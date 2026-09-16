Decizie istorică luată de Papa Leon al XIV-lea pentru biblioteca secretă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat la Vatican din 1980

Papa Leon al XIV-lea a luat o decizie istorică legată de biblioteca Vaticanului, în care au acces foarte puține persoane.

Arhiva Apostolică a Vaticanului și Biblioteca Apostolică Vaticană au dat naștere mai multor teorii ale conspirației, dat fiind faptul că accesul e puternic restricționat.

Biblioteca Apostolică Vaticană e una dintre cele mai vechi biblioteci din lume, cu zeci de mii de arhive prețioase.

Din 2014, Vaticanul a demarat un proiect amplu, de conservare digitală a colecției sale de 82.000 de documente, scrie PBS.

Acum, actualul Papă, Leon al XIV-lea, a luat o nouă decizie menită să ajute la conservarea acestor documente. Aceasta e prima decizie de acest fel luată din 1980 până acum, potrivit Archivio Apostolico Vatican.

Articolul continuă după reclamă

Decizie istorică luată de Papa Leon al XIV-lea pentru biblioteca secretă

Printr-un chirograf recent, Papa Leon a acordat Arhivei Apostolice a Vaticanului și Bibliotecii Apostolice Vaticane o suprafață suplimentară în interiorul Statului Cetății Vaticanului. Suveranul Pontif a solicitat și construirea unei noi clădiri, unde ar urma să fie depuse o parte din documentele istorice.

Decizie istorică luată de Papa Leon al XIV-lea a fost influențată de „creșterea considerabilă în ultimele decenii a fondului bibliografic al Sfântului Scaun”, precum și de creșterea „producției documentare a instituțiilor sale”, factori care au făcut ca spațiile puse la dispoziția Arhivei și Bibliotecii să devină „insuficiente”, scrie Vatican News.

Potrivit chirografului, planul unei noi clădiri pentru bibliotecă și arhive nu e nou. Papa Francisc identificase o zonă din cadrul Lateranului, aflată în cealaltă parte a centrului Romei, drept „o locație potrivită în acest scop”.

Citește și: Palat Papal secret descoperit în Roma. E cu 1.000 de ani mai vechi decât Vaticanul

Papa Leon susține că „au apărut noi oportunități pentru crearea unor spații noi pe teritoriul Statului Cetății Vaticanului”, care sunt „preferabile din mai multe motive soluției identificate anterior”.

Astfel, zona cunoscută drept Fontana dell’Autoparco și spațiile adiacente vor fi atribuite Arhivei Apostolice a Vaticanului și Bibliotecii Apostolice Vaticane.

Papa solicită, de asemenea, ca „în conformitate cu cele mai moderne principii arhitecturale și tehnologice și cu respectarea reglementărilor în vigoare” să fie construită o nouă clădire.

Aceasta va fi destinată în principal nevoilor Arhivei Apostolice a Vaticanului și Bibliotecii Apostolice Vaticane. Spațiul va fi împărțit în mod egal între cele 2 instituții. O altă secțiune va fi destinată celorlalte necesități ale Statului Cetății Vaticanului.

Cum va fi finanțată noua clădire a Vaticanului

Potrivit chirografului, „Guvernoratul Statului Cetății Vaticanului va acționa în deplină colaborare cu Arhiva Apostolică a Vaticanului și Biblioteca Apostolică Vaticană”. Instituția va suporta costurile spațiilor destinate serviciilor statului, cu excepția relocării parcului auto și a noii zone de parcare, costuri care vor fi suportate de Arhivă și Bibliotecă.

În plus, pentru „obținerea resurselor financiare necesare construirii spațiilor” destinate Arhivei și Bibliotecii și pentru gestionarea eficientă a resurselor, Suveranul Pontif stabilește ca cele 2 instituții, „în calitatea lor de entități fondatoare și promotoare”, să înființeze „o fundație instrumentală a Vaticanului”.

Fundația urmează să fie administrată în conformitate cu normele juridice și operaționale prevăzute în Motu Proprio, din 5 decembrie 2022.

Citește și: Cele 5 uși care nu ar fi fost deschise niciodată, potrivit legendelor. Ce s-ar ascunde, de fapt, în spatele porților interzise

În 1980, Papa Ioan Paul al II-lea a inaugurat un spațiu de depozitare nou pentru documentele din arhive și bibliotecă. De atunci, nu au mai fost făcute demersuri în acest sens, până acum.

Din 2014, Vaticanul a acordat o atenție suplimentară acestor documente, prin proiectul de conservare digitală, realizat în colaborare cu firma japoneză NTT DATA.

Inițial, era estimat că proiectul va dura minim 15 ani, cu un cost de peste 63 de milioane de dolari. Biblioteca Vaticanului a acoperit o parte din costuri prin strângerea de fonduri din partea publicului.