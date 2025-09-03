Antena Căutare
Home News Inedit Funcția „tulburătoare” din alarma iPhone. Ce se ascunde pe smartphone-urile Apple

Funcția „tulburătoare” din alarma iPhone. Ce se ascunde pe smartphone-urile Apple

Utilizatorii Apple au descoperit funcția „îngrijorătoare” din alarma iPhone și mai multe mesaje pe acest subiect au devenit virale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 17:23 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 17:25
Alarma de pe telefoanele iPhone are un detaliu inedit | Shutterstock

Funcția „tulburătoare” din alarma iPhone a atras atenția utilizatorilor, care s-au plâns de această opțiune pe rețelele de socializare.

Mulți dintre ei habar nu aveau că alarma iPhone include această particularitate, scrie Daily Mail.

Se pare că funcția a fost ascunsă ani de zile pe smartphone-uri, dar abia acum a ajuns în atenția publicului.

Un mesaj publicat pe X a devenit viral, după ce un utilizator a descoperit opțiunea neobișnuită.

Articolul continuă după reclamă

Funcția „tulburătoare” din alarma iPhone

Mesajul despre funcția „tulburătoare” din alarma iPhone a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. Când setezi o alarmă pe un iPhone, pare că învârți o rotiță cu numerele de la unu la 12 scrise pe circumferință.

Totuși, utilizatorii au descoperit acum că, de fapt, nu este așa.

Citește și: Utilizatorii iPhone sunt sfătuiți să descarce de urgență actualizarea iOS 18.6. Ce probleme rezolvă

„Selectorul de oră din aplicația de alarmă de pe iPhone nu este de fapt circular, ci doar o listă foarte lungă,” a scris un utilizator pe X.

În cele din urmă, dacă derulezi suficient de mult, vei găsi capătul listei de ore posibile din aplicația de alarmă.

După cum au descoperit utilizatorii de iPhone, ora finală este întotdeauna 16:39.

Pe rețelele sociale, fanii Apple au fost șocați de această descoperire ciudată.

„De ce este o descoperire atât de tulburătoare?” a scris un utilizator pe X.

În loc să fie bucle infinite, majoritatea rotițelor de derulare de pe iPhone sunt, de fapt, liste finite.

Asta înseamnă că utilizatorii pot rămâne fără spațiu de derulare dacă trec prin suficiente cicluri de 24 de ore.

Totuși, cum aceste liste sunt foarte lungi și nu există vreun motiv să derulezi mai mult de 24 de ore înainte sau înapoi, majoritatea oamenilor nu își dau seama niciodată de acest lucru. Dar acum funcția „tulburătoare” din alarma iPhone a devenit cunoscută.

De ce nu apreciază utilizatorii iPhone funcția

Pe rețelele sociale, descoperirea a nemulțumit utilizatorii, care au glumit pe seama funcției.

„Mă simt atât de trădat,” a scris un utilizator.

„Îngrijorător. Nici măcar nu e atât de lungă lista! Mi-au trebuit doar vreo zece secunde de derulare rapidă ca să ajung la capăt,” a scris altul.

„E ca și cum ai descoperi că Pământul e plat, dar pentru iPhone,” a continuat un alt utilizator.

Însă funcția a stârnit și o dezbatere aprinsă între cei care au văzut-o ca pe un cod scris neglijent și cei care au lăudat-o ca pe o alegere de design inteligentă.

„Steve Jobs nu ar fi permis niciodată asta,” a scris un alt utilizator.

„Urăsc Apple pentru asta,” a scris alt utilizator.

Pe de altă parte, mulți pasionați de tehnologie au argumentat că a face meniul sub formă de listă, și nu rotiță infinită, este de fapt o soluție mai eficientă.

Un comentator a scris: „Interesant! Uneori lucrurile pot fi făcute într-un mod mai simplu. Fără inginerie excesivă,” a scris un utilizator.

„Un dezvoltator cu experiență a făcut asta. Mult mai ușor decât să construiești ceva circular cu utilitate aproape identică. Dovadă: nimeni nu știa,” a continuat alt utilizator.

Nu este pentru prima dată când funcțiile de timp și dată de pe iPhone s-au dovedit a ascunde un secret.

Citește și: Lansarea iPhone 17 a fost confirmată. Când va dezvălui Apple noua serie de smartphone-uri

Anterior, utilizatorii au fost surprinși să descopere că în calendar lipsește o perioadă de 10 zile, după ce unii utilizatori au observat că acesta sare de la 4 octombrie direct la 15 octombrie în anul 1582.

Nu este vorba despre o eroare tehnică, ci de o relicvă a trecerii de la calendarul iulian la cel gregorian în secolul al XVI-lea. În cadrul acestei schimbări, biserica a sărit peste 10 zile, de la sărbătoarea Sfântului Francisc de Assisi, pe 4 octombrie 1582, direct la 15 octombrie în dimineața următoare.

De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei Miercuri, 03.09.2025, 10:41
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Marti, 02.09.2025, 18:55
Mai multe
Citește și
Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp. Când poți admira fenomenele inedite
Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp. Când poți admira fenomenele inedite
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Lacul care apare și dispare în doar câteva ore. Deja a uimit experții
Lacul care apare și dispare în doar câteva ore. Deja a uimit experții
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x