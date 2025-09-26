De ce nu trebuie să porți haine albe în poza de pașaport. Experții au dezvăluit motivul real

Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să porți haine albe în poza de pașaport, un truc pe care puțini îl știu.

Dacă te pregătești să faci o nouă poză pentru pașaport, experții te sfătuiesc să nu porți haine albe atunci când va fi surprinsă.

Există un motiv specific pentru care trebuie să fii atent atunci când vine vorba de acest detaliu, scrie Daily Mail.

Pentru pașapoartele europene, regula e ca fotografia să „fie realizată cu un fundal simplu, de culoare deschisă”.

Mai mult, poza trebuie să „fie într-un contrast clar față de fundal”.

De ce nu trebuie să porți haine albe în poza de pașaport

Regula e similară și pentru alte state. Ca urmare, experții te sfătuiesc să nu porți haine albe în poza de pașaport.

În SUA există reguli similare. Autoritățile le cer călătorilor să „folosească un fundal alb sau alb–crem, fără umbre, texturi sau linii”.

Roman Yagudaev, CEO și fondator al The Passport Experts, a explicat cum culoarea hainelor poate provoca probleme.

„Problema este că fundalul fotografiei trebuie să fie alb,” a spus el, referindu-se la regulile din Statele Unite ale Americii.

Folosirea unui fundal deschis la culoare împreună cu haine albe ar putea distorsiona imaginea. Persoana fotografiată s-ar putea confunda cu fundalul în acest context.

„Dacă porți o cămașă sau o bluză albă, aceasta se contopește cu fundalul și tot ce vezi este un chip plutind pe fotografie,” a continuat expertul. „De asemenea, devine o problemă atunci când autoritățile trebuie să scaneze imaginea, pentru că va fi dificil de detectat.”

Expertul a avertizat că purtarea hainelor albe ar putea chiar provoca întârzieri de procesare dacă oficialii consideră că fotografia nu respectă cerințele. Ca urmare, experții recomandă să nu porți haine albe în poza de pașaport.

Roman a explicat că fotografia este „una dintre cele mai importante părți ale procesului”.

„Procesul de la aeroport e adesea întârziat sau suspendat temporar din cauza fotografiilor incorecte,” a continuat Roman.

Ce alte reguli există pentru poza de pașaport

Există și alți factori importanți pe care călătorii din numeroase țări trebuie să îi ia în considerare atunci când solicită un pașaport.

În fotografie, părul nu trebuie să acopere ochii. Mai mult, persoana trebuie să aibă „o expresie neutră” și gura închisă.

Ochii trebuie să fie „deschiși și vizibili”, iar acoperirea capului nu este permisă „decât din motive religioase sau medicale”.

Karolina Turowska, expert în fotografie biometrică, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care oamenii nu au voie să zâmbească în fotografia pentru pașaport.

Ea a declarat pentru HuffPost: „Algoritmii nu funcționează ca oamenii. Pentru a compara o față 3D cu o fotografie 2D de pașaport, trebuie să identifice și să măsoare trăsăturile faciale ale utilizatorilor,” a declarat Turowska. „Asta include distanța dintre pupile, urechi, nas și gură, lățimea gurii și a ochilor și multe altele.”

„Zâmbetul poate îngreuna recunoașterea unei persoane, deoarece modifică proporțiile feței,” a continuat experta despre diferitele reguli atunci când vine vorba de poza din pașaport.