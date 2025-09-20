Descoperirea arheologică de mare valoare în România! Comoara veche de 1900 ani descoperită la malul Mării Negre

Recent, arheologii au făcut o descoperire neașteptată, în curtea unei case de la malul Mării Negre, o adevărată comoară care i-a surprins pe toți.

O descoperire arheologică spectaculoasă scoate la lumină fragmente din viața unei familii înstărite care a trăit acum aproape două milenii pe malul Mării Negre.

În ruinele unei case incendiate, la situl Histria, pe coasta vestică a Mării Negre, arheologii au scos la iveală un „tezaur” ars, ce conține monede și ornamente de metal. Elementele găsite, înconjurate în mister, spun istoria acelui loc.

Nou tezaur descoperit recent la Histria

Histria este o fostă colonie greacă din antichitate, transformată într-un punct important al Imperiului Roman după anexare, în secolul I d.Hr. Casa în care s-a făcut descoperirea datează din perioada Principatului roman, adică aproximativ secolele al II-lea-al III-lea d.Hr, potrivit Live Science.

Ruinele au fost păstrate în straturi după incendiu, ceea ce arată că locuința a fost distrusă de un incendiu major, fenomen care, paradoxal, a permis conservarea unor obiecte care altfel s-ar fi degradat mult mai mult.

Drintre resturile arse, specialiștii au recuperat peste 40 de monede, încă circulare, dar corodate, care au supraviețuit incendiului.

De asemenea, ei au găsit ornamente din metale prețioase precum aur și argint, care fuseseră păstrate într-o cutie sau un recipient care a ajuns să fie topit de foc. Cu toate acestea, cutia prețioasă pare că și-a păstrat totuși forma și a adăpostit niște adevărate comori.

Printre ruinele acestei case au mai fost descoperite și alte obiecte din ceramică, bronz, fier, sticlă și piatră, dar și fragmente de inscripții.

Arheologii au mai menționat că locuința nu pare deloc să fi fost una modestă pentru că avea podele din calcar și pereți cu tencuială pictată, semne clare că proprietarii erau oameni cu bani.

Această comoară descoperită la Histria nu e doar un set de artefacte, ci o fereastră înapoi în timp spre modul în care trăia o familie de elită în Histria romană.

Ei aveau la acea vreme un statut social ridicat, după cum arată obiectele și designul casei, de la podele la decorațiuni, Proprietarii nu erau simpli locuitori, ci membri ai unei clase care beneficia de confort și lux.

Faptul că obiectele de valoare erau păstrate în interior, într-o cutie, sugerează că spațiul de locuit era folosit nu doar funcțional, ci și ca loc de prestigiu.

Pericolul incendilor și vulnerabilitatea locuințelor, chiar și pentru cei bogați, arată că focul a ajutat la conservarea unor elemente de patrimoniu datorită topirii și fuziunii metalelor.

Descoperirea de la Histria aduce câteva contribuții importante. Prin analiza stratelor de distrugere, cercetătorii pot data mai precis evenimentul incendiului, dar și alte grupe de locuire înainte și după acel incendiu.

Obiectele metalice topite prezintă provocări tehnice, pentru că arheologii se întreagă acum cum ar putea să le restaureze, cum să le studieze fără să le distrugă structura originală. Muzeul Național de Istorie din România a preluat artefactele pentru investigații detaliate.

Ornamentele, monedele și ceramica descoperite oferă indicii despre comerț, resurse, meșteșuguri, stil de viață și relații economice între regiuni. Semnele care indică luxul la acea vreme sunt tipurile de metale care au fost preferate, cât de fină era ceramica sau pictura tencuielii.

Această descoperire de la Histria ne arată că istoria stă în fiecare monedă care a rezistat focului, în fiecare ornament topit care poartă în forma lui ecoul trecutului. Casa unei familii romană nu mai există în întregime, dar ce a rămas din ea, tezaurul aragazului, pereții, joaca de lumini pe tencuiala pictată, ne spune povești pe care experții le pot reconstrui cu grijă.

