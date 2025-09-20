Antena Căutare
Home News Inedit Descoperirea arheologică de mare valoare în România! Comoara veche de 1900 ani descoperită la malul Mării Negre

Descoperirea arheologică de mare valoare în România! Comoara veche de 1900 ani descoperită la malul Mării Negre

Recent, arheologii au făcut o descoperire neașteptată, în curtea unei case de la malul Mării Negre, o adevărată comoară care i-a surprins pe toți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 12:00 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 12:25

O descoperire arheologică spectaculoasă scoate la lumină fragmente din viața unei familii înstărite care a trăit acum aproape două milenii pe malul Mării Negre.

În ruinele unei case incendiate, la situl Histria, pe coasta vestică a Mării Negre, arheologii au scos la iveală un „tezaur” ars, ce conține monede și ornamente de metal. Elementele găsite, înconjurate în mister, spun istoria acelui loc.

Nou tezaur descoperit recent la Histria

Histria este o fostă colonie greacă din antichitate, transformată într-un punct important al Imperiului Roman după anexare, în secolul I d.Hr. Casa în care s-a făcut descoperirea datează din perioada Principatului roman, adică aproximativ secolele al II-lea-al III-lea d.Hr, potrivit Live Science.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Luna se îndepărtează de Pământ, avertizează experții. Cu cât crește distanța în fiecare an

Ruinele au fost păstrate în straturi după incendiu, ceea ce arată că locuința a fost distrusă de un incendiu major, fenomen care, paradoxal, a permis conservarea unor obiecte care altfel s-ar fi degradat mult mai mult.

Vezi aici imaginile cu tezaurul descoperit la Histria!

Drintre resturile arse, specialiștii au recuperat peste 40 de monede, încă circulare, dar corodate, care au supraviețuit incendiului.

De asemenea, ei au găsit ornamente din metale prețioase precum aur și argint, care fuseseră păstrate într-o cutie sau un recipient care a ajuns să fie topit de foc. Cu toate acestea, cutia prețioasă pare că și-a păstrat totuși forma și a adăpostit niște adevărate comori.

Printre ruinele acestei case au mai fost descoperite și alte obiecte din ceramică, bronz, fier, sticlă și piatră, dar și fragmente de inscripții.

Arheologii au mai menționat că locuința nu pare deloc să fi fost una modestă pentru că avea podele din calcar și pereți cu tencuială pictată, semne clare că proprietarii erau oameni cu bani.

Această comoară descoperită la Histria nu e doar un set de artefacte, ci o fereastră înapoi în timp spre modul în care trăia o familie de elită în Histria romană.

Ei aveau la acea vreme un statut social ridicat, după cum arată obiectele și designul casei, de la podele la decorațiuni, Proprietarii nu erau simpli locuitori, ci membri ai unei clase care beneficia de confort și lux.

Faptul că obiectele de valoare erau păstrate în interior, într-o cutie, sugerează că spațiul de locuit era folosit nu doar funcțional, ci și ca loc de prestigiu.

Pericolul incendilor și vulnerabilitatea locuințelor, chiar și pentru cei bogați, arată că focul a ajutat la conservarea unor elemente de patrimoniu datorită topirii și fuziunii metalelor.

Citește și: Descoperire neașteptată în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Ce s-a găsit în urma săpăturilor din centrul Capitalei

Descoperirea de la Histria aduce câteva contribuții importante. Prin analiza stratelor de distrugere, cercetătorii pot data mai precis evenimentul incendiului, dar și alte grupe de locuire înainte și după acel incendiu.

Obiectele metalice topite prezintă provocări tehnice, pentru că arheologii se întreagă acum cum ar putea să le restaureze, cum să le studieze fără să le distrugă structura originală. Muzeul Național de Istorie din România a preluat artefactele pentru investigații detaliate.

Ornamentele, monedele și ceramica descoperite oferă indicii despre comerț, resurse, meșteșuguri, stil de viață și relații economice între regiuni. Semnele care indică luxul la acea vreme sunt tipurile de metale care au fost preferate, cât de fină era ceramica sau pictura tencuielii.

Această descoperire de la Histria ne arată că istoria stă în fiecare monedă care a rezistat focului, în fiecare ornament topit care poartă în forma lui ecoul trecutului. Casa unei familii romană nu mai există în întregime, dar ce a rămas din ea, tezaurul aragazului, pereții, joaca de lumini pe tencuiala pictată, ne spune povești pe care experții le pot reconstrui cu grijă.

Citește și: Animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii. Ce viețuitoare impresionează cu abilitățile ei

Câte persoane au murit în Europa în vara anului 2025 din cauza schimbării climei. România a fost grav afectată...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta” Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta”
Observatornews.ro România a încasat despăgubiri de 7.5 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda România a încasat despăgubiri de 7.5 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Câte persoane au murit în Europa în vara anului 2025 din cauza schimbării climei. România a fost grav afectată
Câte persoane au murit în Europa în vara anului 2025 din cauza schimbării climei. România a fost grav afectată
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Cercetările premiate cu Ig Nobel în 2025. Care au fost cele mai bizare studii științifice din acest an
Cercetările premiate cu Ig Nobel în 2025. Care au fost cele mai bizare studii științifice din acest an
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x