de insecte fără spray-uri chimice. Ingredientele care se găsesc în casa oricui

Tacâmuri de unică folosință

Tacâmurile de unică folosință, deși par practice și igienice, ascund costuri mari pentru sănătate și mediu. Cele mai multe sunt fabricate din plastic convențional (polistiren, polipropilenă sau PVC), materiale care nu se degradează complet, ci se fragmentează în microplastice ce ajung în sol, ape și, în final, în lanțul alimentar. La temperaturi ridicate — cum se întâmplă atunci când se folosesc pentru alimente calde sau grase — aceste materiale pot elibera compuși chimici toxici, inclusiv stiren și ftalați, substanțe cu efect perturbator endocrin, suspectate de contribuția la dereglări hormonale, infertilitate și boli metabolice.

Chiar și variantele etichetate drept „biodegradabile” sau „eco” nu sunt întotdeauna inofensive: multe conțin aditivi sintetici sau straturi subțiri de plastic necesare pentru impermeabilizare, iar degradarea lor completă se produce doar în condiții industriale, nu în natură. În plus, tacâmurile de unică folosință pot modifica gustul alimentelor și nu rezistă la presiune sau temperatură, ceea ce le face nepotrivite pentru mâncăruri fierbinți, sosuri grase sau supe.

Dincolo de aspectele sanitare, impactul ecologic este uriaș: un set de tacâmuri de plastic este folosit, în medie, mai puțin de 20 de minute, dar persistă în mediul înconjurător sute de ani. Alternativele durabile din lemn netratat, bambus, inox sau materiale compostabile certificate sunt nu doar sigure și reutilizabile, ci și parte dintr-o schimbare de mentalitate.

CITEȘTE ȘI: De ce nu trebuie să mai folosești spatula sau lingura, când gătești! Poți ajunge la spital

Farfurii și boluri din melamină

Farfuriile și bolurile din melamină sunt ușoare, lucioase, rezistente la șocuri și au devenit populare mai ales pentru mesele copiilor sau picnicuri, dar folosirea lor constantă ridică probleme serioase de siguranță alimentară. Melamina este o rășină plastică sintetică obținută prin combinarea formaldehidei cu melamina — o substanță pe bază de azot —, iar la temperaturi ridicate sau în contact cu alimente acide (precum sosul de roșii, citricele sau oțetul), poate elibera în mâncare urme de melamină și formaldehidă, compuși considerați toxici.

Studiile au arătat că, în doze mari sau în urma expunerii prelungite, aceștia pot afecta rinichii, ficatul și sistemul imunitar, motiv pentru care Uniunea Europeană a impus limite stricte pentru cantitatea care poate migra din vasele din melamină în alimente.

De asemenea, vasele din melamină nu trebuie niciodată folosite în cuptorul cu microunde sau pentru a încălzi preparate fierbinți peste 70–80°C, deoarece la aceste temperaturi structura materialului începe să se descompună. Chiar și turnarea unei supe clocotite într-un bol de melamină poate provoca eliberarea substanțelor nocive. Spre deosebire de ceramică, sticlă sau porțelan, melamina nu este inertă din punct de vedere chimic, iar odată zgâriate sau matuite, aceste vase devin și mai instabile, pentru că stratul protector se subțiază.

Pentru siguranță deplină, se recomandă folosirea melaminei doar pentru servire la rece — salate, fructe, gustări — și evitarea completă a contactului cu mâncăruri fierbinți. În locul ei, farfuriile din porțelan, sticlă termorezistentă, ceramică glazurată sau inox alimentar oferă durabilitate, neutralitate chimică și sunt complet sigure pentru gătit și servit.

CITEȘTE ȘI: Gătește paste ca un adevărat expert! Nu trebuie să îți lipsească aceste 4 ustensile de gătit

Plastice cu BPA (și înlocuitori similari)

Plasticele care conțin BPA (bisfenol A) sunt printre cele mai controversate materiale din industria alimentară, iar motivele sunt bine întemeiate. BPA este un compus chimic folosit pentru a întări plasticul policarbonat și pentru a fabrica rășini epoxidice, prezente în multe ambalaje, sticle reutilizabile, capace metalice sau căptușeli interioare ale conservelor. Problema este că acest compus nu rămâne stabil în material: în contact cu lichide fierbinți, grase sau acide, migrează treptat în alimente și băuturi, fiind apoi absorbit de organism.

