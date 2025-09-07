De ce nu trebuie să stai pe telefon când ești în baie. Riscul de sănătate la care puțini știu că se expun

Antena Căutare
Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să stai pe telefon când ești baie, ce aduce un risc de sănătate la care puțini se gândesc.

Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 09:00 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 16:47
Experții recomandă să nu iei telefonul cu tine în baie | Shutterstock

Te-ai întrebat de ce nu trebuie să stai pe telefon când ești în baie? Multe persoane stau pe toaletă și navighează pe Internet mult mai des decât își dau seama.

Numeroși utilizatori merg cu telefonul la baie și stau pe el când sunt pe toaletă, scrie Daily Mail.

Dar mulți nu știu că acest obicei, care poate să pară inocent, are efecte notabile asupra sănătății.

De fapt, poate crește cu 46% riscul unei afecțiuni importante.

Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să stai pe telefon când ești în baie, un obicei comun. Dar statul pe telefon în timp ce stai pe toaletă îți poate crește considerabil riscul de a face hemoroizi, avertizează experții.

Un nou studiu a descoperit că utilizatorii de smartphone tind să petreacă mai mult timp pe toaletă decât cei fără dispozitive.

Iar acest lucru poate crește riscul apariției hemoroizilor, afecțiuniune cunoscută și sub numele de piles. Aceasta include vene dureroase și umflate în zona anală sau rectală.

„Utilizarea unui smartphone pe toaletă a fost asociată cu o creștere de 46% a șanselor de a avea hemoroizi,” a declarat Trisha Pasricha, expertă din cadrul Beth Israel Deaconess Medical Centre din SUA, autoarea principală a studiului,

„Încă descoperim numeroasele moduri în care smartphone-urile și stilul nostru modern de viață ne afectează sănătatea,” a continuat Pasricha. ”Este posibil ca modul și locul în care le folosim, cum ar fi în baie, să aibă consecințe neintenționate.”

Pentru studiul care a dezvăluit de ce nu trebuie să stai pe telefon când ești în baie, echipa a recrutat 125 de adulți care erau supuși unor teste de screening pentru cancer colorectal.

Participanții au răspuns la chestionare online despre stilul lor de viață și obiceiurile la toaletă. Ulterior, medicii i-au evaluat pentru hemoroizi.

În întregul grup, 2 treimi au raportat că folosesc smartphone-uri pe toaletă. Aceștia tindeau să fie mai tineri decât non-utilizatorii.

Utilizarea smartphone-ului când stai pe toaletă poate avea un risc de sănătate semnificativ

Timpul petrecut pe toaletă a fost semnificativ mai mare la utilizatorii de smartphone. 37% au stat mai mult de 5 minute odată, comparativ cu 7.1% dintre cei care nu luau dispozitivele cu ei în baie.

Experții recomandă să nu iei smartphone-ul cu tine în baie

Citirea știrilor și navigarea rețelele sociale erau cele mai comune activități pe smartphone în timpul petrecut pe toaletă. De asemenea, au fost menționate citirea emailurilor, trimiterea de mesaje, jocurile și vizionarea de videoclipuri.

„Acest studiu întărește recomandarea generală ca oamenii să lase smartphone-urile în afara băii și să încerce să nu petreacă mai mult de câteva minute pentru o mișcare intestinală,” a spus dr. Pasricha.

„Dacă durează mai mult, întrebați-vă de ce. Era într-adevăr atât de dificil să ai o mișcare intestinală sau pentru că atenția mea era în altă parte?” a continuat expert. „Este incredibil de ușor să pierzi noțiunea timpului atunci când ești pe smartphone. Cele mai utilizate sunt concepute exact pentru asta.”

