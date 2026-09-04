De ce persoanele incompetente sunt adesea cele mai convinse că au dreptate. Experții au dezvăluit efectul ascuns

De multe ori, persoanele incompetente sunt adesea cele mai convinse că au dreptate și, ca urmare, și cele mai gălăgioase.

Persoanele cu cele mai puține abilități tind să creadă că sunt peste medie | Shutterstock

Dacă ai observat că persoanele cele mai incompetente par adesea cele mai sigure pe ele, nu ești singurul.

Efectul e atât de răspândit încât a primit și o denumire, respectiv efectul Dunning-Kruger, scrie Psychology Today.

Definiția efectului se bazează pe un studiu publicat în 1999 de psihologii David Dunning și Justin Kruger de la Universitatea Cornell.

Potrivit lui Dunning, ignoranța oamenilor incompetenți e adesea invizibilă pentru ei și de aici apar probleme, printre altele, scrie Science Direct.

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De ce persoanele incompetente sunt adesea cele mai convinse că au dreptate

Pentru a determina de ce persoanele incompetente sunt adesea cele mai convinse că au dreptate, cei 2 experți au testat participanții la studiu în ceea ce privește logica, gramatica și simțul umorului.

Astfel, au descoperit că persoanele care s-au clasat în ultimul sfert în privința performanțelor își evaluau abilitățile mult peste medie. De exemplu, cei aflați în ultimii 12% își evaluau, în medie, nivelul de competență ca fiind în primii 62%.

Cercetătorii au atribuit acest fenomen unei probleme de metacogniție. Respectiv capacitatea de a-ți analiza propriile gânduri sau propria performanță.

„Persoanele cu cunoștințe limitate într-un anumit domeniu se confruntă cu o dublă povară. Nu doar că ajung la concluzii greșite și fac erori regretabile, dar incompetența lor le răpește și capacitatea de a-și da seama de acest lucru,” au scris cercetătorii în studiu.

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Încrederea în propriile capacități e atât de apreciată, încât multe persoane preferă să pretindă că sunt inteligente sau competente decât să riște să pară incapabile și să-și piardă prestigiul.

Chiar și persoanele inteligente pot fi afectate de efectul Dunning-Kruger. Deoarece inteligența nu e același lucru cu învățarea și dezvoltarea unei anumite abilități.

Mulți oameni cred în mod eronat că experiența și competențele dobândite într-un anumit domeniu pot fi transferate automat într-un altul. Ceea ce poate accentua încrederea eronată în propriile capacități.

Lipsa de competență e invizibilă pentru mulți

Mulți oameni s-ar descrie drept peste medie în ceea ce privește inteligența, simțul umorului și o varietate de abilități. Ei nu își pot evalua corect nivelul de competență deoarece le lipsește metacogniția. Adică abilitatea de a face un pas înapoi și de a se analiza în mod obiectiv.

De fapt, persoanele care au cele mai puține competențe sunt și cele mai predispuse să își supraestimeze abilitățile.

Efectul Dunning-Kruger a fost observat în domenii care variază de la raționamentul logic la inteligența emoțională, cunoștințele financiare și siguranța în utilizarea armelor de foc.

Această tendință poate să apară deoarece dobândirea unei cantități mici de cunoștințe într-un domeniu despre care o persoană nu știa anterior nimic îi poate da impresia că a devenit brusc aproape expertă. Abia după ce continuă să aprofundeze subiectul își dă seama cât de vast e acesta și cât de multe mai are de învățat.

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Ca urmare, cei care au o înțelegere superficială cred că știu aproape totul despre acel subiect. De aici și tendința să creadă că au mereu dreptate.

Pentru a evita efectul Dunning-Kruger, oamenii își pot pune în mod sincer și constant la îndoială nivelul de cunoștințe și concluziile la care ajung, în loc să le accepte orbește. Așa cum propune David Dunning, oamenii se pot provoca singuri, ca să analizeze în ce mod s-ar putea înșela.

De asemenea, oamenii pot ieși din această capcană dacă apelează la persoane a căror expertiză îi poate ajuta să își identifice propriile puncte slabe.