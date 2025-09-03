Funcția „tulburătoare” din alarma iPhone. Ce se ascunde pe smartphone-urile Apple

Utilizatorii Apple au descoperit funcția „îngrijorătoare” din alarma iPhone și mai multe mesaje pe acest subiect au devenit virale.

Funcția „tulburătoare” din alarma iPhone a atras atenția utilizatorilor, care s-au plâns de această opțiune pe rețelele de socializare.

Mulți dintre ei habar nu aveau că alarma iPhone include această particularitate, scrie Daily Mail.

Se pare că funcția a fost ascunsă ani de zile pe smartphone-uri, dar abia acum a ajuns în atenția publicului.

Un mesaj publicat pe X a devenit viral, după ce un utilizator a descoperit opțiunea neobișnuită.

Funcția „tulburătoare” din alarma iPhone

Mesajul despre funcția „tulburătoare” din alarma iPhone a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. Când setezi o alarmă pe un iPhone, pare că învârți o rotiță cu numerele de la unu la 12 scrise pe circumferință.

Totuși, utilizatorii au descoperit acum că, de fapt, nu este așa.

„Selectorul de oră din aplicația de alarmă de pe iPhone nu este de fapt circular, ci doar o listă foarte lungă,” a scris un utilizator pe X.

În cele din urmă, dacă derulezi suficient de mult, vei găsi capătul listei de ore posibile din aplicația de alarmă.

După cum au descoperit utilizatorii de iPhone, ora finală este întotdeauna 16:39.

Pe rețelele sociale, fanii Apple au fost șocați de această descoperire ciudată.

„De ce este o descoperire atât de tulburătoare?” a scris un utilizator pe X.

În loc să fie bucle infinite, majoritatea rotițelor de derulare de pe iPhone sunt, de fapt, liste finite.

Asta înseamnă că utilizatorii pot rămâne fără spațiu de derulare dacă trec prin suficiente cicluri de 24 de ore.

Totuși, cum aceste liste sunt foarte lungi și nu există vreun motiv să derulezi mai mult de 24 de ore înainte sau înapoi, majoritatea oamenilor nu își dau seama niciodată de acest lucru. Dar acum funcția „tulburătoare” din alarma iPhone a devenit cunoscută.

De ce nu apreciază utilizatorii iPhone funcția

Pe rețelele sociale, descoperirea a nemulțumit utilizatorii, care au glumit pe seama funcției.

„Mă simt atât de trădat,” a scris un utilizator.

„Îngrijorător. Nici măcar nu e atât de lungă lista! Mi-au trebuit doar vreo zece secunde de derulare rapidă ca să ajung la capăt,” a scris altul.

„E ca și cum ai descoperi că Pământul e plat, dar pentru iPhone,” a continuat un alt utilizator.

Însă funcția a stârnit și o dezbatere aprinsă între cei care au văzut-o ca pe un cod scris neglijent și cei care au lăudat-o ca pe o alegere de design inteligentă.

„Steve Jobs nu ar fi permis niciodată asta,” a scris un alt utilizator.

„Urăsc Apple pentru asta,” a scris alt utilizator.

Pe de altă parte, mulți pasionați de tehnologie au argumentat că a face meniul sub formă de listă, și nu rotiță infinită, este de fapt o soluție mai eficientă.

Un comentator a scris: „Interesant! Uneori lucrurile pot fi făcute într-un mod mai simplu. Fără inginerie excesivă,” a scris un utilizator.

„Un dezvoltator cu experiență a făcut asta. Mult mai ușor decât să construiești ceva circular cu utilitate aproape identică. Dovadă: nimeni nu știa,” a continuat alt utilizator.

Nu este pentru prima dată când funcțiile de timp și dată de pe iPhone s-au dovedit a ascunde un secret.

Anterior, utilizatorii au fost surprinși să descopere că în calendar lipsește o perioadă de 10 zile, după ce unii utilizatori au observat că acesta sare de la 4 octombrie direct la 15 octombrie în anul 1582.

Nu este vorba despre o eroare tehnică, ci de o relicvă a trecerii de la calendarul iulian la cel gregorian în secolul al XVI-lea. În cadrul acestei schimbări, biserica a sărit peste 10 zile, de la sărbătoarea Sfântului Francisc de Assisi, pe 4 octombrie 1582, direct la 15 octombrie în dimineața următoare.