Numeroase studii au arătat că BPA-ul acționează ca perturbator endocrin, imitând estrogenul și interferând cu sistemul hormonal. Expunerea repetată, chiar și la doze mici, a fost asociată cu scăderea fertilității, dezvoltarea precoce la copii, afecțiuni tiroidiene, rezistență la insulină, obezitate și risc crescut de cancer mamar sau de prostată. Din aceste motive, Uniunea Europeană a interzis utilizarea BPA-ului în biberoane și a impus limite stricte pentru migrarea lui în alte tipuri de ambalaje. Totuși, multe produse mai vechi sau provenite din afara spațiului european pot conține încă BPA, mai ales cele marcate cu simbolurile „PC” sau codul de reciclare „7”.

Alternativa sigură o reprezintă recipientele și ustensilele din sticlă, inox alimentar sau plastic fără BPA (etichetat clar „BPA free”), de preferat din materiale precum tritanul, care este stabil termic și neutru chimic. Este recomandat ca vasele din plastic să nu fie niciodată încălzite la microunde și să nu fie folosite pentru lichide fierbinți, chiar dacă sunt declarate sigure.

CITEȘTE ȘI: 5 sfaturi in bucatarie, de la cunoscutul chef Gordon Ramsay

Tocătoare din plastic uzate sau brăzdate

Tocătoarele din plastic uzate sau brăzdate se numără printre cele mai insidioase surse de contaminare dintr-o bucătărie. Deși la început par igienice și ușor de curățat, odată ce suprafața lor se zgârie în urma folosirii zilnice, fiecare crestătură devine un refugiu ideal pentru bacterii, resturi alimentare și umezeală. În aceste microfisuri, chiar și o spălare riguroasă nu mai poate elimina complet microorganismele precum Salmonella sau E. coli, care se pot transfera apoi pe alimente, în special pe carne crudă, pește sau legume.

În plus, uzura mecanică a plasticului duce la eliberarea de microfragmente care pot ajunge direct în mâncare. Aceste microplastice nu se descompun în organism și pot avea efecte cumulative, afectând flora intestinală și contribuind la expunerea generală la substanțe sintetice. Problema se accentuează atunci când tocătorul este folosit pentru preparate fierbinți sau curățat cu apă foarte caldă, condiții care accelerează degradarea materialului și migrarea compușilor chimici în alimente.

Un tocător brăzdat nu mai poate fi considerat sigur, indiferent cât de bine este spălat sau dezinfectat. Ideal este ca tocătoarele din plastic să fie înlocuite periodic, la primele semne de uzură, și să se evite folosirea aceluiași tocător pentru carne crudă și legume. Variantele mai sănătoase și durabile sunt cele din lemn de esență tare (fag, stejar, bambus) sau inox alimentar, care pot fi curățate eficient și, dacă sunt întreținute corect, au o durată de viață mult mai mare.

CITEȘTE ȘI: Sfaturi in bucatarie pentru o mai buna igiena la gatit

Ustensile de plastic deteriorate (topite, crăpate, matuite)

Ustensilele de plastic deteriorate — topite, crăpate sau matuite — reprezintă un risc real pentru sănătate, chiar dacă la prima vedere par doar inestetice. În momentul în care plasticul se tocește, se fisurează sau se decolorează, structura sa chimică devine instabilă, iar compușii sintetici din material pot migra în alimente, mai ales în contact cu căldura sau grăsimile.

Printre aceste substanțe se numără bisfenolul A (BPA), ftalații și alte reziduuri din procesul de fabricație, recunoscute pentru efectele lor de perturbatori endocrini — pot influența funcțiile hormonale, metabolismul, fertilitatea și chiar dezvoltarea copiilor.

Ustensilele topite parțial sau deformate la capăt sunt deosebit de periculoase, pentru că plasticul începe să se descompună în microfragmente invizibile atunci când intră în contact cu suprafețe încise sau fierbinți, cum ar fi tigăile, grătarele ori oalele sub presiune. Aceste microparticule pot ajunge ușor în mâncare și, în timp, se acumulează în organism. În plus, suprafața matuită devine poroasă, reținând resturi alimentare și bacterii care nu pot fi îndepărtate complet nici prin spălare intensă.

Regula de bază în bucătărie este simplă: orice ustensilă de plastic care își pierde aspectul inițial trebuie înlocuită imediat. Chiar dacă nu este topită vizibil, o textură aspră, un miros neplăcut sau o schimbare de culoare indică degradarea materialului. Variantele sigure și durabile sunt ustensilele din lemn de esență tare, inox alimentar sau silicon de calitate, care rezistă la temperaturi ridicate și nu eliberează substanțe toxice.

CITEȘTE ȘI: Putem sau nu să băgăm mâncarea caldă la frigider. Ce spun experții